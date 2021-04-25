4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастью

1. Гало-эффект

Ну разве он не душка? / Фото: Фото: hjacket.com

2. Убеждение, что все вокруг о вас плохо думают/подумают

Обо мне плохо думают!!! / Фото: Самопознание.ру

3. Вера в божественную силу самокритики

Докритиковалась... / Фото: vince-crane.livejournal.com

4. Сверхуверенность в себе

Да я просто жгу! / Фото: the-challenger.ru