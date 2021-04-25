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Травы, которые можно выращивать на кухне, и советы по их высадке


Зелень на кухне — это и польза и украшение.

Зелень на кухне — это и польза и украшение.

На кухне можно круглый год держать запас свежей ароматной зелени. В нужный момент она всегда будет под рукой и в необходимом количестве. Но это не единственное достоинство мини-сада из зелени на подоконнике, ведь помимо добавления в еду, он очень красиво выглядит и ароматно пахнет, создавая в доме особую уютную атмосферу. Novate.ru предлагает подборку советов, которая поможет выбрать лучшие неприхотливые травы для выращивания, узнать все секреты правильного ухода и сбора.

1. Во что посадить семена?


Существует много оригинальных способов посадки зелени на подоконнике. /Фото: i.pinimg.com

Существует много оригинальных способов посадки зелени на подоконнике. /Фото: i.pinimg.com

 

Выращивать травы из семян в помещении выращивать достаточно просто. А еще это очень полезно: их можно добавлять в различные блюда, а также в домашние травяные лекарства и чаи. При этом существует множество красивых и интересных способов высадки растений. Например, можно посадить их в оригинальные горшочки, купленные или сделанные своими руками. Вполне подойдут и обычные банки, которые декорируются мешковиной и джутовой веревкой. Оригинально и уютно смотрятся деревянные ящички — они украсят кухню в скандинавском стиле. Аналогично хорошо впишутся металлические ведерки с надписями трав, посаженных в них.
Необычно будут смотреться растения, посаженные в яркие кружки — то, что нужно, для кухни.

2. Лучшие травы для посадки дома


Основные преимущества лучших комнатных садовых трав. /Фото: yaskravaklumba.com.ua

Основные преимущества лучших комнатных садовых трав. /Фото: yaskravaklumba.com.ua

 

Неважно, выращиваются свежие травы в почве или в воде, они становятся прекрасным дополнением кухни. Растения красиво выглядят, замечательно пахнут, а также помогают экономить на покупке таких же сушеных аналогов в магазине, которые по своему качеству и свойствам, не идут ни в какое сравнение. Одни из лучших растений для готовки и добавления в чаи, выращивать которые на кухне не составит труда — это:

3. Шалфей


Оформление композиции сделает растения незаменимым атрибутом дизайна. /Фото: psichapter.net

Оформление композиции сделает растения незаменимым атрибутом дизайна. /Фото: psichapter.net

 

Шалфей имеет глубокий и насыщенный аромат с легкой цитрусовой ноткой. Составляет отличную комбинацию с розмарином и тимьяном, подходит для большинства рецептов вегетарианской и обычной кухни. Шалфей обладает положительным воздействием на здоровье: улучшает память и концентрацию внимания, действует как антиоксидант, оказывает противовоспалительное действие. Выращивать растение лучше на подоконнике с хорошим освещением и вентиляцией воздуха.

4. Базилик


Базилик — отличный выбор для выращивания на кухне. /Фото: i.pinimg.com

Базилик — отличный выбор для выращивания на кухне. /Фото: i.pinimg.com

 

Это растение чаще всего можно встретить на кухне у тех, кто занимается выращиванием трав. Он довольно неприхотливый в уходе, однако сажать его лучше всего ранней весной. Базилик очень красиво выглядит на кухне, добавляя ей приятный аромат с анисовой и гвоздичной ноткой. Трава имеет насыщенный вкус, который отлично сочетается со свежими салатами, мясными и горячими блюдами, и даже с десертами. При этом базилик также популярен благодаря своему насыщенному витаминами составу и антиоксидантным свойствам. В нем содержится калий, магний, витамины С, А и к, а также железо и кальций.

5. Мята


Один из способов красивой посадки растений. /Фото: thegreenhead.com

Один из способов красивой посадки растений. /Фото: thegreenhead.com

 

Мята — отличный кандидат для выращивания на кухне. С ней можно заваривать отличный зеленый чай, делать освежающие напитки и соки. Помимо приятного вкуса и ароматного запаха мята обладает целебными свойствами: избавляет от тошноты, метеоризма и изжоги. Это растение отлично растет не только в почве, но и прямо в воде: для этого можно просто положить пару веточек свежей мяты в воду и подождать пока они начнут расти. Мята не любит много солнца, идеальное освещение для нее — полутень. Также большое значение имеет обильный и регулярный полив, если растение находится в почве.

6. Тимьян


Приправы отлично смотрятся на кухне. /Фото: i.pinimg.com

Приправы отлично смотрятся на кухне. /Фото: i.pinimg.com

 

Кустики тимьяна вырастают с размерами не более 30 см. При этом приятный насыщенный аромат украшает кухню и блюда. Чтобы тимьян было высаживать, его семена рекомендуется смешать с песком. Для этого растения лучше подбирать легкую почву, подобную тому, какую любят кактусы. Можно, например, смешать пополам песок и торф. Расти тимьян должен в светлом и теплом месте. Подрезать побеги можно по мере их роста. Чтобы зелень всегда оставалась нежной, веточки срезают до того, как появятся цветы. Тимьян легко выращивать и семена его стоят недорого. Это растение отлично подходит для засолки огурцов, рецептов с фасолью и жирными ингредиентами.
Компактное и красивое размещение большого количества трав. /Фото: hips.hearstapps.com

Компактное и красивое размещение большого количества трав. /Фото: hips.hearstapps.com

 

Полезный совет: Помимо описанных трав на кухне также отлично приживаются и растут: петрушка, зеленый лук, кориандр, лаванда, майоран, розмарин, орегано, руккола, горчица, салат, эстрагон, лимонная трава.

7. Рекомендации для выращивания трав в помещении


Особое значение для посадки имеет правильная почва. /Фото: img.nzz.ch

Особое значение для посадки имеет правильная почва. /Фото: img.nzz.ch

 

Травы, которые часто используются как ингредиенты для блюд или напитков достаточно быстро адаптируются в помещении. Однако на них также влияют такие важные факторы, как выносливость растения, подходящая температура и почва. Перед тем как приступить к процессу посадки, семена необходимо на пару часов замочить. Это помогает им размягчиться и впоследствии быстрее прорасти. Почва должна быть хорошей, покупной, со сбалансированным составом, уличная не подойдет. В магазинах также можно приобрести специальные наборы для высадки трав. Инструкция по посадке и уходу за растениями:
• Перед посадкой замачиваем семена на несколько часов.
• Заполняем горшки хорошей почвенной смесью.
• Высаживаем семена в три раза глубже, чем ширина семени. Чем крупнее семя, тем глубже оно должно погружаться в землю.
• Рекомендуется поставить горшки с растениями на окно, выходящее на юг.
• Поливать нужно, когда поверхность почвы станет сухой на ощупь.

8. Сбор домашних трав


Не нужно сильно обрезать ветки растения, иначе оно погибнет. /Фото: hozyain.by

Не нужно сильно обрезать ветки растения, иначе оно погибнет. /Фото: hozyain.by

 

Для хорошего урожая и красивого роста растений важно знать не только, как правильно посадить семена и поливать их, но и как нужно собирать травы. Если обрезать их слишком сильно или в неправильном месте, это может помешать или замедлить их рост. Растения будут полностью готовы к обрезке, когда у цветов начнут распускаться бутоны или когда они станут широкими и густыми. Собирая урожай комнатных растений, нужно обрезать небольшое количество с каждого кустика. Надрезы обязательно делать на 10-15 см выше, чем находится основание растения, оставив листья внизу. Эти листья нужны кустику, чтобы питаться солнечным светом.

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Травы, которые можно выращивать на кухне, и советы по их высадке

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