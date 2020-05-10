В Китае открылся прозрачный мост почти 200 метров высотой

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Один из самых длинных и пугающих мостов Китая казался достаточно жутким, еще когда был сделан из дерева



Более пугающей конструкцию делает то, что она находится в 180 метрах над поверхностью земли. Толщина стекла, использованного для этого моста, составила 24 миллиметра. По сравнению с оконными стеклами мост прочнее в 25 раз и никакой опасности для человека не представляет. Мост, который связывает две горные вершины, раньше был деревянным, но со временем изветшал и стал представлять опасность. Команда из одиннадцати



Один из самых длинных и пугающих мостов Китая казался достаточно жутким, еще когда был сделан из дерева . Недавно трехсотметровую конструкцию отремонтировали и вместе дерева использовали для моста стекло. Теперь абсолютно прозрачный мост нависает в провинции Хунань над геопарком.Более пугающей конструкцию делает то, что она находится в 180 метрах над поверхностью земли. Толщина стекла, использованного для этого моста, составила 24 миллиметра. По сравнению с оконными стеклами мост прочнее в 25 раз и никакой опасности для человека не представляет. Мост, который связывает две горные вершины, раньше был деревянным, но со временем изветшал и стал представлять опасность. Команда из одиннадцати инженеров работала на мосту каждый день по двенадцать часов, чтобы заменить старую конструкцию на современный стильный вариант. Но если мост из деревянных дощечек казался просто жутковатым, то конструкцию из стекла стали называть мостом героев. Потому что только самые отважные решатся пройти по прозрачному мосту над этой бездонной пропастью.

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