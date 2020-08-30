Вирусолог собрал уникальную коллекцию пословиц про коронавирус

«Один пашет—семеро на карантине пляшут»

Народный фольклор и чувство юмора всегда помогали людям переживать даже самые тяжёлые времена. Поэтому в период пандемии родилось много мемов, пословиц и анекдотов. Вирусолог академик РАН Феликс Ершов взялся коллекционировать эти шуточки, и теперь делится с нами самыми смешными перлами.

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

-- Помните, как четыре-пять месяцев назад, когда пандемия COVID-19 была в самом разгаре, и было, на первый взгляд, не до шуток, юмор как вечный «спасательный круг» российского человека помогал людям жить, - говорит Феликс Иванович.

Вот несколько «парадоксальных» выводов того времени, которые ушли в народ и стали шутками: "Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный", "Маски вообще не помогают – но их обязательно носить", «Есть много симптомов того, что ты болеешь, но вообще переболевают без симптомов", "Из дома выходить нельзя, но, если нужно, – то можно".

А за такими шутками пришли пословицы. Вот полный список высказываний "народной мудрости", которые собрал Ершов:

Вирус не воробей, вылетит - не поймаешь.

Друг познается на социальной дистанции.

Где родился – там и сиди на карантине.

Незваный гость – хуже инфицированного.

Вирус в бороду - пневмония в ребро.

Дорогая туалетная бумага —к эпидемии.

На бога надейся, а руки помой!

Обещанной вакцины три года ждут.

Один пашет, семеро на карантине пляшут.

Переболела – гуляй смело!

Бойся китайцев, дары приносящих.

Век живи – век лечись.

С кем поведешься, от того и заразишься.

Хорошо чихает тот, кто чихает последним.

Не снимайте маски круглосуточно! Этим вы защитите себя от переедания!

Вот и наступил коммунизм – никто не работает и все едят!

-- В целом, весь этот фольклор как-то уравновешивал ту растерянность и панику, которая царила в то непростое время, - считает Ершов.