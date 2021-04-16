Легендарные часы «Победа» - символ советского прогресса

Часы выпустили в память о Великой Победе советского народа.
Советские наручные часы «Победа» стали настоящим символом эпохи. Владельцы гордо носили аксессуар как памятную награду за трудовые достижения. Ведь раньше часовая индустрия в СССР была практически не развита, а «Победа» совершила настоящий прогресс и позволила обычным советским гражданам носить качественный и символичный аксессуар. Читайте в статье, как появились часы и можно ли их приобрести сегодня.
Первые экземпляры
На первом экземпляре часов цифры от 1 до 11 были черными, а 12 - красная / Фото: image2.thematicnews.com
В 1945 году после Великой Победы Сталин решил увековечить память о советском подвиге и инициировал создание часов и автомобилей с одноименным названием. Наручные аксессуары были изготовлены уже в 1946 году аккурат к первой майской годовщине. Однако мало кто знает, что эти часы начали разрабатывать еще в довоенные времена. В 1936 году в пензенском заводе имени Фрунзе советские мастера вместе с французскими специалистами из фирмы Lip SA d’Horlogerie создали часовое производство. Там же и зародился первый механический прототип будущей «Победы». В 1939 году все работы прекратились из-за начала Второй мировой войны, а в 46-м возобновились сразу на двух заводах - пензенском и московском.
Серийное производство
Куйбышевский часовой завод «ЗиМ» выпускал аксессуары с красным циферблатом / Фото: image2.thematicnews.com
У первых экземпляров был матовый белый циферблат с черными цифрами от 1 до 11 и красной 12. А под цифрами красовалась гордая надпись «Победа». Модель была собрана на часовом заводе в Пензе, а серийное производство запустили на кировском предприятии. К середине 1950-х к выпуску часов присоединился Московский часовой завод, а за ним и куйбышевский «ЗиМ», производивший аксессуары с красным циферблатом до середины 90-х. В более поздних версиях часов были изменены стрелки, модернизирован механизм, а красная 12-ка стала такой же черной, как и остальные одиннадцать цифр на циферблате. Именно за первыми моделями «Победы» или «выпускниками» 1946 года и по сей день охотятся коллекционеры.
Популярность «Победы»
Часы пользовались популярностью не только в СССР, но и за его пределами / Фото: farm5.staticflickr.com
С точки зрения механизма часы получились очень удачными. Их снабдили сильной заводной пружиной, которая обеспечивала функционирование механизма даже при плохой или загустевшей смазке. Конструкция была максимально простой, но в то же время солидной, а самое главное - ремонтопригодной. Хотя многие советские граждане буквально занашивали аксессуар до неподлежащего ремонту состоянию. В те времена часы стоили около 27 рублей, что было доступной ценой для большинства людей. «Победа» пользовалась популярностью не только в СССР, но и за его пределами. Гости-иностранцы покупали аксессуар в качестве сувенира. Их носили правительственные чины и деятели культуры, а также награждались ветераны труда и ударники производства.
Наше время
Современные версии «Победы»: «Красные-12», «Крым 2014» и «День Победы»/ Фото: 4.bp.blogspot.com
Старинные модели часов сегодня по-прежнему в моде. Конечно, не для всех, но ценители советской классики готовы платить за находку любые деньги. До начала 2000-х «Победу» продолжали выпускать на самарском заводе, однако качество их исполнения становилось все хуже. Со временем предприятие и вовсе закрыли. 2015 год стал новым витком в истории наручных аксессуаров. Их производство возобновил Петродворцовый часовой завод. Из механической «Победа» превратилась в кварцевую, а дизайн претерпел серьезных изменений. К 70-й годовщине Победы завод выпустил лимитированную коллекцию обновленных часов в качестве памятных подарков. Они получили названия «Крым 2014», «День Победы» и «Красные-12».
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