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Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Лучшим украшением участка, бесспорно, являются красивые растения. Особое внимание стоит уделить цветущим декоративным деревьям и кустарникам: их яркие цветки способны поднять настроение на весь день! Ниже собраны 15 цветущих деревьев и кустарников, которые поразят своей красотой.
Багрянник канадскийТеплолюбивое растение, которое не выносит засухи. И хотя дерево прихотливо, оно всё же достойно занять место на участке!

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Магнолия крупноцветковая


Идеальное цветущее растение для юга средней полосы нашей страны. Огромные белые цветки украшают собой абсолютно любой участок.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Форзиция


Кустарник цветет в весенний период, радуя владельцев яркими и насыщенными желтыми цветками. Растение вырастает всего до 3 метров, что делает его привлекательным для дачников.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Гортензия древовидная


У этого цветущего растения хорошая морозостойкость и высокий процент укоренения черенков. А какие красивые крупные белоснежные соцветия выпускает куст!

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Вишня декоративная


Очень красивое дерево во время цветения! Есть несколько сортов красиво цветущей вишни, и выбрать сорт нужно согласно условиям проживания растения.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Скумпия


Дерево скумпия или листопадный кустарник выращивается в качестве декоративного украшения участка. Безусловно, такая красота не может не понравиться!


Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Рододендрон


Хотя у этого растения низкая морозоустойчивость, есть немало зимостойких сортов, которые садоводы выращивают и в условиях средней полосы России. Помимо всего прочего, рододендрон является довольно хорошим медоносом ранней весной.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Магнолия Суланжа


Красивый древовидный кустарник или дерево с крупными цветками. Характерным признаком этого растения является сначала обильное появление цветков, а затем — листвы.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Витекс священный


Кустарник, вырастающий до 5-6 метров, известен своими красивыми сферическими цветками. Это не просто красивое, но ещё и лекарственное растение.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Полуплетистая (кустовая) роза


Эта красавица отличается сильным ростом и мелкими ароматными цветками, которые превращают участок в сказочное место. Эта роза устойчива к заморозкам, что говорит о её выживаемости и неприхотливости.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Конский каштан японский


Достигает 30 м, выпускает красивые желто-белые соцветия. Растение чувствительно к засухе и недостатку воды в грунте.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Яблоня декоративная


В отличие от плодовых собратьев, декоративные сорта яблонь более прихотливы, но также и более привлекательны. Их цветение, по своей красоте, может конкурировать с японской сакурой.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Хионантус (снежноцвет)


Ещё можно услышать, как его называют «бахромчатым деревом». На даче и в саду кустарник вырастает всего до 3 метров.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Сирень сетчатая (японская)


Родом из Японии, эта красавица с радостью украсит участки в России. Она хорошо зимует, переносит засуху, цветет и плодоносит в средней полосе.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Боярышник


Небезызвестный кустарник или небольшое дерево нередко культивируется на юге и средней полосе. Морозостойкое, теневыносливое и засухоустойчивое растение с красивыми цветками.

Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой
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