Недетские сказки, которые читают детям: Какой тайный смысл в них скрыт

Большинство родителей уверены, что нет ничего лучше детских народных сказок, которые представляют собой настоящий кладезь мудростей и ненавязчивых нравоучений. Ведь сопереживая героям, ребенок узнает о добре и зле, справедливости и взаимопомощи. Однако изначальные варианты народных сказок вовсе не так веселы и просты, а нормальный родитель не стал бы читать такое своим детям. Братья Гримм и Шарль Перро «отстирали», а местами даже «кастрировали» народные сюжеты, благодаря чему они стали читабельны и приобрели ту форму, к которой привык современный читатель. Какими же они были изначально?
Вероятно, у многих взрослых возникали вопросы относительно некоторых нюансов, которые встречаются в сказках. Почему Красная шапочка ходила одна через лес? Почему отец Золушки игнорировал бедственное положение дочери, а Спящую красавицу плохо искали? Но эти странности и не состыковки сущий пустяк по сравнению с их изначальным вариантом. Многое из народного фольклора, то, что читается детям в качестве классических сказок, были и не детскими произведениями вовсе. Либо же каждый взрослый, через чьи уста проходило повествование добавлял своих подробностей, «нагоняя жути» на и без того странный сюжет.
У основных сказочников – братьев Гримм и Шарля Перро то и дело встречаются схожие сюжеты, ведь за основу своего творчества они брали фольклорные произведения и несколько видоизменяли их, адаптируя для широкой публики. Произведения братьев традиционно принято считать более жесткими и сложными, чем у Перро. Хотя, для современников многое покажется диким и у Перро, и у братьев Гримм.
Красная шапочка
Любимая сказка многих детей.
В оригинальной версии сказки про девочку в красном головном уборе и голодного волка, первая носит шаперон. Это такая накидка с капюшоном, кстати, на иллюстрациях шаперон довольно часто сохраняется. Переодели девочку в шапку братья Гримм, хотя логичнее было бы гулять летом по лесу в плаще-накидке, чем в шапке. Но суть не в этом, главной переделкой было вовсе не это.
Историю об отношениях волка и девочки в Европе пересказывали друг другу еще в 14 веке, правда, в не присутствовали леденящие душу подробности. Если в современной версии сказки волк аккуратно съедает бабулю, не оставив на ней ни единой царапины от клыков, то в оригинальной версии он готовит из своей добычи наваристый суп. Затем приходит Красная Шапочка, тут волк в бабушкином чепчике, приглашает внучку к столу, мол, только приготовила.
Изначальный вариант сказки вовсе не такой жизнерадостный.
Кот бабушки пытается предупредить о том, чтобы внучка не ела угощение, но лжебабушка кидает в него деревянным башмаком, да так метко, что ненароком пришибает животинку. Впрочем, это обстоятельство расправы над любимым питомцем, никак не смущает девочку, и она плотно обедает.
Затем девочка раздевается и ложится в кровать, где ее поджидает волк. И все, никаких дровосеков (да и зачем они, если бабушка уже пущена на суп), финал остается открытым, уж что там будет происходить в дальнейшем между героями сказки, каждый решает в меру своей испорченности.
Счастливый финал с дровосеками и спасение бабушки сочинил Шарль Перро, который, впрочем, чтобы не снижать градуса воспитательного момента, добавил, мол, такова мораль для тех, кого незнакомцы зазывают в свою кровать.
Гретель и Гензель
Дом из хлеба в лесу на который вышли дети.
Немецкая народная сказка даже в современной интерпретации имеет несколько неоднозначную интонацию, что на нее даже снимают ужастики. Но ее изначальная версия и вовсе была не для слабонервных. Ее сюжет берет начало в 14 веке, как раз в период Великого голода 1315-1317 годов. В ту пору три года заморозков подряд уничтожали весь урожай, что погубило почти четверть населения, был распространен каннибализм. Тогда и появилась история про Гретель и Гензель.
Итак, первоначальная версия предполагает, что доведенные до отчаяния голодом родители собираются не просто избавиться от лишних ртов, а съесть их. По воле случая дети подслушивают этот разговор и бегут, спасая себя, в лес. Впрочем, их план тоже весьма жесток, там они собирались пересидеть пока с голоду не умрут родители, поэтому периодически они приходили к дому снова, узнать не пора ли возвращаться.
Так, однажды брат с сестрой снова подслушивают разговор старших о том, что им удалось добыть немного хлеба, а вот «мясная подливка» ускользнула из рук. Дети, стащив кусок хлеба, отправляются обратно в свое убежище, но зачем то помечают дорогу крошками хлеба. Их немедля съедают птицы. Казалось, что ребятам осталось недолго, но тут на их пути встречается дом, который сделан полностью из хлеба. Они накидываются на него и наедаются вдоволь.
Ужастик, который сняли по мотивам сказки.
После ребята решают вернуться домой, прихватив с собой хлеб и ведьму, которая предварительно была изжарена в собственной печи. Родителям больше не нужно есть своих детей, хлеба достаточно и все счастливы.
После того как голод остался в прошлом, видоизменялась и сказка, так, родители якобы просто отвели детей в лес, а не собирались их съесть. А домик стал пряничным, видимо потому что детей обычным хлебом уже было не прельстить. Ведьму тоже с собой домой никто уже не волок, она оставалась там же в печи.
Но, несмотря на такую переделку, возникает масса вопросов к сюжету. А что будет после того как закончится та еда, которую дети принесли с собой? Простили ли дети такое поведение родителям?
Белоснежка и семь гномов
Белоснежку гномы впустили пожить вовсе не по доброте душевной.
Этот сюжет сохранился благодаря народной сказительнице Доротее Виманн, затем было записано братьями Гримм, как водится в более цензурной версии, хотя и она для современного читателя кажется диковатой. Чего уж говорить о первоначальном варианте.
Царица планировала съесть Белоснежку, причем явно не от голода она задумала это, а от злобы и жестокости. Слуге она приказала принести ее легкие и сердце. Он, как и в современном варианте, прельстившись молодостью и красотой царевны, идет на обман и оставляет девушку в живых. Царице же относят сердце и легкое оленя. Она тут же устраивает званый ужин, использовав в блюдах эти потроха.
По традиционному стечению обстоятельство девушка оказывается в доме у семи гномов, которые оставляют ее у себя, пленившись ее красотой, а не кулинарными навыками и хозяйственностью. Царица узнает, что Белоснежка жива, перевоплотившись в старуху, отравляет ее яблоком, девушка впадает в летаргический сон, а ее тело укладывают в хрустальный гроб и водружают на вершину горы. Там-то ее и находит проезжавший мимо королевич.
Белоснежка покоряла всех своей красотой.
Как водится, ему тоже очень нравится Белоснежка, пусть даже и не подающая признаков жизни. В оригинальном варианте он начинает уговаривать гномов отдать ему тело. Причем предлагает им несметные богатства, но те не соглашаются. Уж на что понадобилось молодому мужчине бездыханное тело юной красавицы, история умалчивает, видимо давая простор для взрослой фантазии.
Пока царевич пытался сторговаться с гномами, слуги неудачно роняют гроб, что из горла царевны вылетает кусок яблока, которым она поперхнулась, и она оживает. Дальше свадьба и счастливый конец, в котором царица, пляшет на мероприятии, правда перед этим на нее надели железные башмаки, раскалив их на костре.
Спящая красавица
Поцелуем дело не ограничилось.
Сюжет, во многом схожий с Белоснежкой, но есть еще более ранняя версия. До Шарля Перро Джамбаттиста Базиле успел записать несколько более народную версию и в ней вовсе не так сильно романтичное начало. По ней девушку в гробу нашел не юный царевич, а вполне себе взрослый король. Да еще и женатый. И не целовал он ее вовсе, а так воспользовался беззащитностью девушки, что спустя 9 месяцев, после их встречи, она родила двойню – мальчика и девочку. Так, один из младенцев по ошибке стал сосать ее палец и вытащил занозу (в этой версии царевна уснула, уколовшись веретеном). Красавица не успевает огорчиться тем фактом, что оставлена на произвол судьбы, да еще и с неведомо откуда взявшимися детьми, как приезжает король.
Нет, коронованная особа приехала вовсе не навестить отпрысков, просто вспомнил, что некогда проводил здесь весело время и решил вернуться. Узнав про детей, он стал приезжать регулярно, проявлять заботу. Но тут в дело вмешалась законная супруга короля, детей она отдала повару для приготовления ужина, а саму Красавицу приказала сжечь. Но если бы не ее жадность, то задуманное может быть бы и удалось. Но царица велела снять с прикованной к столбу Красавицы вышитое золотом платье.
Король же, вновь прельстившись красотой обнаженной девушки, решил поменять их с супругой местами. Так на костре сожгли царицу, а Красавица заняла ее место на троне. Ах да, детей повар оказывается спас.
Рапунцель
Мультфильм, хоть и далекий от изначальной версии, очень полюбился зрителям.
Сюжет, изложенный братьями Гримм, хоть и называется Рапунцель, но имеет множество расхождений с современным мультфильмом. Супружеская пара жила около огромного сада, в котором росло много разных овощей, зелени и кустарников. Так, супруга однажды захотела рапунцеля (растение семейства Колокольчиковых), муж, чтобы порадовать супругу, полез тайком в этот сад, но одного раза показалось мало, потому мужчину отправили за добавкой. Но на сей раз он попался соседке, которая оказалась ведьмой. В обмен на свободу она взяла с него обещание отдать ему будущую дочь. Мужчина, у которого еще и в планах не было никакой дочери, согласился на такой уговор. Однако ведьма уговор не забыла и забрала новорожденную девочку себе, назвав ее Рапунцель.
В обоих версиях Рапунцель лишается волшебных волос.
Так жила девушка в заточении в огромной башне, пока сюда не приехал принц, познакомился он с девушкой, стал приезжать регулярно, когда ведьмы не было дома. Так Рапунцель забеременела и уже не смогла так резво как раньше поднимать ведьму на волосах в башню. Последней это совсем не понравилось, и она отрезала ей волосы и выгнала вон. Волосы, между тем, остались у ведьмы, она спустила их с башни и стала ждать. Совсем скоро пришел принц и забрался по ним в башню, где вместо любимой обнаружил ведьму.
Ведьма отчитала принца и столкнула его с башни вниз, тот угодил прямо в кусты, шипы которых выкололи ему глаза. Он не смог вернуться обратно в свое королевство и стал скитаться по свету – слепым калекой. Так и встретил он свою возлюбленную, которая уже успела разродиться двойней, она так обрадовалась их встрече, что ее слезы счастья, упав на глазницы принца, вернули ему зрение.
Маша и Три медведя
Сюжет о проказнице Маше и медведе лег в основу популярного мультфильма.
Несмотря на то, что история про девочку Машеньку, которая объедала медведей, воспринимается как исключительно русское, на самом деле это не так. Это шотландская сказка, которую можно встретить в книгах по английскому фольклору. Популярностью в России она обязана Льву Толстому, который перевел ее и адаптировал для отечественного читателя.
В изначальной фольклорной версии никаких девочек и вовсе не было, была лисица, точнее старый хитрый лис, который пробрался в берлогу к медведям и съел их запасы. Вернувшиеся некстати хозяева застают его в своем доме, тот бросается наутек, но они его настигают. А заканчивается история тем, что самый младший медвежонок очень любил греть лапки в шкуре лиса.
в русской версии Маша остается безнаказанной.
Роберт Саути, который опубликовал еще в 19 веке несколько иную версию фольклорной сказки, превратил лиса в старушку. Но концовка сказки остается туманной, старушка, спасаясь от медведей, выпрыгивает в окно, а дальнейшая ее судьба неизвестна. Автор рассуждает на эту тему, дескать, не понятно, то ли она сломала шею при падении, то ли смогла выйти из леса, то ли ее схватили стражи порядка и, приняв за бродяжку, отправили в исправительное учреждение. Но к медведям она больше не приходила.
А вот Лев Николаевич адаптировал сказку на русский лад, не оставив в ней никакой морали, согласно которой, не стоит рыскать по мискам, в чужих домах. Девочка не только выбирается сухой из воды, да еще и сумеет наказать медведей.
Баба Яга и ее собирательный образ
Редко какая русская сказка обходится без Бабы-Яги.
Пожалуй, самым популярным негативным героям всех славянских сказок является Баб-Яга, ее образ жизни, да и сам внешний вид не просто нагоняли страху и были придуманы по принципу «пострашнее», в них есть тайный смысл, который на самом деле способен испугать. Это для современных детей непонятно, что такое избушка на курьих ножках, а вот их сверстники, живущие в 13-15 веках, прекрасно знали о том, что в лесу, в таких избушках или, так называемых, «домовниках» и «избах смерти» хоронили умерших.
Обычно такой способ захоронения практиковался в северных районах, где много деревьев, а вот прорубить промерзшую землю слишком сложно. Откуда же взялись куриные ноги? Этому тоже есть объяснение. В лесу находили деревья, которые стояли рядом, их срубали на высоте 1,5-2 метров, местами оголяли корни, чтобы дерево высохло, а не сгнило (вот тебе и «куриные ножки»), сверху сооружался сруб, в который и укладывали погибшего, обустраивая ему некое подобие жилища.
Избушка на курьих ножках в реальности выглядит примерно вот атк.
В такие сооружения не смогли бы добраться животные, потому стояли они достаточно долго. Безусловно, такие домики считались страшными и их старались обходить стороной. Впрочем, вполне вероятно, что такие истории распространялись для того, чтобы навести страху и сберечь покой умерших, ведь сама Баба-Яга жила в этих сооружениях.
Отсюда и всякие, кто приходил в эти домики на курьих ножках, сначала омывались, а затем спать укладывались.
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