С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

7 писателей, которых заслуженно считают лучшими авторами детективов


7 писателей, которых заслуженно считают лучшими авторами детективов

Авторы детективных романов обладают способностью сочетать в своих произведениях психологическое напряжение и таинственность с холодными фактами. Лучшие авторы пишут невероятно сложные и увлекательные детективы на протяжении десятилетий, создавая образы популярнейших персонажей, за приключениями которых читатели следят из книги в книгу. В нашем сегодняшнем обзоре предлагаем вспомнить лучших авторов детективов, признанных и любимых во всём мире.

Агата Кристи


Агата Кристи. / Фото: www.thescottishsun.co.uk

Агата Кристи. / Фото: www.thescottishsun.co.uk

 

Английская писательница и драматург известна своими детективными романами, большинство которых вращалось вокруг Эркюля Пуаро и Мисс Марпл. Кроме того, Агата Кристи выпустила несколько психологических романов под псевдонимом Мэри Уэстмакотт и издала множество сборников, включающих детективные рассказы. Спектакль «Мышеловка», поставленный по пьесе, написанной изначально для радио, стал рекордсменом по наибольшему числу театральных постановок. За особый вклад в литературу Агата Кристи была назначена дамой-командором Ордена Британской империи в 1971 году.

Артур Конан Дойл


Артур Конан Дойл. / Фото: www.ensonhaber.com

Артур Конан Дойл. / Фото: www.ensonhaber.com

 

Британский писатель изначально был практикующим врачом, а первые свои рассказы начал писать ещё в то время, когда учился в Медицинской школе Эдинбургского университета.
Правда, первый рассказ «Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы» Blackwood's Magazine издавать отказался, а первой опубликованной работой стала «Тайна долины Сэсасса», напечатанная 6 сентября 1879 года в Эдинбургском журнале Чамберса. Прославился же Артур Конан Дойл как создатель Шерлока Холмса. Писатель был весьма плодовит, и его библиография, помимо детективов, включает в себя фантастические и научно-фантастические рассказы о профессоре Челленджере, юмористические рассказы о бригадире Жераре, а ещё пьесы, романсы, исторические романы.

Эдгар Аллан По


Эдгар Аллан По. / Фото: www.blogspot.com

Эдгар Аллан По. / Фото: www.blogspot.com

 

Американский писатель, редактор и литературный критик считается изобретателем жанра детективной фантастики. Эдгар Аллан По известен как центральная фигура романтизма в США и в целом в американской литературе. Популярность ему принесли стихи и короткие рассказы, особенно связанные с мистикой и ужасами. Он стал одним из первых американцев, которые обеспечивали себя исключительно писательством.

Эрл Стэнли Гарднер
Эрл Стэнли Гарднер. / Фото: www.bibliokopi.ru

Эрл Стэнли Гарднер. / Фото: www.bibliokopi.ru

 

Американский юрист и писатель работал в разных литературных жанрах. Он писал романы и пьесы, выпустил серию научно-популярных книг, включающих рассказы о его путешествиях по разным регионам Мексики. Наибольшей популярности же Эрл Стэнли Гарднер достиг благодаря своему персонажу Перри Мейсону, практикующему адвокату из Лос-Анджелеса. Писатель выпустил 82 романа с этим литературным героем и ещё 4 рассказа. К моменту своей смерти в 1970 году Эрл Стэнли Гарднер был самым продаваемым автором ХХ века.

Жорж Сименон
Жорж Сименон. / Фото: www.twimg.com

Жорж Сименон. / Фото: www.twimg.com

 

Его первый роман о комиссаре Мэгре «Питер Латыш» вышел ещё в 1929 году, и написал его знаменитый автор всего за шесть дней. При этом издатель, печатавший до этого его произведения, упрекнул своего автора в том, что его детектив не способен увлечь публику. Однако, как выяснилось позже, он глубоко заблуждался. И цикл романов о комиссаре Мегрэ стал одним из самых любимых и читаемых в мире. Может быть, именно потому, что каждая книга была не похожа на произведения этого жанра других авторов. Возможно, успех был обусловлен любимой теорией Мегрэ, согласно которой внутри каждого злодея и мошенника живёт человек.

Рекс Стаут


Рекс Стаут. / Фото: www.24smi.org

Рекс Стаут. / Фото: www.24smi.org

 

Американский писатель опубликовал более 70 работ, героем которых выступал его персонаж: детектив, домосед, любитель вкусной еды и интеллектуал Ниро Вульф, рядом с которым неизменно оказывался его личный секретарь и помощник Арчи Гудвин. Всего же Рекс Стаут написал более 500 произведений, выиграл в 1959 году американскую премию авторов детективов «Великий Мастер», был номинирован на звание лучшего детективного автора века на ежегодном съезде создателей и поклонников детективов и детективной фантастики Bouchercon XXXI. Кроме того, Рекс Стаут был видным общественным деятелем, служил главой Военного совета писателей во время Второй мировой войны, возглавлял Гильдию авторов и стремился произвести реформу международного законодательства в области авторского права.

Джеймс Хедли Чейз


Джеймс Хедли Чейз. / Фото: www.blogspot.com

Джеймс Хедли Чейз. / Фото: www.blogspot.com

 

Рене Брабазон Реймонд (настоящее имя писателя) стал самым известным автором триллеров и детективов всех времён. Он заслужил славу короля триллера в Европе и стал одним из самых продаваемых писателей в мире. 50 книг автора были экранизированы. С 18 лет он вынужден был отправиться в самостоятельное плавание, уйдя из дома. Начинал будущий знаменитый писатель с работы в сфере продаж, в основном специализируясь на литературе. На создание первого детективного романа писателя вдохновил роман Джеймса М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Тогда Рене Брабазон Реймонд осознал, что в обществе существует спрос на интересные гангстерские истории. Уже в 1939 году вышел первый роман писателя «Никаких орхидей для Мисс Блэндиш», который стал одной из самых продаваемых книг десятилетия, открыв автору путь к славе и богатству.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 писателей, которых заслуженно считают лучшими авторами детективов

И не забудьте:
7 писателей, которых заслуженно считают лучшими авторами детективовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Наш опыт и воспоминания. Sacha Bowles

Читать
7 писателей, которых заслуженно считают лучшими авторами детективов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

7 писателей, которых заслуженно считают лучшими авторами детективов

В Тверской филармонии покажут приключения дельфина по имени Динь
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

В Тверской филармонии покажут приключения дельфина по имени Динь

Почти 200 человек сделали прививку от ковида в нижегородском торговом центре
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Почти 200 человек сделали прививку от ковида в нижегородском торговом центре

225 нижегородцев вылечились от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

225 нижегородцев вылечились от коронавируса

225 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса за последние сутки. В общей сложности с начала пандемии болезнь победили 10...
В Тверском императорском дворце пройдет лекция из цикла «Екатерининская миля»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

В Тверском императорском дворце пройдет лекция из цикла «Екатерининская миля»

Во Владимире пройдут гастроли театра кукол из Кузбасса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Во Владимире пройдут гастроли театра кукол из Кузбасса

Три красивые истории любви. Книги про любовь, которые меня зацепили
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Три красивые истории любви. Книги про любовь, которые меня зацепили

Disney планирует снять музыкальную комедию про злых сестер Золушки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Disney планирует снять музыкальную комедию про злых сестер Золушки

Если видишь на картине...
Материал, выбранный редакторами МиртесенВеселуха

Если видишь на картине...

1
Молодогвардейцы Дагестана собрали более 200 детских книг в рамках акции «Добро на книжной полке»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Молодогвардейцы Дагестана собрали более 200 детских книг в рамках акции «Добро на книжной полке»

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» начала социальную акцию по сбору книг для детей «Добро на книжной ...
Сноску об «инсценировке» лунной миссии США нашли в книге «Эксмо»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Сноску об «инсценировке» лунной миссии США нашли в книге «Эксмо»

Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку

Чтение вслух: в чем польза, как это правильно делать, на что следует обращать внимание родителям и школьникам
Материал, выбранный редакторами МиртесенDetki.Guru

Чтение вслух: в чем польза, как это правильно делать, на что следует обращать внимание родителям и школьникам

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

4
Кто и как спасает шедевры?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Кто и как спасает шедевры?

Стихи, триллер, детектив: пять новых книг для детей и подростков
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Стихи, триллер, детектив: пять новых книг для детей и подростков

"О рыбаке и судаке: Стихи для детей", Александр Введенский, БСГ-Пресс, 2021Один из самых оригинальных и сложных поэтов ХХ века писал и дл...
Еще пять видов птиц и насекомых попали в Красную книгу Костромской области
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Еще пять видов птиц и насекомых попали в Красную книгу Костромской области

Первый уличный пункт буккроссинга появился в Свободном
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Первый уличный пункт буккроссинга появился в Свободном

Страшная история от Подписчика. История на ночь. Млада. Ракреона Качелинск.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВымышленные вселенные и их обитатели

Страшная история от Подписчика. История на ночь. Млада. Ракреона Качелинск.

Джон Уильям Годвард. «Швея». 1917 г. Холст, масло. Частная коллекция.
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Джон Уильям Годвард. «Швея». 1917 г. Холст, масло. Частная коллекция.

Французские ученые рассказали о стадиях сна и последствиях недосыпа
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Французские ученые рассказали о стадиях сна и последствиях недосыпа

Кащей такой ли уж Бессмертный?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Кащей такой ли уж Бессмертный?

8
Как писать сторителлинг
Материал, выбранный редакторами МиртесенКреативные решения ТРИЗ

Как писать сторителлинг

Как придумать название для книги: 20+ идей для яркого заголовка
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Как придумать название для книги: 20+ идей для яркого заголовка

«Вурдалаки»: Пореченков защищает Русь от укусов
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

«Вурдалаки»: Пореченков защищает Русь от укусов

Странные картины. Stefan Petrunov
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Странные картины. Stefan Petrunov

1
История одной книги и одной любви
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭксклюзив

История одной книги и одной любви

Сказка тверской писательницы оживёт на сцене филармонии
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Сказка тверской писательницы оживёт на сцене филармонии

Как все знаки зодиака поведут себя в фильмах ужасов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Как все знаки зодиака поведут себя в фильмах ужасов

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад

В районном Доме культуры прошел муниципальный этап фестиваля-конкурса «Крымский вальс»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В районном Доме культуры прошел муниципальный этап фестиваля-конкурса «Крымский вальс»

"Один человек" Алексея Макушинского - новый роман для "старых" умников
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

"Один человек" Алексея Макушинского - новый роман для "старых" умников

Стрит-арт от oakoak
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Стрит-арт от oakoak

4
Какой псевдоним хотели дать Чимину до дебюта?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Какой псевдоним хотели дать Чимину до дебюта?

Чем пахнет русский дух: секреты Бабы Яги, о которых вы не догадывались
Материал, выбранный редакторами МиртесенВелемудр. Мир тесен.

Чем пахнет русский дух: секреты Бабы Яги, о которых вы не догадывались

1
Тюменский инженер написал свой первый роман с нуля
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Тюменский инженер написал свой первый роман с нуля

Книги по финансовой грамотности! Топ 5 книг!
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Книги по финансовой грамотности! Топ 5 книг!

3 книги, которые нужно успеть прочитать на выходных
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

3 книги, которые нужно успеть прочитать на выходных

Захар Прилепин: Сколько поэтов осталось в России?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Захар Прилепин: Сколько поэтов осталось в России?

В Туле открылась выставка работ членов Российской академии художеств
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Туле открылась выставка работ членов Российской академии художеств

Торжественную установку биотуалета в российском городе превратили в псевдоновостной сюжет
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Торжественную установку биотуалета в российском городе превратили в псевдоновостной сюжет

Финалисты фотоконкурса Bird Photographer Of The Year 2021
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Финалисты фотоконкурса Bird Photographer Of The Year 2021

Синие страусы и мечта человечества
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Синие страусы и мечта человечества

Картина дня

наверх