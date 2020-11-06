Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом

Каждый день человек потребляет сахар в огромных количествах и даже не обращает внимания. Вредно? Безусловно. Парень решил полностью отказаться от любых сладостей на 30 дней и собственным примером показал, что произошло с его телом.







Экспериментатору пришлось в первую очередь стать более внимательным в магазине. Производители продуктов вовсе не обманывают покупателей, честно указывая количество сахара и сахарозы на этикетках. К сожалению, внимание на это обращают немногие.

















Все напитки на 30 дней были заменены водой. Первый день прошел великолепно, но уже через неделю организм стал сопротивляться. Есть хотелось постоянно, случались и приступы раздражительности . Диетологи заявили, что трудный период нужно просто перетерпеть. Организму не нравится ограничение в доступном сахаре и он пытается вернуть все на свои места.Экспериментатор сдаваться не стал. Постепенно тяга к сахару снизилась. Уже на третью неделю пошли позитивные перемены.И по результатам месячного отказа от сладкого вес снизился на целых 10 килограмм. Пришел в норму уровень холестерина . Кровяное давление также показало идеальные значения.

Уровень энергии значительно вырос. Усталость больше не преследовала по утрам и вечерам — неплохой результат всего за 30 дней.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: