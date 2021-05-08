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Культовые роли, которые выпрашивали для себя звезды, но они им так и не достались


Культовые роли, которые выпрашивали для себя звезды, но они им так и не достались

Звёзды Голливуда часто кажутся нам столь величественными: ощущение, что они просто не могут быть замешаны во всевозможных склоках, свойственных простым смертным. Конечно же, знаменитые на весь мир актёры - такие же люди, как и мы с вами. Материал расскажет истории о том, как некоторые роли так и не достались тем или иным голливудским звёздам, невзирая на их мечтания и требования.

1. Гвинет Пелтроу очень хотела роль Роуз в «Титанике»


Как вам такой вариант? / Фото: bigpicture.ru/

Как вам такой вариант? / Фото: bigpicture.ru/

 

Гвинет Пелтроу очень хотела получить роль Роуз киноленте «Титаник», которая впоследствии 10 лет оставалась самым кассовым фильмом всех времен и народов. Режиссеру Джеймсу Кэмерону также импонировала актриса, но он сломился под напором кинопроб от молодой актрисы Кейт Уинслет. И именно она теперь вошла в анналы кинематографа как исполнившая одну из самых запомнившихся кинофанатам ролей.

2. Джаред Лето устраивал гнусные истерики, чтобы получить роль Джокера в экранизации 2019 года


Джаред Лето изрядно позорился, пытаясь получить роль Джокера в картине Тодда Филлипса.

Джаред Лето изрядно позорился, пытаясь получить роль Джокера в картине Тодда Филлипса.

 

Весьма интересные события разразились в Голливуде примерно полтора года назад, когда режиссер Тодд Филлипс получил зелёный свет для создания экспериментальной картины об истории становления персонажа из фэндома о Бэтмане и городе Готэм - Джокере.
Сыгравший несколькими годами ранее в картине «Отряд самоубийц» суперзлодея Джокера актер и певец Джаред Лето отчего-то решил, что роль в сольном фильме о Джокере обязательно должны дать ему. И доводы у Лето были самые что ни на есть странные...
Культовые роли, которые выпрашивали для себя звезды, но они им так и не достались

«Джокер мой и только мой!» Так отчего-то решил Джаред Лето... / Фото: sova.ponominalu.ru.

 

В картине 2016 года «Отряд самоубийц» Джокера из Бэтменианы сыграл Джаред Лето, актер, который отличается редкими и исключительно нестандартными ролями в Голливуде. Вот только режиссер Дэвид Эйер остался недоволен игрой актера. Он утверждает, что Лето не играл персонаж так, как он, режиссер, требовал. Кроме того, он эксцентрично вел себя во время съемок, и доходило до того, что он подбрасывал кому-то из членов съемочной группы мертвых крыс и свиней. Команда фильма была недовольна, но никакие увещевания на Лето не действовали. Джаред утверждал, что таким образом вживается в образ, находясь в роли суперзлодея в режиме 24/7. Режиссер был недоволен игрой настолько, что из отснятых 40 минут с Лето в картину вошли только 12 минут экранного времени.
Сальвадор дали сказал, что сюрреализм - это он, а я говорю, что Джокер - это я!!! / Фото: pinterest.com

Сальвадор дали сказал, что сюрреализм - это он, а я говорю, что Джокер - это я!!! / Фото: pinterest.com

 

Джаред Лето завалил кинокомпанию Warner Bros. петициями и письмами на тему того, что ему ДОЛЖНЫ роль в сольнике о Джокере, потому что его роль в «Отряде самоубийц» была порезана (вроде как требовал своеобразной компенсации морального ущерба!). Он привлек к своим истерикам (параллельно устраивая что-то вроде одиночных пикетов около офисов Уорнеров) своих знакомых из ряда сильных мира сего, включая своего музыкального продюсера группы 30 SECONDS TO MARS, пытаясь каким-то образом уговорить кинобоссов дать ему роль, которую ему якобы должны. В результате перед носом актера просто закрыли все двери и убедительно попросили перестать позориться.

Интересный факт. Роль Джокера в культовой картине минувшего года сыграл Хоакин Феникс, в результате чего у актера уже есть Золотой Глобус за главную роль, а 99,9% кинокритиков мира прочат ему Оскар 2020 за эту роль. Игра Феникса признана революционной в истории кинематографа и обещает попасть в Книгу Рекордов Гиннеса как самая похваленная кинокритиками роль всех времен и народов.

3. Восходящая звезда Голливуда Том Круз в 1990 году грезил сыграть Эдварда Руки-ножницы, но не судьба...


Но у нас не было бы культовой звезды Джонни Деппа, если бы не Тим Бёртон, который отстоял дорогого друга.

Но у нас не было бы культовой звезды Джонни Деппа, если бы не Тим Бёртон, который отстоял дорогого друга.

 

Культовая роль в фильме 1990 года «Эдвард Руки-ножницы» открыла миру актерский талант Джонни Деппа. А настоял на этой кандидатуре тогда еще молодой, но подающий большие надежды режиссер Тим Бёртон, который в настоящее время стал живой легендой, творцом персонажей, который стали фольклором. Вот что рассказывает в 1992 году Тим Бёртон в интервью: «Кинобоссы всегда говорили мне: вот тебе список пяти кассовых актеров, а три строчки из этого списка занимает Том Круз. Я научился тогда быть открытым и говорить с разными актерами относительно проб. Том Круз не казался мне идеалом на эту роль, но я встретился и поговорил с ним. Он был интересным, задавал много вопросов. Вот только в конце встречи я подумал вот что: это, конечно, здорово, что ты задал так много вопросов мне, вот только ты или снимаешься, или нет». (перевод для Novate.Ru из издания BURTON ON BURTON (с) Tim Burton (c) Mark Salisbury 2006)
Бертон и Депп порвали киномир еще 30 лет назад, а теперь шлют фотопривет кинобоссам. / Фото ассистента Бертона и Деппа: @girldeuters

Бертон и Депп порвали киномир еще 30 лет назад, а теперь шлют фотопривет кинобоссам. / Фото ассистента Бертона и Деппа: @girldeuters

 

Как выяснилось, Том Круз, который так стремился сыграть монстра Эдварда Руки-ножницы, эдакого прямого кинопотомка существа, созданного Виктором Франкенштейном из экранизации «Франкенштейна» начала 20 века романа 19 века Мэри Шейли, отказался вести переговоры относительно роли Эдварда лишь потому, что Круз хотел, чтобы в концу картины лицо Эдварда было бы восстановлено и перестало иметь шрамы. Как говорится, у актеров тоже свои причуды.
Депп и Бёртон идут домой, покинув авто, Лондон, 10 января 2020 года. / Фото ассистента Бертона и Деппа: @girldeuters

Депп и Бёртон идут домой, покинув авто, Лондон, 10 января 2020 года. / Фото ассистента Бертона и Деппа: @girldeuters

 

Доподлинно неизвестно, как познакомились Депп и Бёртон в реальности, но зато ясно, что из этого вышло: мир получил одну из самых ярких кинозвезд 20-21 веков. Бёртон нашел алмаз под названием Депп, огранил его в бриллиант и дал миру.

Любопытный факт. Депп и Бертон сотрудничали на протяжении 23 лет, но потом, после того как сначала Депп официально расстался с матерью своих детей Ванессой Паради, а следом Бёртон официально расстался с матерью своих детей Хеленой Бонем-Картер, сотрудничество их киностудии им запретили. И даже краткосрочный брак Деппа с Эмбер Хёрд, повлекший идущий до сих пор ряд судов и хайповых скандалов на публику, не помог восстановить сотрудничество этого культового тандема. Мы надеемся, что сия несправедливость будет ликвидирована в скором будущем.

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Культовые роли, которые выпрашивали для себя звезды, но они им так и не достались

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