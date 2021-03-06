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Экстравагантные дома великих архитекторов, которые они сами построили для себя


Экстравагантные дома великих архитекторов, которые они сами построили для себя

 

Великие архитекторы XX века – люди с неординарным мышлением. Конечно, не все из них жили или живут в домах, выстроенных по собственным проектам, но все-таки некоторым посчастливилось опробовать на себе свои самые смелые идеи. Эти люди сделали невероятно оригинальные дома и жили в них в свое удовольствие. Предлагаем ознакомиться с несколькими такими проектами.

Дом Вальтера Гропиуса в Линкольне


Вальтер Гропиус – выдающийся немецкий архитектор и основатель знаменитого образовательного учреждения «Буахаус» (Государственный дом строительства), просуществовавшего с 1919 до 1933 годы, до прихода к власти нацистов. При Гитлере Вальтер Гропиус был вынужден уехать из Германии – сначала в Англию, а затем в Америку.
Ассимметричный дом великого архитектора. /Фото:homedesignideas.eu

Ассимметричный дом великого архитектора. /Фото:homedesignideas.eu

 

Дом, который архитектор назвал в своем духе – Гропиус Хаус – стал первым проектом, реализованным им в Штатах.

Здание спроектировано в стиле модерн – с ленточными окнами, вставками из стекла, плоской крышей, наружной винтовой лестницей и ассимметричным крыльцом. В те времена (дом был построен в 1938 году) здание выглядело так, словно оно перенеслось в эти края из будущего. Люди даже специально приезжали в Линкольн из соседних городов, чтобы взглянуть на него.

Дом внутри. /Фото:arch2o.com

Дом внутри. /Фото:arch2o.com

 

Дом и студия Фрэнка Ллойда Райта в Иллинойсе


Американский зодчий Фрэнк Ллойд Райт, создавший так называемую «органическую архитектуру» и придумавший тип жилых домов, названный «дома прерий», считается одним из мэтров американской жилой архитектуры прошлого столетия.
Дом напоминает мемориал/ Фото:arch2o.com

Дом напоминает мемориал/ Фото:arch2o.com

 

Его здания были весьма своеобразны, да и для своей семьи он выбрал дом в своем необычном стиле. Построил его Райт в 1889 году – после того как женился и получил кредит от своего работодателя.
В Америке немец построил дом по своему вкусу. /Фото:arch2o.com

В Америке немец построил дом по своему вкусу. /Фото:arch2o.com

 

Довольно смелый по своей форме фасад (треугольный фронтон в сочетании с прямоугольным основанием), разного цвета кирпич, огромные вазоны с цветами. Если смотреть на здание с современной точки зрения, оно чем-то напоминает склеп или мемориальный комплекс. В прошлом же веке это здание (впоследствии архитектор добавил к нему дизайн-студию) считалось очень современным, ведь архитектор при его проектировании отказался от «старомодных» куполов, башен и шпилей.
Внутри довольно уютно. /Фото:arch2o.com

Внутри довольно уютно. /Фото:arch2o.com

 

Дом Филиппа Джонсона в Нью-Канаане


Еще один знаменитый американский архитектор, Филип Джонсон, также жил в доме, проект которого придумал сам. Гласс хаус, что переводится с английского как «стеклянный дом», он построил в 1949 году.
Прозрачный дом архитектора. /Фото: Simon Garcia, adqfoto.com

Прозрачный дом архитектора. /Фото: Simon Garcia, adqfoto.com

 

У здания открытая планировка, все наружные стены – из стекла. Выгладит дом как застекленная беседка. По сути это огромная прозрачная комната-куб. Внутри, в центре – единственное закрытое пространство: кирпичное трубообразное помещение ванной с печкой.
Абсолютно открытое пространство. /Фото: Simon Garcia

Абсолютно открытое пространство. /Фото: Simon Garcia

 
Дом в ночное время. /Фото:Стейси Басс

Дом в ночное время. /Фото:Стейси Басс

 

Дом отлично вписывается в ландшафт участка. После строительства этого сооружения архитектор в разные годы возвел на своей территории еще 13 построек, некоторые из которых впоследствии стали художественными галереями и павильонами.

Дом Луиса Баррагана в Мехико


Свой дом-студию (Луис Брраган студио) мексиканский архитектор построил в 1948 году. Здание считается интернациональным произведений современной архитектуры, выходящим за все возможные рамки и отражающим стиль послевоенного периода творчества Баррагана. Специалисты считают этот проект шедевром, воплотившим самые разные философские течения.
Дом Баррагана. /Фото:ournavigator.net

Дом Баррагана. /Фото:ournavigator.net

 
Это похоже на нразноцветный конструктор. /Фото: Виктор Сантакруз,timeout.com

Это похоже на нразноцветный конструктор. /Фото: Виктор Сантакруз,timeout.com

 

Снаружи вид у здания мрачноватый (даже несмотря на идею разноцветных стен, похожих на детали конструктора), но хозяину в нем было очень уютно, и в этой резиденции архитектор жил и работал в течении сорока лет – до самой своей смерти.
Внутри дом как дом. /Фото: Виктор Сантакруз,timeout.com

Внутри дом как дом. /Фото: Виктор Сантакруз,timeout.com


Но все-таки необычно. /Фото: Виктор Сантакруз,timeout.com

Но все-таки необычно. /Фото: Виктор Сантакруз,timeout.com

 

Дом Фрэнка Гери в Санта-Монике


На первый взгляд это здание вызывает недоумение, и, честно говоря, кажется, что его спроектировал абсолютно безумный человек. Но не стоит забывать, что Фрэнк Гери – вовсе не сумасшедший, а отец архитектурного деконструктивизма, более того – лауреат Притцкеровской премии.
Это очень, очень странный дом. /Фото: Liao Yusheng

Это очень, очень странный дом. /Фото: Liao Yusheng

 

Надо сказать, и сам выбор места для строительства был вызовом – в этом старом рабочем квартале Санта-Моники стоят скромные небогатые домики, выстроенные в традиционном стиле, с которыми дом архитектора очень контрастирует.

Специалисты считают, что дом воплощает в себе одновременно смелость творческой мысли и скромность, желание жить уединенно, о чём говорит использование простых материалов и естественных цветов.
Так здание смотрится ночью. /Фото:pinterest.ru

Так здание смотрится ночью. /Фото:pinterest.ru

 

Не менее интересен дом и внутри: каждая комната обустроена в своей цветовой гамме, в помещениях светло, уютно и все окутано творческой атмосферой.
Дом внутри. /Фото: Фрэнк Гери, storiesofhouses.com

Дом внутри. /Фото: Фрэнк Гери, storiesofhouses.com

 

Дом Шехтеля в Москве


Небольшой участок земли в Ермолаевском переулке архитектор купил в конце позапрошлого века. Дом он построил, естественно, по собственному проекту, а помогал ему в работе Владимир Адамович. В письмах Чехову Шехтель называл свой дом «избушкой непотребной архитектуры», уточняя, что извозчики обычно принимают ее то ли за кирку, то ли за синагогу. В 1904-м дом был дополнен двухэтажной пристройкой.
Особняк Шехтеля. /Фото:wikimedia.org

Особняк Шехтеля. /Фото:wikimedia.org

 

В этом особняке отец русского модерна Фёдор Шехтель прожил с семьей 14 лет и, надо сказать, это время было для него самым плодотворным в плане творческих идей.
Ирисы. /Фото:krisandr.livejournal.com

Ирисы. /Фото:krisandr.livejournal.com

 

Особняк-замок Шехтеля считается его переходной работой от неоготического стиля к модерну. Интересны ирисы на мозаичном фасаде над главным входом. Один цветок изображен распускающимся, второй – цветущим, а третий – увядающим, что, как несложно догадаться, символизирует этапы жизни.

Дом Мельникова в Москве


Цилиндрическое здание с сотообразными окошками, расположенное в Кривоарбатском переулке в Москве, действительно со стороны чем-то напоминает улей.
Дом-улей. /Фото:Фото:faces-russia.ru, Денис Есаков

Дом-улей. /Фото:Фото:faces-russia.ru, Денис Есаков

 

Выглядит оно очень аскетично, архитекторы же считают его классикой авангарда и гениальным проектом.

Жил в этом доме Константин Мельников, выдающийся зодчий прошлого века, автор множества известных в Советском Союзе проектов. При всей простоте дома-улья именно его многие архитекторы считают вершиной творчества Мельникова.
Здание вблизи. /Фото:faces-russia.ru, Денис Есаков

Здание вблизи. /Фото:faces-russia.ru, Денис Есаков

 
Внутри дома-улья. /Фото:Фото:strana.ru

Внутри дома-улья. /Фото:Фото:strana.ru

 

Кстати, возвел он дом на собственные средства – может быть, поэтому советские власти разрешили архитектору жить одному в центре Москвы в собственном «особняке»?

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Экстравагантные дома великих архитекторов, которые они сами построили для себя

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Экстравагантные дома великих архитекторов, которые они сами построили для себяПодписаться на мой Instagram
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