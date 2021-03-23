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Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Москвичка по имени Аэлита превратила свою однокомнатную квартиру на шоссе Энтузиастов площадью 36 кв. м в настоящий королевский дворец в стиле барокко. Мебель заказывалась по каталогу из Италии — стоила она немало, но, по признанию хозяйки, неудобна в эксплуатации.

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Обставить квартиру в стиле барокко — удовольствие дорогое. Даже самые дешевые варианты выйдут дороже самой затратной мебели из ИКЕА.

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Этот стиль любит просторные помещения, так как объемная мебель визуально уменьшает пространство, а в российских реалиях обычно ищут возможность выгадать метр-другой.

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Ну и за интерьером в этом стиле достаточно сложно ухаживать: за пять минут пыль не протрешь.

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Все эти неудобства не напугали хозяйку квартиры Аэлиту при ремонте, и она устроила на 36 метрах свою королевскую обитель.

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Ремонт делал отец девушки, вдохновляясь Эрмитажем и Версалем.

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Мебель заказывали по каталогу из Италии.

 

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Хозяйка сравнивает мебель в квартире с красивой женщиной, которая ничего не умеет делать.

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

 

«На нее нужно только смотреть и бережно за ней ухаживать. В бытовом плане эта мебель не очень удобна. Из-за того, что я очень трепетно отношусь к чистоте в доме, я постоянно протираю пыль и намываю все что можно.
Но тем, кому важна простота в уборке, определенно нужно выбирать другой стиль и другую мебель».

 

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле бароккоМикродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле бароккоМикродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

 

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Микродворец на шоссе Энтузиастов: москвичка оформила свою однушку в стиле барокко

Какой бы стиль люди ни выбирали для своих домов, самое главное, чтобы им нравилось их жилье и чувство радости от возвращения домой всегда было ощутимым.

 

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