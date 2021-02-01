О чём поведал учёным 2000-летний таинственный геоглиф в форме кошки

Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу.

Плато Наска.

Впервые подобные геоглифы были обнаружены в 20-х годах Торибио Мехиа Ксеспе.

Эти объекты признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО.

Геоглифы можно рассмотреть тольео с воздуха.

Место было закрыто для посещения во время пандемии.

Учёные считают, что есть ещё геоглифы и их только предстоит найти.