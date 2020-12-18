«Русский Берсерк»: главные подвиги легенды спецназа «Альфа» Виктора Блинова

Бой в Буденновске

Но самым страшным испытанием, по словам самого Блинова, стал Буденновск. События лета 1995 года стали известны всей России. Вооруженная банда чеченских головорезов Шамиля Басаева захватила местную больницу, согнав туда более 1600 человек — врачей, пациентов, детей, жителей городка. Приехав в составе бригады «Альфа» на место происшествия, команда получила задание штурмовать боевиков.

С 5 часов утра 17 июля они начали штурм больницы. Берсерк не торопясь продвигался ко входу, дойдя до самого здания и отстреливаясь на ходу. Спас его бронежилет, а еще то, что в смятении чеченцы умудрялись бросать гранаты, не выдернув чеку. Нескольких заложников удалось спасти через окна первого этажа, внутрь же попасть не получилось, поскольку штурмовики наткнулись на множество растяжек и пулеметные очереди. Ничего не оставалось, как отозвать отряд и признать провал операции. До конца Блинов прикрывал бойцов, уйдя из огненного пекла одним из последних.

Только в 1999 году, через 4 года, он закончил свою службу в спецподразделении «Альфа». Спасаться от постоянного стресса ему помогали спортивные занятия. Но организм не выдержал многочисленных ранений и физических нагрузок. Когда 10 февраля 2017 года Виктор Блинов скончался, в последний путь его провожало все руководство оперативно-боевых отделов группы «Альфа».