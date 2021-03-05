Почему в Антарктиде нет собак, что такое «кровавый» водопад и другие мароизвестные факты

На нашей планете есть ещё так много интересных и неизведанных мест, о которых мы знаем так мало. И одно из таких – это Антарктида, весьма суровый континент, покрытый многовековыми льдами и дымкой тайны. Вашему вниманию – самые увлекательные данные об Антарктиде – от первого романтического знакомства до установленных рекордов.
1. Американский ученый первым нашел свою пару в Антарктиде
Американский ученый первым нашёл свою пару в Антарктиде.
Однажды в декабре один из американских ученых ради интереса решил воспользоваться приложением Тиндер, чтобы узнать, есть ли на территории Антарктиды женщины. Сначала приложение не выдавало никаких результатов, однако, стоило ему расширить радиус поиска, как он нашел то, что искал. Искомая девушка нашлась недалеко, в 45 минутах полета на вертолете, которая так же воспользовалась Тиндером и отметила ученого, как понравившегося. Тем самым эти двое стали первой известной парой на этом континенте.
2. В некоторых местах Антарктиды никогда не было снега или дождя
В Антарктиде есть места, где за 2 миллиона лет не было ни дождя, ни снега.
Почти 1% территории Антарктиды, а это свыше 4000 км, занимает территория, на которой нет снега, так называемая «сухая долина». Её считают одной из наиболее суровых пустынь во всем мире. Ученые также отмечают, что на этой территории, вероятно, свыше двух миллионов лет никогда не было никаких осадков. Кроме того, австралийские ученые провели своё исследование, согласно которому свободная ото льда территория может существенно увеличиться в связи с изменениями климата по всему земному шару, что существенно скажется на биологическом разнообразии на континенте.
3. В Антарктиде есть «кровавый» водопад
Кровавый водопад в Антарктиде.
На самом деле ни о какой крови, конечно же, речи не идет. Свыше 5 миллионов лет назад часть этого континента была затоплена, из-за чего, в результате повышения уровня воды, на восточной его части образовалось соленое озеро. Чуть позже на этом озере образовались уже ледники. Поскольку вода в нём в несколько раз солёнее океанской, то из-за этого озеро никогда не замерзает. Кроме того, вода под ледником Тейлор, что и питает соленое озеро, невероятно богата на железо, что в ходе естественной реакции с воздухом окрашивается в красный цвет.
4. На этом континенте было найдено больше всего метеоритов
В Антарктиде найдено больше метеоритов, чем где-либо ещё в мире.
Согласно исследованиям ученых, метеориты падают повсеместно. Однако благодаря сухому и холодному климату Антарктиды, метеориты, упавшие тут, не поддаются коррозии, а также их намного легче заметить на снежной поверхности, чем если бы они упали где-нибудь в далеких джунглях. Кроме того, лед и снег периодически тают, благодаря чему обнаруживается множество интересных вещей под ними. Так, с 1976 года на территории этого континента было найдено больше 20 тысяч метеоритных образцов.
5. У Антарктиды нет своего часового пояса
В Антарктиде нет официального часового пояса.
Официально Антарктида считается необитаемой, а потому она не делится на часовые пояса. Впрочем, исследовательские станции, расположенные на её территории, используют часовые пояса своей страны, от которой они приехали, или же местного времени стран, которые находятся ближе всего. К примеру, станция Макмердо пользуется временем Новой Зеландии, а станция Палмер – временем Чили.
6. Самый крупный айсберг по величине превышал остров Ямайку
Самый крупный айсберг.
Таковым считается айсберг B-15, чья длина составляла двести девяносто пять километров, а общая площадь равнялась 11 тысячам квадратных километров, что на 100 квадратных километров больше, чем вышеупомянутый остров. К сожалению, в начале нулевых этот айсберг, по данным ученых, распался, а после затонул в океане.
7. В Антарктиде запрещены ездовые собаки
Ездовые собаки официально были запрещены в Антарктиде в 1994 году.
В 1991 году на территории этого континента охотно пользовались услугами ездовых собак. Группа норвежских исследователей, которую возглавлял Руаль Амундсен, с помощью собак перевозила припасы. Это была первая зарегистрированная экспедиция, которая достигла Южного Полюса. После этого ездовые собаки ещё долго содержались на территории Антарктиды и ими охотно пользовались для различных задач. Однако в 1993 году власти пересмотрели своё решение и было принято запретить ездовых собак в Антарктиде, поскольку ученые опасались, что они могут передать собачью чумку тюленям или же попросту сбежать из вольеров и тем самым повлиять на дикую природу.
8. Под льдами Антарктиды скрывается больше трёхсот озер
Под ледяным покровом находится более 300 крупных озёр.
Под слоями льда совсем недавно было обнаружено свыше трехсот крупных озер. Они никогда не покрываются льдом из-за того, что их воды слишком тёплые и нагреваются благодаря температуре земного ядра. Эти озера составляют единую гидрологическую сеть, скрытую подо льдом. Так, некоторые из них буквально взаимосвязаны и делятся водой, а другие – полностью изолированы, а это значит, что возраст воды в них составляет несколько тысяч лет. Многие ученые сходятся во мнении, что в этих озерах, вероятно, можно отыскать микроорганизмы, которые ранее не были изучены.
9. В Антарктиде была зарегистрирована самая низкая температура на планете
Самая низкая температура поверхности Земли, когда-либо зафиксированная в Антарктиде, составляет -144 °F (-98 °C).
В 2013 году этот показатель составлял -93 градуса Цельсия, однако спустя несколько лет он был существенно пересмотрен. Так, ученые выяснили, что в самой холодной точке на планете температура может опускаться до значения в -98 градусов, что наблюдалось во время зимы и полярной ночи. По словам ученых, такая температура считается абсолютным рекордом, которая возникла благодаря особым условиям – чистому небу и сухому воздуху. Отметим, что самая высокая температура, которая когда-либо была получена на территории Антарктиды, составляла +17,5 градусов Цельсия. Это открытие было сделано в 2015 году на аргентинской базе исследователей Эсперанса.
Самая высокая температура, когда-либо зафиксированная в Антарктиде, составила 63,5 °F (17,5 °C).
10. В Антарктиде совсем нет муравьев и рептилий
Антарктида, Арктика и некоторые др. отдалённые острова - единственные места в мире, не колонизированные муравьями.
Удивительно, но практически каждый кусочек Земли вне зависимости от местоположения был колонизирован каким-то видом муравьев. Однако Антарктида и Арктика, а также ещё несколько отдаленных островов с суровым климатом могут похвастаться тем, что на их территории нет ни одного муравья! Кроме того, на этой территории не обитают какие-либо рептилии, а также змеи.
Антарктида - единственный континент без рептилий и змей.
11. Из-за глобального потепления Антарктида потеряла 3 триллиона тонн льда
Из-за изменения климата Антарктида потеряла 3 триллиона тонн льда всего за 25 лет.
Ученые со всего мира подсчитали, что за последние двадцать пят лет Антарктида существенно сократила свои ледовые запасы. К сожалению, за последние пять лет таяние ледников лишь ускорилось. Согласно анализу спутниковых снимков, которые были произведены в период с 1992 по 2017 год, 84 международных исследователя постановили, что на сегодняшний день Антарктида теряет свои ледовые покровы в три раза быстрее, чем это было до 2012 года. А это, примерно, около 241 миллиарда тон льда ежегодно.
12. Скорость ветра в Антарктиде может составлять 200 миль в час
Ветер может достигать скорости до 200 миль в час.
Этот континент считается одним из самых ветреных на Земле, и является родиной катабатических и склоновых ветров. Они подвержены влиянию не только холодного климата, но и перепада температур, а также рельефа самого континента. Самую высокую скорость ветра зарегистрировали в 1972 году на одной из французских исследовательских баз и составляла она 320 километров в час.
13. В Антарктиде не живут белые медведи
В Антарктиде нет белых медведей.
Многие думают, что эти звери распространены по всей территории полярного круга, однако это не так. Белые медведи сегодня встречаются в Арктике, Норвегии, Канаде, России, Гренландии и даже на Аляске. Однако они так и не смогли добраться до Южного Полюса, поскольку путь туда им преграждают тропические по их меркам температуры и нет никакой вероятности, что белые медведи когда-либо будут обитать на этой территории.
14. На территории Антарктиды есть Христианские церкви
В Антарктиде есть семь Христианских церквей.
Даже несмотря на суровые климатические условия, люди, живущие там, всё равно находят время для постройки мест религиозного поклонения. Так, сегодня на этом ледяном континенте уже семь христианских церквей, среди которых так называемая Церковь снегов, Часовня князя Владимира и Церковь Санта-Мария Рейна-де-ла-Пас.
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