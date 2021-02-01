О чём поведал учёным 2000-летний таинственный геоглиф в форме кошки

Невероятно огромные фигуры животных, словно вычерченные под линейку на склонах отдалённых районов Перу — откуда появились эти таинственные рисунки? До сих пор учёные не нашли конкретного ответа на этот вопрос. Известно только что больше двух тысяч лет тому назад одна из малоизученных южноамериканских цивилизаций создала эти загадочные изображения. Впервые эти рисунки были обнаружены в 20-х годах прошлого века в пустыне Наска. Недавно археологи наткнулись на ещё один геоглиф в виде гигантской кошки. Какие же секреты поведало специалистам это захватывающее открытие?
Геоглифы Наски — это группа гигантских геометрических и фигурных изображений на плато Наска в южной части Перу. Эти узоры, начертанные на земле, созданы около двух тысяч лет назад. Учёные считают, что эта 37-метровая кошка, лежащая на склоне холма, как и другие фигурки животных Наски, была изображена путем создания углублений в грунте.
Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу.
Это не какое-то фантастическое существо, а образец древнего искусства под названием геоглиф. Археологи наткнулись на него, когда проводили раскопки в этом районе. Геоглифы создаются путём удаления верхнего слоя камешков, что открывает нижний слой жёлто-серого грунта. В данном случае кто-то изобразил тело кошки в профиль, линиями от тридцати до сорока сантиметров. Голова животного повёрнута, у него заострённые уши, круглые глаза и длинный полосатый хвост.
Плато Наска.
Таинственные линии Наски, расположенные к югу от столицы Перу Лимы, создавались на протяжении сотен лет. Они простираются примерно на восемьдесят километров между городами Наска и Пальпа. Этот район является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые эти загадочные древние гигантские изображения были обнаружены в 1927 году историком Торибио Мехиа Ксеспе.
Впервые подобные геоглифы были обнаружены в 20-х годах Торибио Мехиа Ксеспе.
Эти объекты признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Кто же создал этот геоглиф кошки? Стиль изображения предполагает, что это работа людей Паракас, которые жили здесь между 800 и 100 годами до нашей эры. Исследователи считают, что кошка родом из позднего периода Паракаса.
На смену им пришла Наска, которая также создавала геоглифы. Однако есть заметные отличия. Паракас известны тем, что например, изображают кошек рядом с птицами и людьми. На их керамике и текстиле часто встречаются кошачьи изображения.
Главный археолог, Джони Исла, говорит: «В то время, как фигуры культуры Наска созданы «людьми для богов», фигуры Паракасов «созданы людьми для людей». Что это значит? Хотя никто не знает, что на самом деле представляют собой геоглифы, многие из них настолько огромны, что их можно увидеть только с воздуха. Само собой разумеется, что они предназначались для того, чтобы на них смотрели боги. Есть другая теория, она утверждает, что это некие астрономические маркеры.
Геоглифы можно рассмотреть тольео с воздуха.
Обе теории имеют право на существование, так как обнаружить данное изображение удалось лишь с помощью дрона. Это была самая настоящая случайность, экспертам невероятно повезло. Тем более, что специалисты говорят, что геоглиф «вот-вот исчезнет из-за его расположения на довольно крутом склоне и последствий естественной эрозии почвы».
Склон, где находится изображение кота - это Mirador Natural, место, где сходятся линии, что делает его идеальным выбором для смотровой площадки. Рабочие проводили там ремонт, когда появился кот! Затем группа археологов провела неделю, изучая неожиданную находку.
Несмотря на использование камня, эти творения очень хрупкие. Эксперты заявляют, что даже случайный след может испортить изображение. Во время пандемии это место было закрыто для посетителей. Для публики эти Линии снова откроются лишь в следующем месяце.
Место было закрыто для посещения во время пандемии.
Геоглиф кошки чудным образом сохранился, ведь прошло две тысячи лет!Учёные считают, что этому благоприятствовал климат. Джони Исла надеется, что уникальные древние изображения удастся сохранить, благодаря современным технологическим достижениям. Кроме этого, археолог говорит, что уверен в том, что есть и другие геоглифы, которые лишь предстоит найти.
Учёные считают, что есть ещё геоглифы и их только предстоит найти.
Учёные не поддерживают эти идеи. Отрывочные сведения о представителях древней культуры, создавших рисунки столь впечатляющих размеров не открывают причин почему они их делали. Пока же линии и геоглифы Наски и Пальпас будут продолжать очаровывать и сбивать с толку любознательные умы.
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