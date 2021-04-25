4 образа мышления, которые препятствуют личностному росту и счастью

Классик русской литературы Грибоедов довольно чётко дал нам понять, что горе - от ума. Люди с интеллектом выше среднего очень часто дают волю фобиям, которые не имеют отношения к реальному статусу кво. Данный материал расскажет о четырёх губительных образах мышления, которые не дают нам развиваться как личность и быть счастливыми.
1. Гало-эффект
Ну разве он не душка? / Фото: Фото: hjacket.com
Слово гало означает нимб. Предположим, вы узнаёте, что Марат Башаров избивал своих жён. Рассказываете об этом своей подруге. А она всплёскивает руками и говорит, что этого просто быть не может, ведь он такой красивый и талантливый. Из-за эффекта нимба люди склонны невольно приписывать красивым или очень талантливым в какой-то сфере людям социально желательные черты. Проще говоря, может казаться, что симпатичный человек будет добрым и умным. Опасность данной ловушки заключается в том, что она подавляет способность ясно видеть собеседника (или ситуацию) и критически оценивать его поведение. В результате можно долгое время заблуждаться относительно чьих-то намерений и доверять тому, кому не следовало бы. Типичный результат эффекта гало - союз с человеком, который впоследствии применит домашнее насилие.
2. Убеждение, что все вокруг о вас плохо думают/подумают
Обо мне плохо думают!!! / Фото: Самопознание.ру
Данный образ мысли по-настоящему губителен. Хуже всего то, что, если не одернуть себя вовремя, такая убежденность может стать самоисполняющимся пророчеством. То есть вы можете невольно начать вести себя так притворно хорошо, чтобы понравиться собеседнику, что в конечном счете приведет к реализации прогноза - вы начнете вызывать отторжение у окружающих из-за неестественной внешней ласковости. Давая волю мысли о том, что о нём все могут плохо подумать или уже думают, человек становится не только более склонен к ошибочным суждениям о людях и их мотивах, но и подвержен приступам излишней тревожности, которая довольно быстро может привести к нервному истощению.
3. Вера в божественную силу самокритики
Докритиковалась... / Фото: vince-crane.livejournal.com
Самокритика бывает продуктивной и ложной. Продуктивная - это когда вы действительно способны отследить собственные неправильные поступки и впоследствии предотвратить повторные ситуации неверных решений/поступков. А вот ложная самокритика - это когда вы чрезмерно себя критикуете и верите в то, что это во благо. Такой образ мышления приводит только к повышенному чувству вины и нервным срывам. Это плод низкой самооценки. Бесконечный негативный внутренний диалог на тему того, что я вечно делаю всё не так, запускает когнитивное искажение - негативную фильтрацию, при которой человек начинает отсекать любую позитивную информацию о данной ситуации и концентрируется только на плохом. В случае с самокритикой начинает подвергать сомнению все свои успехи и достижения и сосредотачивается только на неудаче, обобщая: «У меня ничего не получается!» Этот эффект является вариацией синдрома самозванца.
4. Сверхуверенность в себе
Да я просто жгу! / Фото: the-challenger.ru
В отличие от предыдущего пункта статьи, здесь мы имеем дело с иллюзией, рабом которой падают ниц те современные люди, которые считают, что они - на позитиве в режиме 24/7. Под властью данной иллюзии люди склонны абсолютно всегда оценивать себя как человека «выше среднего уровня». Данная иллюзия сторонников ура-позитивности приводит к чрезмерно завышенной оценке своих способностей, что может совершенно не соответствовать действительности. Это заблуждение приводит к последствиям разного масштаба, как в сфере личностной, так и профессиональной. Если это заблуждение поглотит человека всецело, то он человек отказаться, например, от развития каких-то навыков или повышения квалификации, считая, что и так справляется лучше остальных. И это значительно снизит его шансы на продвижение и реальный успех в жизни.
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