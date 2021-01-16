7 документальных фильмов, вдохновивших режиссёра Дэймона Гамо на шедевр «2040: Будущее ждёт»

Фильм «Сахар», где Деймон Гамо выступил в качестве режиссёра, сценариста и актёра,
принёс ему множество наград на международных фестивалях. Спустя пять лет после выхода фильма на экраны Деймон Гамо снял ещё один шедевр «2040: Будущее ждёт», предложив зрителям заглянуть в будущее. Но есть фильмы, которые вдохновляют самого режиссёра на создание новых шедевров. Именно с ними мы и предлагаем вам познакомиться в нашем сегодняшнем обзоре.
«Эми», Великобритания, 2015 год
Фильм Азифа Кападиа о британской исполнительнице Эми Уайнхаус знакомит зрителей с непростой судьбой певицы и предлагает поклонникам её творчества самим ответить на вопрос о том, почему она так рано ушла из жизни. В
документальной ленте одна из лучших вокалисток XXI века предстаёт совсем не такой, как привыкли видеть её слушатели.
В её короткой жизни было множество ударов, цинизма, предательства и наркотиков, и отсутствовали люди, способные посочувствовать ей, протянуть ей руку помощи в трудную минуту. Она была талантлива, отличалась непростым характером и не слишком умела расположить к себе. И всё же её жизнь могла сложиться совсем иначе…
«Инсайдеры», США, 2010 год
Документальная лента Чарльза Фергюсона пытается приоткрыть завесу тайны над причинами экономического кризиса 2007-2010 годов, затронувшего судьбы миллионов людей.
Создатели фильма заставляют зрителя думать о причинно-следственных связях и знакомят с экономическими преступлениями, не делая при этом
политических выводов и не критикуя существующее мироустройство.
«Инсайдеры» получили многочисленные положительные отзывы критиков и экспертов, а в 2011 году режиссёр картины стал обладателем заветной золотой статуэтки «Оскар» за лучший документальный фильм.
«Бухта», США, 2009 год
Луи Сахойос в своём фильме знакомит зрителей с чудовищными цифрами: в результате ежегодной охоты на дельфинов гибнет до 23 тысяч этих умнейших животных в год только в прибрежных водах Таиджи. Пытаясь остановить массовое
убийство дельфинов, режиссёр показывает на самом деле страшные кадры, которые вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Множество людей в мире после просмотра этой сложной ленты стали подписывать петиции с требованием остановить истребление животных. Работа Луи Сахойоса заслужила массу положительных отзывов и принесла режиссёру «Оскар» за лучший документальный фильм.
«Человек на проволоке», Великобритания, США, 2008 год
Фильм Джеймса Марша посвящён удивительному человеку, который 7 августа 1974 в течение 45 минут прогуливался на головокружительной высоте по канату, натянутому между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После этого «художественного преступления
» Филипп Пети был арестован вместе со своими помощниками.
Картина, рассказывающая о легендарном канатоходце, получила «Оскар» за лучший документальный фильм и ещё 29 наград из 34 возможных, на которые была номинирована.
«Захват Фридманов», США, 2003 год
Эндрю Джареки изначально снимал короткометражные фильмы для детей, в которых рассказывал об артистах, даривших праздник малышам. Одним из его героев стал известный клоун Дэвид Фридман. Во время подготовки к съёмкам режиссёр узнал о том, что в 1980-х годах брат и отец клоуна обвинялись
и признали себя виновными в сексуальном насилии над детьми и растлении малолетних. Именно этим событиям посвящена лента Эндрю Джареки.
Удивительно, но после просмотра картины остаётся больше вопросов, чем ответов, ибо в фильме были как интервью с теми, кто подтверждал виновность Фридманов, так и с теми, кто с фактами в руках доказывал их невиновность.
Мини-сериал «Подозрения», Франция, 2004-2018 год
Жан Ксавье де Лестрейд снял 13 эпизодов, посвящённых делу Майкла Петерсона, американского писателя, обвинённого в убийстве своей супруги Кэтлин Петерсон. Режиссёр никак не проявляет своего собственного отношения к делу, давая зрителю возможность самому решить, виновен ли в предумышленном убийстве Майкл Петерсон, приговорённый в 2003 году к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения.
Наряду с материалами дела создатели фильма попытались показать устройство судебной системы США. Французский режиссёр ещё дважды возвращался к фильму, в 2012-2013 и в 2018 годах, выпустив, в общей сложности 13 эпизодов.
«Боулинг для Колумбины», США, Канада, Германия, 2002 год
Расследование Майкла Мура посвящено событиям 20 апреля 1999 года в средней школе Колумбайн, штат Колорадо. Двое учащихся старших классов Эрик Харрис и Дилан Клеболд расстреляли 12 студентов и одного преподавателя, 21 человек получили ранения в ходе перестрелки и ещё трое пострадали при попытке сбежать из школы. Создатели фильма разбираются в причинах трагедии и размышляют над природой насилия в Соединённых Штатах.
Фильм Майкла Мура считается одной из величайших документальных картин всех времён,
что подтверждается полученными многочисленными международными наградами и премиями, в том числе и «Оскаром».источник
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