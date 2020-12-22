Чем покоряют зрителей многослойные картины современного московского авангардиста

Для многих образцом изобразительного искусства является абстракционизм и авангардизм, им совершенно неинтересны художники, копирующие реальность. И это неудивительно, так как силу индивидуального мировосприятия действительности эти течения в живописи весьма востребованы в современном мире. И сегодня для любителей авангарда в нашей виртуальной галерее представлено творчество московского художника с мировым именем – Сергея Чеснокова-Ладыженского, который прославился необычным авторским почерком и неординарными творческими методами.
Несколько слов об авангарде
Для справки хотелось бы отметить, что авангард, как новаторское течение, стал проявляться во всех сферах жизни и творчества вначале прошлого века, а если быть точнее, то где-то с 1910-х годов. Самое яркое и многогранное свое развитие он получил в изобразительном искусстве Европы. А немногим позже он пришел и в Россию, создав целую плеяду художников, таких как Малевич, Шагал, Кандинский, Гончарова и др. Революционное время стало переломным в истории России не только в социальном плане. Оно прогремело как на улицах, так и в мастерских художников в полном смысле этого слова.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Нужно отметить, что влияние на русский авангард западных живописных направлений - импрессионизма, постимпрессионизма, экспрессионизма и символизма - более чем очевидно. Поэтому авангардное движение в российской живописи так и не сформировало единого стиля. Это скорее целая система проникающих друг в друга стилей, концепций, теорий, языков, и школ.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Вот этот самый микс очень ярко проявился в многогранном творчестве Сергея Чеснокова-Ладыженского, который мастерски экспериментирует с цветом, формой, структурой, ритмом и пространством. Он является ярким представителем современного авангарда, в основе работ которого прослеживается отчетливая связь как с русским, так и мировым авангардом 20-30 годов прошлого столетия. К тому же в некоторой степени работы художника тонко перекликаются с творчеством некоторых других мастеров современной живописи и дизайна.
Сергей Чесноков-Ладыженский - яркий представитель современного русского авангарда.
О художнике
Сергей Чесноков-Ладыженский (1954 г.р.) – потомок древнего рода дворян Ладыженских, довольно известный современный художник-иллюстратор, график и живописец. В свое время он окончил художественный факультет Московского Технологического Института, и с тех пор уже около тридцати лет преподает студентам живопись в его стенах.
Сергей Геннадьевич, еще будучи сам студентом, всерьез увлекся графическим иллюстрированием и созданием живописных полотен в стиле авангарда и фигуративного абстракционизма. А спустя годы, мастер добился уникальности в манере, и теперь мы имеем возможность созерцать в работах художника особый фирменный стиль и специфический особый подход к авангардной живописи.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
О художественной технике
Сергей Чесноков-Ладыженский - художник довольно многогранного таланта. Его живописная техника поражает разнообразием не только художественных приемов, но и средств исполнения. Пишет он традиционно – и маслом, и акрилом по холсту. Но в особых случаях он использует и придуманную им оригинальную технику : «картон – тиснение – масло». Особенность этого творческого приема заключена в том, что художник краской заполняет продавленные в картоне бороздки и царапины или же рисунки, которые продавливаются автором заранее, а затем излишки красочного слоя соскребаются мастихином. Таким образом, нанесенная тонким слоем на картон масляная краска, приобретает акварельную прозрачность и глубину.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Эта методика весьма непредсказуема, так как заранее невозможно предугадать как поведет себя основа и наносимый красочный состав. Хотелось бы также отметить, что данная техника требует от мастера твердой руки, точного глазомера, безупречной творческой интуиции и феноменального воображения.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Любопытно также и то, что почти все свои произведения мастер пишет без подготовительных набросков или эскизов. И это несомненно, является признаком творческой зрелости, умением творить интуитивно, образно мыслить прямо во время работы. Он наносит свои идеи практически сразу на картинную плоскость, лишь впоследствии видоизменяя их в процессе творческих исканий. Мастер в ходу своей мысли добавляет в работу все новые и новые детали, отшлифовывая композиционное строение и окрашивая позитивным эмоциональным фоном. Такой неординарный технический прием позволяет ему строить свои полотна словно архитектурные сооружения, которые "обрастают" во время строительства различными элементами. Именно эта манера и создает знаменитую многослойность Чеснокова-Ладыженского.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Неоднозначные образы
"Искусство - это игра, к которой я отношусь очень серьезно",-утверждает мастер, собирая алогичности, случайности, притирая, подгоняя один к оному разные элементы. Поскольку в каждой своей работе мастер добивается предельно органичной композиции, взаимосвязи изображения, безупречного колорита и фактуры.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Почти каждый образ, который использует в своем творчестве художник неоднозначен, поскольку имеет обратную сторону, изнанку и внутреннюю суть. А добивается мастер такого эффекта путем многослойности и соединения в одной работе разновременных событий, разномасштабных изображений, разнофактурных элементов, контрастных цветовых сочетаний.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Ключевым фактором для понимания работ Сергея Чеснокова-Ладыженского является время, которое буквально наслаивается одно на другое, тем самым создавая визуальное временное пространство. Поэтому, отражая разные отрезки времени в своих творениях - от настоящего до воображаемого, а от него до времени, охватывающего всю историю искусства, художник как бы создает вселенную, состоящую из множества слоев реальности.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
К слову сказать, к авангарду каждый мастер идет своим путем, но на вершину славы восходит довольно не каждый. На протяжении всей творческой карьеры художник являлся постоянным участником всевозможных всероссийских и международных выставок, где его уникальные творения всегда вызывали огромный интерес и у зрителей, и у критиков.http://navote.ru/?p=21682
Современный авангард Сергея Чеснокова-Ладыженского.
Общепризнанным является то, что живопись московского мастера - лучший образец современного русского авангарда, она востребована на арт-рынке и служит украшением частных коллекций и государственных галерей во многих странах Европы. Его картины являются достоянием Третьяковки, и некоторых музеев Германии, Италии. Разумеется, что большая часть работ художника разошлась по частным коллекциям этих стран, а также в Чехии, Австрии, Франции, Венгрии, США.
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