7 писателей, которых заслуженно считают лучшими авторами детективов

Авторы детективных романов обладают способностью сочетать в своих произведениях психологическое напряжение и таинственность с холодными фактами. Лучшие авторы пишут невероятно сложные и увлекательные детективы на протяжении десятилетий, создавая образы популярнейших персонажей, за приключениями которых читатели следят из книги в книгу. В нашем сегодняшнем обзоре предлагаем вспомнить лучших авторов детективов, признанных и любимых во всём мире.
Агата Кристи
Агата Кристи. / Фото: www.thescottishsun.co.uk
Английская писательница и драматург известна своими детективными романами, большинство которых вращалось вокруг Эркюля Пуаро и Мисс Марпл. Кроме того, Агата Кристи выпустила несколько психологических романов под псевдонимом Мэри Уэстмакотт и издала множество сборников, включающих детективные рассказы. Спектакль «Мышеловка», поставленный по пьесе, написанной изначально для радио, стал рекордсменом по наибольшему числу театральных постановок. За особый вклад в литературу Агата Кристи была назначена дамой-командором Ордена Британской империи в 1971 году.
Артур Конан Дойл
Артур Конан Дойл. / Фото: www.ensonhaber.com
Британский писатель изначально был практикующим врачом, а первые свои рассказы начал писать ещё в то время, когда учился в Медицинской школе Эдинбургского университета. Правда, первый рассказ «Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы» Blackwood's Magazine издавать отказался, а первой опубликованной работой стала «Тайна долины Сэсасса», напечатанная 6 сентября 1879 года в Эдинбургском журнале Чамберса. Прославился же Артур Конан Дойл как создатель Шерлока Холмса. Писатель был весьма плодовит, и его библиография, помимо детективов, включает в себя фантастические и научно-фантастические рассказы о профессоре Челленджере, юмористические рассказы о бригадире Жераре, а ещё пьесы, романсы, исторические романы.
Эдгар Аллан По
Эдгар Аллан По. / Фото: www.blogspot.com
Американский писатель, редактор и литературный критик считается изобретателем жанра детективной фантастики. Эдгар Аллан По известен как центральная фигура романтизма в США и в целом в американской литературе. Популярность ему принесли стихи и короткие рассказы, особенно связанные с мистикой и ужасами. Он стал одним из первых американцев, которые обеспечивали себя исключительно писательством.
Эрл Стэнли Гарднер
Эрл Стэнли Гарднер. / Фото: www.bibliokopi.ru
Американский юрист и писатель работал в разных литературных жанрах. Он писал романы и пьесы, выпустил серию научно-популярных книг, включающих рассказы о его путешествиях по разным регионам Мексики. Наибольшей популярности же Эрл Стэнли Гарднер достиг благодаря своему персонажу Перри Мейсону, практикующему адвокату из Лос-Анджелеса. Писатель выпустил 82 романа с этим литературным героем и ещё 4 рассказа. К моменту своей смерти в 1970 году Эрл Стэнли Гарднер был самым продаваемым автором ХХ века.
Жорж Сименон
Жорж Сименон. / Фото: www.twimg.com
Его первый роман о комиссаре Мэгре «Питер Латыш» вышел ещё в 1929 году, и написал его знаменитый автор всего за шесть дней. При этом издатель, печатавший до этого его произведения, упрекнул своего автора в том, что его детектив не способен увлечь публику. Однако, как выяснилось позже, он глубоко заблуждался. И цикл романов о комиссаре Мегрэ стал одним из самых любимых и читаемых в мире. Может быть, именно потому, что каждая книга была не похожа на произведения этого жанра других авторов. Возможно, успех был обусловлен любимой теорией Мегрэ, согласно которой внутри каждого злодея и мошенника живёт человек.
Рекс Стаут
Рекс Стаут. / Фото: www.24smi.org
Американский писатель опубликовал более 70 работ, героем которых выступал его персонаж: детектив, домосед, любитель вкусной еды и интеллектуал Ниро Вульф, рядом с которым неизменно оказывался его личный секретарь и помощник Арчи Гудвин. Всего же Рекс Стаут написал более 500 произведений, выиграл в 1959 году американскую премию авторов детективов «Великий Мастер», был номинирован на звание лучшего детективного автора века на ежегодном съезде создателей и поклонников детективов и детективной фантастики Bouchercon XXXI. Кроме того, Рекс Стаут был видным общественным деятелем, служил главой Военного совета писателей во время Второй мировой войны, возглавлял Гильдию авторов и стремился произвести реформу международного законодательства в области авторского права.
Джеймс Хедли Чейз
Джеймс Хедли Чейз. / Фото: www.blogspot.com
Рене Брабазон Реймонд (настоящее имя писателя) стал самым известным автором триллеров и детективов всех времён. Он заслужил славу короля триллера в Европе и стал одним из самых продаваемых писателей в мире. 50 книг автора были экранизированы. С 18 лет он вынужден был отправиться в самостоятельное плавание, уйдя из дома. Начинал будущий знаменитый писатель с работы в сфере продаж, в основном специализируясь на литературе. На создание первого детективного романа писателя вдохновил роман Джеймса М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Тогда Рене Брабазон Реймонд осознал, что в обществе существует спрос на интересные гангстерские истории. Уже в 1939 году вышел первый роман писателя «Никаких орхидей для Мисс Блэндиш», который стал одной из самых продаваемых книг десятилетия, открыв автору путь к славе и богатству.
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