Лысые и красивые

Многие из этих людей широко известны всему миру благодаря своим ролям в кино. Смена имиджа для таких парней это неотъемлемая часть жизни и профессии. Сегодня мы посмотрим на такую необычную часть стиля как лысина. Кому-то приходится бороться с лысеющей шевелюрой, делая стрижки под ноль, а кто-то использует бритую голову как часть имиджа или для работы в очередном фильме.



Брюс Уиллис

Брайан Крэнстон

Крис Дотри

Андре Агасси

Дэвид Бекхэм

Билли Зейн

Коби Брайянт

Хоуи Мэндел

Джастин Тимберлейк

Джэйсон Стэтхэм

Майкл Кларк

Чаннинг Татум

Вентворт Миллер

Тей Диггс

Сил

Вин Дизель

Сэмюэл Л. Джексон