Цветущие деревья и кустарники, которые поразят своей красотой

Лучшим украшением участка, бесспорно, являются красивые растения. Особое внимание стоит уделить цветущим декоративным деревьям и кустарникам: их яркие цветки способны поднять настроение на весь день! Ниже собраны 15 цветущих деревьев и кустарников, которые поразят своей красотой.

Багрянник канадскийТеплолюбивое растение, которое не выносит засухи. И хотя дерево прихотливо, оно всё же достойно занять место на участке!







Магнолия крупноцветковая

Форзиция

Гортензия древовидная

Вишня декоративная

Скумпия

Рододендрон

Магнолия Суланжа

Витекс священный

Полуплетистая (кустовая) роза

Конский каштан японский

Яблоня декоративная

Хионантус (снежноцвет)

Сирень сетчатая (японская)

Боярышник

Идеальное цветущее растение для юга средней полосы нашей страны. Огромные белые цветки украшают собой абсолютно любой участок.Кустарник цветет в весенний период, радуя владельцев яркими и насыщенными желтыми цветками. Растение вырастает всего до 3 метров, что делает его привлекательным для дачников.У этого цветущего растения хорошая морозостойкость и высокий процент укоренения черенков. А какие красивые крупные белоснежные соцветия выпускает куст!Очень красивое дерево во время цветения! Есть несколько сортов красиво цветущей вишни, и выбрать сорт нужно согласно условиям проживания растения.Дерево скумпия или листопадный кустарник выращивается в качестве декоративного украшения участка. Безусловно, такая красота не может не понравиться!Хотя у этого растения низкая морозоустойчивость, есть немало зимостойких сортов, которые садоводы выращивают и в условиях средней полосы России. Помимо всего прочего, рододендрон является довольно хорошим медоносом ранней весной.Красивый древовидный кустарник или дерево с крупными цветками. Характерным признаком этого растения является сначала обильное появление цветков, а затем — листвы.Кустарник, вырастающий до 5-6 метров, известен своими красивыми сферическими цветками. Это не просто красивое, но ещё и лекарственное растение.Эта красавица отличается сильным ростом и мелкими ароматными цветками, которые превращают участок в сказочное место. Эта роза устойчива к заморозкам, что говорит о её выживаемости и неприхотливости.Достигает 30 м, выпускает красивые желто-белые соцветия. Растение чувствительно к засухе и недостатку воды в грунте.В отличие от плодовых собратьев, декоративные сорта яблонь более прихотливы, но также и более привлекательны. Их цветение, по своей красоте, может конкурировать с японской сакурой.Ещё можно услышать, как его называют «бахромчатым деревом». На даче и в саду кустарник вырастает всего до 3 метров.Родом из Японии, эта красавица с радостью украсит участки в России. Она хорошо зимует, переносит засуху, цветет и плодоносит в средней полосе.Небезызвестный кустарник или небольшое дерево нередко культивируется на юге и средней полосе. Морозостойкое, теневыносливое и засухоустойчивое растение с красивыми цветками.