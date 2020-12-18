«Русский Берсерк»: главные подвиги легенды спецназа «Альфа» Виктора Блинова

В отряде Виктор носил позывной «Берсерк», что в древнегерманских летописях означало сильного и неистового воина-викинга. Это имя полностью подтверждало неукротимый характер бойца и его профессиональные качества.
О своей истинной деятельности Блинов, по понятным причинам, не распространялся, поэтому семья и соседи были уверены, что всю свою жизнь он проработал на заводе ЗИЛ. До 1991 года так думала и его жена. В действительности службу в «Альфе» ему предложили еще во время поступления в институт на факультет военного переводчика. Данное спецподразделение КГБ существовало с 1974 года и было направлено на противодействие терроризму. К слову, в КГБ работала цензором его мачеха, которая воспитывала мальчика с 7-летнего возраста.
Кабул и Уфа
В 1978 году Берсерк начал профессиональную карьеру, а через год попал в Афганистан. Здесь он отличился в первом же задании, связанном с задержанием главы Революционного совета, Хафизуллы Амина. При взятии дворца «Тадж-Бек» группа спецназа обошлась минимумом жертв при удачной операции по штурму штаба афганских ВВС.За выполнение задания без единого выстрела Блинов получил орден Красной Звезды.
Имея большой опыт освобождения заложников, в 1986 г. Виктор с группой сумел обезвредить угонщиков самолета, севшего на дозаправку в Уфе. История такова: двое террористов, Николай Мацнев и Сергей Ягмурджи, захватили ТУ-134 с 81 человеком на борту и потребовали перелета за границу. В процессе переговоров Блинов с двумя товарищами проник на борт и за 8 секунд смог обезвредить нападающих. Один к тому времени отключился из-за действия наркотика и получил пулю в ногу, а второй был ликвидирован пулеметной очередью.
Бой в Буденновске
Но самым страшным испытанием, по словам самого Блинова, стал Буденновск. События лета 1995 года стали известны всей России. Вооруженная банда чеченских головорезов Шамиля Басаева захватила местную больницу, согнав туда более 1600 человек — врачей, пациентов, детей, жителей городка. Приехав в составе бригады «Альфа» на место происшествия, команда получила задание штурмовать боевиков.
С 5 часов утра 17 июля они начали штурм больницы. Берсерк не торопясь продвигался ко входу, дойдя до самого здания и отстреливаясь на ходу. Спас его бронежилет, а еще то, что в смятении чеченцы умудрялись бросать гранаты, не выдернув чеку. Нескольких заложников удалось спасти через окна первого этажа, внутрь же попасть не получилось, поскольку штурмовики наткнулись на множество растяжек и пулеметные очереди. Ничего не оставалось, как отозвать отряд и признать провал операции. До конца Блинов прикрывал бойцов, уйдя из огненного пекла одним из последних.
Только в 1999 году, через 4 года, он закончил свою службу в спецподразделении «Альфа». Спасаться от постоянного стресса ему помогали спортивные занятия. Но организм не выдержал многочисленных ранений и физических нагрузок. Когда 10 февраля 2017 года Виктор Блинов скончался, в последний путь его провожало все руководство оперативно-боевых отделов группы «Альфа».
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