Что можно и что нельзя за столом Елизаветы II: 10 правил королевского этикета

Наверняка, очень многие мечтают о том, чтобы оказаться за одним столом с настоящей королевой. Но при этом только единицы представляют себе, насколько строгие правила регламентируют даже самый простой обед или ужин в присутствии королевы. К примеру, в Букингемском дворце всё регламентировано и подчинено этикету, нарушить который никто не имеет права. Это касается не только правил пользования приборами, но даже времени входа в комнату, где состоится трапеза.
Правило № 1: Никогда не входите в комнату вне очереди
Елизавета II. / Фото: www.anews.com
В комнату, где состоится обед или ужин, никто не может войти раньше, чем её порог переступит Елизавета II. Но проследовать сразу за ней не получится, ибо по всем правилам первой входит королева и герцог Эдинбургский, а за ними все остальные члены семьи в порядке наследования престола: принц Уэльский с герцогиней Корнуольской, за ними принц Уильям с супругой и так далее.
Правило № 2: Приходите одетыми так, чтобы произвести впечатление
Елизавета II. / Фото: www.twimg.com
Трапеза с королевой – это всегда официальный приём, а потому все члены семьи и гости должны быть одеты в соответствии с дресс-кодом. За обедом приветствуется строгий деловой стиль, а вот во время ужина не обойтись без вечерних нарядов.
Правило № 3: Не раньше королевы
Елизавета II. / Фото: www.instyle.ru
Все гости имеют право сесть за стол только в том случае, если Елизавета II уже заняла своё место. Гости должны терпеливо ждать, пока королева прошествует к стулу и займёт его. Непосредственно трапеза начинается в тот момент, когда королева отправит в рот первый кусочек.
Правило № 4: Никаких разговоров до первых слов королевы
Елизавета II. / Фото: www.harpersbazaar.com.ua
В начале трапезы за королевским столом царит полное молчание. Лишь после того, как королева обратится к своему соседу, сидящему справа от неё, женщины могут заговорить с теми, кто находится рядом с ними. И тоже только справа. Уже во второй половине трапезы Елизавета II обращается к соседу слева. Именно из-за этого справа от королевы всегда находится самый важный гость.
Правило № 5: Нельзя вставать из-за стола
Во время официального приёма. / Фото: www.vladtime.ru
Всё время, пока королева находится за столом, гости не могут выйти из-за него. Исключение составляют случаи, когда гостю или гостье необходимо отлучиться на время, к примеру, в уборную комнату. Тогда присутствующий за столом должен расположить нож и вилку крест на крест. Это служит сигналом официанту к тому, что трапеза не окончена и гость вскоре вернётся на своё место. Но пользоваться правом выйти из-за стола присутствующие могут только в случае крайней необходимости (как это было с Кейт Миддлтон во время беременности), предварительно извинившись перед соседями, но не объясняя причины. Вообще же всем гостям рекомендовано посещение удобств до начала трапезы.
Правило № 6: Держите посуду и столовые приборы правильно
Елизавета II. / Фото: www.hellomagazine.com
Во время обеда, как и во всём мире, необходимо держать вилку в левой руке, а нож в правой, при этом не стоит вонзать нож непосредственно в кусок мяса или рыбы. Нужно слегка скользить ножом по поверхности вилки, обращённой остриями вниз. Во время чаепития чашку держат за верхнюю часть ручки большим и указательным пальцами, средним поддерживая нижнюю часть ручки. Если же гость предпочитает кофе, указательный палец продет через ручку. И, конечно, крайне неприличным считается мизинец, выставленный наружу. Кстати, дамы пьют чай или кофе, держа чашку в одном положении, чтобы не оставлять следы губной помады по всему ободку. При этом молоко наливается в чай, и ни в коем случае не наоборот, а при необходимости размешать содержимое чашки, ложкой следует водить аккуратно, не прикасаясь к стенкам чашки. И, конечно, нельзя издавать никаких звуков во время питья.
Правило № 7: Поступать как королева
Елизавета II. / Фото: www.yandex.net
Во время королевского обеда члены королевской семьи складывают салфетки пополам таким образом, чтобы можно было вытереть руки или лицо, а затем расположить салфетку чистой стороной наружу. В этом случае никто не заметит, насколько вы испачкались во время трапезы. Вообще же принято есть очень аккуратно, стараясь не сорить и не вымазываться. И существует негласное правило: если гостю неизвестно, как поступить в том или ином случае, следует посмотреть на королеву и следовать её примеру, касается это пользования салфеткой или столовыми приборами.
Правило № 8: Королевские сигналы
Елизавета II. / Фото: www.marieclaire.ru
Во время обеда Елизавета II подаёт сигналы официантам или гостям с помощью столовых приборов или личных вещей. Если после первого блюда королева положила нож и вилку – это служит знаком для официантов, которые тут же начинают убирать со стола. Когда же на столе появляется клатч или маленькая сумочка королевы, значит обед будет окончен ровно через пять минут. Королева встала со своего места? Трапеза окончена, и никто из гостей больше не может есть и пить. Гости, кстати, тоже подают сигналы официанту. Если нож и вилка находятся на тарелке справа и слегка под углом, значит, что гость не будет больше есть данное блюдо и его можно убирать.
Правило № 9: Не нужно просить передать хлеб или соль
Елизавета II. / Фото: www.yandex.com
Во время королевской трапезы не принято просить гостей и тем более королеву передать хлеб или соль. Принято довольствоваться тем, до чего гости могут достать без усилий. Естественно, тянуться через весь стол тоже нельзя.
Правило № 10: Никаких телефонов
Во время официального приёма. / Фото: www.delish.com
Гостям королевской трапезы категорически запрещено во время приёма пользоваться мобильными телефонами, так как это считается верхом неприличия. Впрочем, гостям обычно даже в голову не приходит оставить свой телефон включённым. Если идёт обед с королевой, то всему миру придётся подождать!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии