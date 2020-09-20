С нами не соскучишься!

7 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

Загнутые углы крыш характерны не только для буддизма, но и для других религиозных и ритуальных построек в Китае, например для крыш даосских храмов, императорских дворцов и даже мусульманских мечетей. Более того, этот архитектурный элемент встречается в беседках, ритуальных залах и жилых постройках — как китайских, так и японских, корейских. Он называется «фэй янь» (飞檐), что дословно означает «летящий край» или «летящий карниз».

Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

Есть точка зрения, что загнутая крыша отгоняет злых духов. Но это скорее распространенное поверье. Нет подтверждений и тому, что архитектурный элемент — особый тип практики «фэншуй». Однако известно, что некоторые элементы крыши действительно предназначались для защиты от злых духов — например, колокольца, которые вешались на загнутых углах, изображения животных, в том числе драконов и цилинь (китайских единорогов. — Прим. ред.). Тип «летящего карниза» имеет вполне функциональное предназначение: за счет загнутых углов дождевая вода не стекает потоками со всех сторон и не подмывает основание сооружения. Она собирается в специальные желоба, откуда аккуратно сливается в водоотводные канавки. Широкие карнизы на крышах китайских домов появились еще в глубокой древности, «многоступенчатые» карнизы были и в ранних пагодах, еще в I веке.

В то время здания строились из дерева, а потому при неправильном сооружении кровли их основание быстро подмывалось. Более того, дождевая вода затекала внутрь через окна и деревянные стены, повреждая краску или даже разрушая внутренние помещения. Поэтому крыши нависали над зданием, защищая его от дождей, словно шляпа с широкими полями. Но такая конструкция затемняла помещение даже в солнечный день. И примерно в эпоху Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) было найдено оригинальное решение: немного загибать углы вверх, как бы приподнимая «поля шляпы». Когда приблизительно с VI века многие буддийские пагоды стали частично или полностью строить из камня, традиция сохранилась.

Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

Для некоторых пагод, где нижний этаж значительно шире верхнего, загибать углы крыш было бесполезно: нижний уровень все равно оставался бы незащищенным. Тем не менее архитектурный элемент использовался: по фронтону каждого уровня идет небольшой, немного загнутый вверх «навес». Например, это характерно для пагоды Диких гусей в городе Сиань. В жилых домах существует несколько типов изгибов. Так, в дождливых районах к югу от реки Янцзы распространена навесная двухскатная крыша, которая немного загибается вверх — широкие карнизы защищают от ливней. А вот к северу, где осадков выпадает меньше, в жилых домах такие крыши встречаются реже. Зато как декоративный элемент используется загнутый по двум сторонам конек. В провинциях Шаньси и Шэньси распространена односкатная крыша, также немного загнутая в нижней части. В этих районах снежная и ветреная зима, и для большей защиты от ненастья дома исторически ставили скатом к наветренной стороне. Так что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

И не забудьте:
Почему крыши китайских пагод загнуты вверхПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Подвесные балконные столики: 22 удивительных варианта для крохотных балконов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Подвесные балконные столики: 22 удивительных варианта для крохотных балконов

Читать
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге

18 человек, которые так преобразили свои балконы, что хочется аплодировать им прямо с улицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

18 человек, которые так преобразили свои балконы, что хочется аплодировать им прямо с улицы

Популярность новостроек снижается в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Популярность новостроек снижается в России

История музейных зданий. Идём в гости к Николаю Гоголю
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

История музейных зданий. Идём в гости к Николаю Гоголю

Дольщики одного из долгостроев Казани начали получать ключи от квартир
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Дольщики одного из долгостроев Казани начали получать ключи от квартир

Как «Мособлгаз» подключал дома за 5 миллионов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Как «Мособлгаз» подключал дома за 5 миллионов

—Мы тебе квартиру в свое время купили, настало время отдавать долги своей дочери! – говорят родители
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

—Мы тебе квартиру в свое время купили, настало время отдавать долги своей дочери! – говорят родители

5
В Казани дольщики второго дома ЖК "МЧС" начали получать ключи от квартир
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Казани дольщики второго дома ЖК "МЧС" начали получать ключи от квартир

“Да исчезни ты уже,” – кричал сын матери – “а то с тобой ни житья, ни квартиры”.
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтраница простого жизненного позитива

“Да исчезни ты уже,” – кричал сын матери – “а то с тобой ни житья, ни квартиры”.

Фонд капремонта не успел сделать сорванную ураганом крышу дома в Борзе до весенних дождей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Фонд капремонта не успел сделать сорванную ураганом крышу дома в Борзе до весенних дождей

Правильный уход за корпусной мебелью?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Правильный уход за корпусной мебелью?

Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит

Строящийся двухэтажный коттедж вспыхнул во Владивостоке
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Строящийся двухэтажный коттедж вспыхнул во Владивостоке

Полотенце... махровое
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужские забавы

Полотенце... махровое

1
7 копеечных косметических ремонтов с невероятно стильным результатом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

7 копеечных косметических ремонтов с невероятно стильным результатом

Ждать ли россиянам кризиса на рынке аренды жилья?
Материал, выбранный редакторами Миртесенkompensacii

Ждать ли россиянам кризиса на рынке аренды жилья?

Корпусная мебель: удобно и практично
Материал, выбранный редакторами МиртесенMozLife

Корпусная мебель: удобно и практично

Квартира загорелась в московской многоэтажке. Видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Квартира загорелась в московской многоэтажке. Видео

Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве

12 идей, как обновить интерьер кухни
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

12 идей, как обновить интерьер кухни

Россияне скупают жилье в Турции
Материал, выбранный редакторами Миртесенrabotniky

Россияне скупают жилье в Турции

Новостройки впереди планеты всей! Увеличилось число людей, которые хотят приобрести квартиру
Материал, выбранный редакторами Миртесенkompensacii

Новостройки впереди планеты всей! Увеличилось число людей, которые хотят приобрести квартиру

Жёлтая кухня: сочетание цветов, оформление интерьера и правильные акценты (56 фото)
Материал, выбранный редакторами Миртесенcozyblog

Жёлтая кухня: сочетание цветов, оформление интерьера и правильные акценты (56 фото)

Огонь охватил административное здание и стройматериалы в Екатеринбурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Огонь охватил административное здание и стройматериалы в Екатеринбурге

Известный мучитель смартфонов показал, как складной Huawei Mate X2 за 3 тысячи долларов переживает разборку
Материал, выбранный редакторами МиртесенiXBT.com

Известный мучитель смартфонов показал, как складной Huawei Mate X2 за 3 тысячи долларов переживает разборку

ВЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО ЗНАТЬ при покупке квартиры !
Материал, выбранный редакторами МиртесенРеалика

ВЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО ЗНАТЬ при покупке квартиры !

Перечислены нюансы приобретения апартаментов в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Перечислены нюансы приобретения апартаментов в России

Интересные идеи для создания уютного балкона в стиле бохо
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Интересные идеи для создания уютного балкона в стиле бохо

5 вещей, которых следует избегать на маленькой кухне
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

5 вещей, которых следует избегать на маленькой кухне

Как сделать так, чтобы маленькая ванная комната выглядела больше
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

Как сделать так, чтобы маленькая ванная комната выглядела больше

6 предметов интерьера, от которых много неудобств
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

6 предметов интерьера, от которых много неудобств

Как обустроить маленькую кухню: хитрости и идеи
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

Как обустроить маленькую кухню: хитрости и идеи

Картина дня

наверх