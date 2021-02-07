17 прелестных пород собак, о которых Вы никогда не слышали

Собака — не только самый преданный друг человека, но и самый первый из друзей. Мы приручили собак раньше других животных, тысячелетия назад, и на протяжении всего это времени занимались культивированием пород. Поэтому неудивительно, что пород собак на нашей планете — огромное множество. О многих мы никогда и не слышали.



Чирнеко дель Этна

Лёвхен

Кеесхонд

Ксолоитцкуинтли

Харьер

Бергамаско

Плотт-хаунд

Пули

Оттерхаунд

Денди-динмонт-терьер

Шведский вальхунд

Босероон или французская овчарка

Кламбер-спаниель

Бриар

Салюки

Леонбергер

Шипперке