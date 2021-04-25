С нами не соскучишься!

7 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастью


4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастью

Классик русской литературы Грибоедов довольно чётко дал нам понять, что горе - от ума. Люди с интеллектом выше среднего очень часто дают волю фобиям, которые не имеют отношения к реальному статусу кво. Данный материал расскажет о четырёх губительных образах мышления, которые не дают нам развиваться как личность и быть счастливыми.

1. Гало-эффект


Ну разве он не душка? / Фото: Фото: hjacket.com

Ну разве он не душка? / Фото: Фото: hjacket.com

 

Слово гало означает нимб. Предположим, вы узнаёте, что Марат Башаров избивал своих жён. Рассказываете об этом своей подруге. А она всплёскивает руками и говорит, что этого просто быть не может, ведь он такой красивый и талантливый. Из-за эффекта нимба люди склонны невольно приписывать красивым или очень талантливым в какой-то сфере людям социально желательные черты. Проще говоря, может казаться, что симпатичный человек будет добрым и умным. Опасность данной ловушки заключается в том, что она подавляет способность ясно видеть собеседника (или ситуацию) и критически оценивать его поведение. В результате можно долгое время заблуждаться относительно чьих-то намерений и доверять тому, кому не следовало бы. Типичный результат эффекта гало - союз с человеком, который впоследствии применит домашнее насилие.

2. Убеждение, что все вокруг о вас плохо думают/подумают


Обо мне плохо думают!!! / Фото: Самопознание.ру

Обо мне плохо думают!!! / Фото: Самопознание.ру

 

Данный образ мысли по-настоящему губителен. Хуже всего то, что, если не одернуть себя вовремя, такая убежденность может стать самоисполняющимся пророчеством. То есть вы можете невольно начать вести себя так притворно хорошо, чтобы понравиться собеседнику, что в конечном счете приведет к реализации прогноза - вы начнете вызывать отторжение у окружающих из-за неестественной внешней ласковости. Давая волю мысли о том, что о нём все могут плохо подумать или уже думают, человек становится не только более склонен к ошибочным суждениям о людях и их мотивах, но и подвержен приступам излишней тревожности, которая довольно быстро может привести к нервному истощению.

3. Вера в божественную силу самокритики


Докритиковалась... / Фото: vince-crane.livejournal.com

Докритиковалась... / Фото: vince-crane.livejournal.com

 

Самокритика бывает продуктивной и ложной. Продуктивная - это когда вы действительно способны отследить собственные неправильные поступки и впоследствии предотвратить повторные ситуации неверных решений/поступков. А вот ложная самокритика - это когда вы чрезмерно себя критикуете и верите в то, что это во благо. Такой образ мышления приводит только к повышенному чувству вины и нервным срывам. Это плод низкой самооценки. Бесконечный негативный внутренний диалог на тему того, что я вечно делаю всё не так, запускает когнитивное искажение - негативную фильтрацию, при которой человек начинает отсекать любую позитивную информацию о данной ситуации и концентрируется только на плохом. В случае с самокритикой начинает подвергать сомнению все свои успехи и достижения и сосредотачивается только на неудаче, обобщая: «У меня ничего не получается!» Этот эффект является вариацией синдрома самозванца.

4. Сверхуверенность в себе


Да я просто жгу! / Фото: the-challenger.ru

Да я просто жгу! / Фото: the-challenger.ru

 

В отличие от предыдущего пункта статьи, здесь мы имеем дело с иллюзией, рабом которой падают ниц те современные люди, которые считают, что они - на позитиве в режиме 24/7. Под властью данной иллюзии люди склонны абсолютно всегда оценивать себя как человека «выше среднего уровня». Данная иллюзия сторонников ура-позитивности приводит к чрезмерно завышенной оценке своих способностей, что может совершенно не соответствовать действительности. Это заблуждение приводит к последствиям разного масштаба, как в сфере личностной, так и профессиональной. Если это заблуждение поглотит человека всецело, то он человек отказаться, например, от развития каких-то навыков или повышения квалификации, считая, что и так справляется лучше остальных. И это значительно снизит его шансы на продвижение и реальный успех в жизни.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастью

И не забудьте:
4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастьюПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Поздравление руководства Белогорского района с Вербным Воскресеньем

Читать
Биолог рассказал, для каких животных лесной пожар представляет наибольшую угрозу
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Биолог рассказал, для каких животных лесной пожар представляет наибольшую угрозу

Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСибирское Агентство Новостей

Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы

Ижевчане просят установить павильоны на остановках общественного транспорта
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

Ижевчане просят установить павильоны на остановках общественного транспорта

Большинство жителей Петербурга признались в любви к своему городу
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Большинство жителей Петербурга признались в любви к своему городу

Первую строчку рейтинга российских городов по восприятию местных жителей возглавила Тюмень. Там счастливо проживает 91% горожан. Менее вс...
4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастью
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастью

Издание OilPrice оценило энергетические перспективы России в Арктике
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Издание OilPrice оценило энергетические перспективы России в Арктике

Под Рязанью сняли на видео перебегающего дорогу бобра
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Под Рязанью сняли на видео перебегающего дорогу бобра

В ДТП на улице Бирюзова пострадали два человека
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В ДТП на улице Бирюзова пострадали два человека

У участницы шоу «Холостяк» случился нервный срыв из-за Тимати
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

У участницы шоу «Холостяк» случился нервный срыв из-за Тимати

Фигурист Кондратюк снялся для журнала Tatler
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Фигурист Кондратюк снялся для журнала Tatler

Бронзовый призер чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк принял участие в съемке для журнала о моде и свет...
Еще один участок Велижанского тракта перекрыли из-за крупного пожара
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Еще один участок Велижанского тракта перекрыли из-за крупного пожара

Американец рассказал, почему его поразило метро в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Американец рассказал, почему его поразило метро в России

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года-2021»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года-2021»

На дороге под Рязанью обнаружили бобра
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

На дороге под Рязанью обнаружили бобра

Участвуя в субботниках, благовещенцы сварили уху на костре и создали новый арт-объект
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Участвуя в субботниках, благовещенцы сварили уху на костре и создали новый арт-объект

Субботник прошел впервые за 20 лет в Кудряшовском заповеднике – новосибирцы собрали 7 га мусора
Материал, выбранный редакторами МиртесенКонтинент Сибирь Online

Субботник прошел впервые за 20 лет в Кудряшовском заповеднике – новосибирцы собрали 7 га мусора

В Кудряшовском заповеднике Новосибирской области 24 апреля прошел субботник. Более 50 участников собрались, чтобы убрать мусор, оставшийс...
2
Римма Кошурникова. «Волшебный куличик». Пьеса
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал "КЛАУЗУРА"

Римма Кошурникова. «Волшебный куличик». Пьеса

Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге

Менее девяти тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Менее девяти тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

Петрозаводчане возмущены вырубкой кустов под корень в парке «Ямка»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарелия.ньюс

Петрозаводчане возмущены вырубкой кустов под корень в парке «Ямка»

Анна Седокова пожаловалась на частые скандалы с супругом Тиммой
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Анна Седокова пожаловалась на частые скандалы с супругом Тиммой

В Ростовской области 236 человек заболели коронавирусом, в списке жертв ещё 17: Новости на 24 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Ростовской области 236 человек заболели коронавирусом, в списке жертв ещё 17: Новости на 24 апреля

В Латвии компания нетрезвых мужчин украла индюка и напоила его водкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив для оптимистов

В Латвии компания нетрезвых мужчин украла индюка и напоила его водкой

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака – Рак. Девиз месяца – «Счастливый месяц – дерзайте. Вас ждут потрясающие результаты».
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака – Рак. Девиз месяца – «Счастливый месяц – дерзайте. Вас ждут потрясающие результаты».

Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом

В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать летом в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать летом в России

Два трамвая изменят маршрут на севере Петербурга
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Два трамвая изменят маршрут на севере Петербурга

8,7 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано в России за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета Труд

8,7 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано в России за сутки

За сутки в России выявлено 8780 случаев коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

За сутки в России выявлено 8780 случаев коронавируса

«Что произошло?». Омичей взволновало странное поведение участников автоквеста
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

«Что произошло?». Омичей взволновало странное поведение участников автоквеста

Расплата Британии за коронавирус. Последствия изоляции. Психические обострения
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

Расплата Британии за коронавирус. Последствия изоляции. Психические обострения

В Осташкове три пешеходные зоны претендуют на благоустройство в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

В Осташкове три пешеходные зоны претендуют на благоустройство в 2022 году

Апрель 2021 года в Москве стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Апрель 2021 года в Москве стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю

Картина дня

наверх