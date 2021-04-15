Для чего некоторые хозяйки добавляют уксус в машину во время стирки

Некоторые опытные хозяева и хозяйки перед началом стирки белья и одежды берут и добавляют в машинку небольшое количество уксуса. Такое действие может показаться исключительно странным, однако в действительности в нем есть практический смысл. Дело в том, что такое простое и доступное средство, как уксусная кислота, способно помочь стиральной машине функционировать лучше и дольше. В чем же суть вопроса?
Некоторые хозяева добавляют в машину уксус. |Фото: severdv.ru.
Стиральная машина – незаменимый помощник в любом доме. Едва ли кому-то понравится стирать крупные вещи и большое количество белья методом ручной стирки. Это сложно, утомительно, а самое главное – отнимает какое-то колоссальное количество времени. Лучше всего доверить этот процесс маленькому электромеханическому помощнику. Вот только проблема со стиральной машиной заключается в том, что, как и любой другой механизм, она ломается и с течением времени в результате постоянной эксплуатации приходит в негодность.
Отличное решение со всех сторон. |Фото: koronnoe-bludo.ru.
Главным врагом стиральной машины является накипь, которая неизбежно образуется на барабане. Избавиться от нее можно при помощи специальных средств или обычного уксуса. Для этого достаточно добавлять 100-150 мл столового уксуса в отсек для стирального порошка. При этом заканчивать стирку при использовании кислоты в обязательном порядке следует с использованием режима полоскания. Помимо этого, уксус продезинфицирует все резинки и труднодоступные места в конструкции машины, став серьезным препятствием на пути образования плесени.
Полезно и для белья. |Фото: bestlj.ru.
Не стоит забывать и о том, что уксусная кислота имеет большой ряд дополнительных положительных качеств. Работает она во многом также, как и кондиционер для белья. Уксус смягчает воду, способствует лучшему отделению шерсти и волос от одежды, удаляет мыльный налет, улучшает выведение пятен, хорошо отбеливает вещи и на отлично выводит любой неприятный запах из предметов гардероба. Следует также добавить, что периодически (разово) стоит увеличивать объем используемой кислоты до 200 мл для лучшего противодействия накипи.
Больше никакой накипи или плесени. |Фото: timeshare-ok.ru.
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