Легендарные часы «Победа» - символ советского прогресса

Часы выпустили в память о Великой Победе советского народа.

Первые экземпляры

На первом экземпляре часов цифры от 1 до 11 были черными, а 12 - красная / Фото: image2.thematicnews.com

Серийное производство

Куйбышевский часовой завод «ЗиМ» выпускал аксессуары с красным циферблатом / Фото: image2.thematicnews.com

Популярность «Победы»

Часы пользовались популярностью не только в СССР, но и за его пределами / Фото: farm5.staticflickr.com

Наше время

Современные версии «Победы»: «Красные-12», «Крым 2014» и «День Победы»/ Фото: 4.bp.blogspot.com