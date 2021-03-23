Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Москвичка по имени Аэлита превратила свою однокомнатную квартиру на шоссе Энтузиастов площадью 36 кв. м в настоящий королевский дворец в стиле барокко. Мебель заказывалась по каталогу из Италии — стоила она немало, но, по признанию хозяйки, неудобна в эксплуатации.
Обставить квартиру в стиле барокко — удовольствие дорогое. Даже самые дешевые варианты выйдут дороже самой затратной мебели из ИКЕА.
Этот стиль любит просторные помещения, так как объемная мебель визуально уменьшает пространство, а в российских реалиях обычно ищут возможность выгадать метр-другой.
Ну и за интерьером в этом стиле достаточно сложно ухаживать: за пять минут пыль не протрешь.
Все эти неудобства не напугали хозяйку квартиры Аэлиту при ремонте, и она устроила на 36 метрах свою королевскую обитель.
Ремонт делал отец девушки, вдохновляясь Эрмитажем и Версалем.
Мебель заказывали по каталогу из Италии.
Хозяйка сравнивает мебель в квартире с красивой женщиной, которая ничего не умеет делать.
Какой бы стиль люди ни выбирали для своих домов, самое главное, чтобы им нравилось их жилье и чувство радости от возвращения домой всегда было ощутимым.
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