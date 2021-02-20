Что за красно-черные ленты носили на кителе военнослужащие вермахта

На некоторых фотографиях времен Второй мировой войны можно увидеть немецких солдат и офицеров, которые носят на кителе какие-то загадочные красно-черные ленты с белыми полосами. Как правило, эти ленточки были очень небольшими и крепились рядом с одной из пуговиц. Для чего же они были нужны и что означали?
Железный крест. /Фото: aredi.ru.
Как несложно догадаться, лента на кителе, пропущенная через пуговичную петлю – это наградная лента. Этакий «чисто немецкий» аналог наградных планок. Впрочем, не каждую награду солдаты и офицеры носили в виде ленты через пуговичную петлю. В общей сложности на момент Второй мировой войны в Германии было пять особенно чтимых медалей, ленту которых считалось нормальным носить каждый день.
Традиция наградных лент на кителе в немецкой армии появилась еще до Первой мировой войны. Первоначально так делали только с самой престижной медалью – Железным крестом. Традиция родилась снизу, в среде военнослужащих. Дело в том, что носить Железный крест можно было только на праздники и в день награждения. Однако, данное ограничение не распространялось на его ленту, так что многие обладатели почетного символа, повязывали ее на пуговичную петлю.
Интересный факт: Железный крест был утвержден Вильгельмом III в 1813 году. Медаль полагалась бойцам, проявившим отвагу в деле освобождения германских земель от войск Наполеона Бонапарта. В последствии было введено несколько степеней почетности Железного креста в зависимости от заслуг. На момент Второй мировой войны в Германии было 9 видов этой награды.
Носился на кителе. /Фото: forum.guns.ru.
Второй почетной наградой, которую стали носить на кителе в виде ленты, стал Крест за военные заслуги второго класса. Все потому, что по уровню престижа данная награда шла сразу после самого Железного креста. Третья награда, ленту которой немецкие военнослужащие повязывали точно также, была медаль за «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42». Полагалась она только тем, что воевал у указанный период на фронте с Советским Союзом, при условии, что они приняли участие в сражении, длившемся не менее 14 суток, служили на участках фронта, где постоянно шли бои в течение 2 месяцев или же получили ранение (в том числе обморожение).
Так носились многие награды. /Фото: reibert.info.
Была еще одна награда, которую в качестве ленты повязывали на одежду не только немецкие военнослужащие, но также гражданские лица. Это «Орден Крови». Первоначальная полагалась награда только участникам «Пивного Путча», однако с 1938 года ее стали выдавать всем гражданам Германии, что подвергались уголовному преследованию за национал-социалистическую деятельность до 1933 года.
Орден крови. /Фото: forum.ww2.ru.
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