С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом

Каждый день человек потребляет сахар в огромных количествах и даже не обращает внимания. Вредно? Безусловно. Парень решил полностью отказаться от любых сладостей на 30 дней и собственным примером показал, что произошло с его телом.

Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом

Экспериментатору пришлось в первую очередь стать более внимательным в магазине. Производители продуктов вовсе не обманывают покупателей, честно указывая количество сахара и сахарозы на этикетках. К сожалению, внимание на это обращают немногие.

Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом






Все напитки на 30 дней были заменены водой. Первый день прошел великолепно, но уже через неделю организм стал сопротивляться. Есть хотелось постоянно, случались и приступы раздражительности.

Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом

Диетологи заявили, что трудный период нужно просто перетерпеть. Организму не нравится ограничение в доступном сахаре и он пытается вернуть все на свои места.

Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом

Экспериментатор сдаваться не стал. Постепенно тяга к сахару снизилась. Уже на третью неделю пошли позитивные перемены.

Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом

И по результатам месячного отказа от сладкого вес снизился на целых 10 килограмм. Пришел в норму уровень холестерина. Кровяное давление также показало идеальные значения.


Уровень энергии значительно вырос. Усталость больше не преследовала по утрам и вечерам — неплохой результат всего за 30 дней.


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Парень прожил месяц без сахара: что стало с телом

И не забудьте:
Парень прожил месяц без сахара: что стало с теломПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх