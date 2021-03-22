Лысые и красивые

Многие из этих людей широко известны всему миру благодаря своим ролям в кино. Смена имиджа для таких парней это неотъемлемая часть жизни и профессии. Сегодня мы посмотрим на такую необычную часть стиля как лысина. Кому-то приходится бороться с лысеющей шевелюрой, делая стрижки под ноль, а кто-то использует бритую голову как часть имиджа или для работы в очередном фильме.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис, наверное, самый крутой лысый парень. На снимке Уиллис на пресс-конференции, посвященной фильму «Королевство Полной луны», на 65-ом Каннском кинофестивале, 16 мая, Канны.
Брайан Крэнстон
Лысый Крэнстон в фильме «Во все тяжкие» выглядит ничуть не хуже лохматого Крэнстона в сериале «Малкольм в центре внимания». На этом снимке актер на мировой премьере фильма «Рок на века» в Китайском театре Граумана в Голливуде.
Крис Дотри
Крис Дотри, группа «Daughtry», ходит лысым постоянно с момента своего участия в пятом сезоне шоу «Американский идол», вышедшем в эфир в начале 2006 года. На фотографии Крис во время выступления на стадионе Citi Field, 20 июня, Нью-Йорк.
Андре Агасси
Андре Агасси начал брить голову в 1995 году, как раз перед началом турнира the Australian Open. На этом снимке звезда тенниса смотрит матч из королевской ложи на Центральном корте в девятый день соревнований Уимблдонского турнира во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, 4 июля, Лондон, Англия.
Дэвид Бекхэм
Футболист Дэвид Бекхэм любит менять прически: то короткие волосы, то длинные, то блондин, то шатен или вообще бритый. На этом фото Бекхэм и его супруга, Виктория, на церемонии ESPY Awards 2008, 16 июля 2008, Лос-Анджелес.
Билли Зейн
В фильме «Титаник» голова Билли была увенчана довольно приличной копной волос, но сейчас он чаще всего появляется на публике лысым. На этом снимке Зейн на благотворительном аукционе UNICEF, 17 сентября.
Коби Брайянт
Коби Брайянт появился лысым на Олимпийских Играх 2012 в Лондоне. На этой фотографии он улыбается во время матча между США и Тунисом, 31 июля.
Хоуи Мэндел
Комедийный актер и телеведущий Хоуи Мэндел рассказал в своем интервью в 2006 году на шоу Говарда Стерна, что решил побрить голову вовсе не из-за того, чтобы скрыть редеющие волосы, а из-за своей мизофобии, боязни микробов. Он пояснил, что лысая голова помогает ему чувствовать себя более чистым. Здесь Мэндел на телепроекте «В Америке есть таланты» в Jersey Performing Arts Center, 18 июля, Ньюарк, Нью-Джерси.
Джастин Тимберлейк
Будучи участником бойз-бенда 90-х годов «NSync», Джастин Тимберлейк сводил с ума подростков по всему миру своими светлыми кудрявыми локонами. Сейчас певец и актер стрижется практически налысо. На снимке Тимберлейк на 17-ой церемонии награждения Annual Screen Actors Guild Awords в Шрайн Аудиториум, 30 января 2011, Лос-Анджелес.
Джэйсон Стэтхэм
Лысая голова звезды экшн-фильмов Джэйсона Стэтхэма прославила его не меньше, чем роли в кино. На этом фото Стэтхэм Лайонсгейт на показе фильма «Защитник» в Clearview Cinema, 16 апреля, Нью-Йорк.
Майкл Кларк
Дункан Хитовый фильм «Зеленая миля» представил множеству любителей кино здорового лысого актера Майкла Кларка Дункана. На снимке Дункан на «Сегодняшнем шоу с Джеем Ленно» в студии NBC, Бербанк, Калифорния.
Чаннинг Татум
Чаннинг Татум, звезда нового фильма «Волшебный Майк», также любит носить то короткие волосы, то более длинные. На фотографии Татум на премьере фильма «Нокаут» в DGA Theater, 5 января, Лос-Анджелес.
Вентворт Миллер
Актер Вентворт Миллер был единственным лысым в сериале «Побег из тюрьмы». На этом фото актер на 8-ой церемонии награждения Annual Teen Choice Awards, Юниверсал-Сити, Калифорния, 20 августа 2006.
Тей Диггс
Наш список самых привлекательных лысых не был бы полным без актера Тея Диггса. На снимке он на мероприятии «Добро пожаловать в ШондаЛенд: вечер с Шондой Раймс и друзьями» в театре Leonard H. Goldenson, 2 апреля, Северный Голливуд, Калифорния.
Сил
Что тут скажешь?.. Силу действительно лучше быть лысым. Певец выступает в The Beacon Theatre, 17 июля, Нью-Йорк.
Вин Дизель
Весьма сомнительно, что вы бы признали актера Вина Дизеля, если б он вдруг решил отрастить шевелюру. На фотографии Дизель на вечеринке по случаю премьеры «Форсаж 5» в отеле Санто Мауро, 26 апреля 2011, Мадрид, Испания.
Сэмюэл Л. Джексон
Из всех лысых Сэмюэл Л. Джексон самый стильный. На снимке Джексон на мероприятии Калвер-Сити, Калифорния, 9 июня 2011.
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