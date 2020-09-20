Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

Загнутые углы крыш характерны не только для буддизма, но и для других религиозных и ритуальных построек в Китае, например для крыш даосских храмов, императорских дворцов и даже мусульманских мечетей. Более того, этот архитектурный элемент встречается в беседках, ритуальных залах и жилых постройках — как китайских, так и японских, корейских. Он называется «фэй янь» (飞檐), что дословно означает «летящий край» или «летящий карниз».







Есть точка зрения, что загнутая крыша отгоняет злых духов. Но это скорее распространенное поверье. Нет подтверждений и тому, что архитектурный элемент — особый тип практики «фэншуй». Однако известно, что некоторые элементы крыши действительно предназначались для защиты от злых духов — например, колокольца, которые вешались на загнутых углах, изображения животных, в том числе драконов и цилинь (китайских единорогов. — Прим. ред.). Тип «летящего карниза» имеет вполне функциональное предназначение: за счет загнутых углов дождевая вода не стекает потоками со всех сторон и не подмывает основание сооружения. Она собирается в специальные желоба, откуда аккуратно сливается в водоотводные канавки. Широкие карнизы на крышах китайских домов появились еще в глубокой древности, «многоступенчатые» карнизы были и в ранних пагодах, еще в I веке.

В то время здания строились из дерева, а потому при неправильном сооружении кровли их основание быстро подмывалось. Более того, дождевая вода затекала внутрь через окна и деревянные стены, повреждая краску или даже разрушая внутренние помещения. Поэтому крыши нависали над зданием, защищая его от дождей, словно шляпа с широкими полями. Но такая конструкция затемняла помещение даже в солнечный день. И примерно в эпоху Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) было найдено оригинальное решение: немного загибать углы вверх, как бы приподнимая «поля шляпы». Когда приблизительно с VI века многие буддийские пагоды стали частично или полностью строить из камня, традиция сохранилась.Для некоторых пагод, где нижний этаж значительно шире верхнего, загибать углы крыш было бесполезно: нижний уровень все равно оставался бы незащищенным. Тем не менее архитектурный элемент использовался: по фронтону каждого уровня идет небольшой, немного загнутый вверх «навес». Например, это характерно для пагоды Диких гусей в городе Сиань. В жилых домах существует несколько типов изгибов. Так, в дождливых районах к югу от реки Янцзы распространена навесная двухскатная крыша, которая немного загибается вверх — широкие карнизы защищают от ливней. А вот к северу, где осадков выпадает меньше, в жилых домах такие крыши встречаются реже. Зато как декоративный элемент используется загнутый по двум сторонам конек. В провинциях Шаньси и Шэньси распространена односкатная крыша, также немного загнутая в нижней части. В этих районах снежная и ветреная зима, и для большей защиты от ненастья дома исторически ставили скатом к наветренной стороне. Так что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: