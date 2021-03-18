Что такое «Оловянная чума», и Действительно ли она погубила великую армию Наполеона

Олово – это пластичный, легкий, серебристо-белый металл, который оказал огромное влияние на историю человечества, ведь его сплав с медью называется бронзой. Однако, когда в средневековье люди смогли отделить от примесей и начали использовать чистое олово, их начали настигать неожиданные неприятности. Существует легенда о том, что именно благодаря «оловянной чуме» потерпела поражение наполеоновская армия.
Красивые изделия из чистого олова, которые очень ценились в старину, были подвержены странному «недугу». Стоило такую чашу или украшение подержать на морозе, как на блестящей поверхности металла появлялись серые пятна. Они постепенно увеличивались, олово в этих местах как будто исчезало. Причем людям казалось, что, прикасаясь к «больному» предмету, могли «заразиться» и здоровые, поэтому странное явление, описанное алхимиками, назвали «оловянной чумой». Причину ученые смогли найти только в 1899 году, когда с помощью рентгеновского анализа исследовали кристаллическую структура капризного металла. Оказалось, что олово имеет несколько аллотропных модификаций. Самая распространенная - белое олово, - устойчиво выше +13 градусов Цельсия, а при охлаждении начинается постепенный переход в серое олово, которое просто рассыпается в порошок. При минус 33 градусах такое превращение происходит максимально быстро.
Серое и белое олово
Однако в средневековье объяснения этому явлению люди не могли найти, да и встречались с ним только жители северных стран, поэтому знали о загадочной «болезни» тогда не все. Только этим можно объяснить то, что на протяжении многих сотен лет олово продолжали массово использовать, хотя это и приводило порой к неприятным ситуациям и даже трагедиям. Так, например, буквально «обратился в прах» огромный груз оловянных слитков, отправленный из Голландии в Россию в конце XIX века. По этому поводу даже проводили полицейское расследование, ведь огромный железнодорожный состав, груженый достаточно дорогим металлом стоил немало, а при вскрытии вагонов там нашли лишь серую пыль.
Подобные казусы случались еще даже в начале XX веке. На военных складах Санкт-Петербурга однажды разгорелся настоящий скандал, когда выяснилось, что со всех комплектов обмундирования пропали оловянные пуговицы. От суда складских работников спасло лишь то, что к тому времени достижения науки уже объяснили эту «чуму». Однако одна из самых известных легенд, связанных с необычным металлом, гласит, что именно оловянные пуговицы на мундирах стали причиной поражения Наполеона. Столкнувшись впервые с русскими морозами, французские войска, якобы, потеряли возможность воевать, так как стрелять, когда у тебя сваливаются штаны, практически невозможно. Ученые сегодня не склонны подтверждать этот известный исторический анекдот, однако то, что «оловянная чума» приносила много бед на протяжении столетий – это неоспоримый факт.
Олово после оловянной чумы
Считается, что именно эта напасть погубила в начале XX века британскую экспедицию «Терра Нова» под руководством Роберта Скотта. В 1911 году полярники продвигались по антарктическим льдам, пытаясь добраться до Южного полюса. Поход был долгим, и по пути исследователи оставляли запасы с продовольствием и топливом, чтобы воспользоваться ими на обратном пути. На самом деле, эту экспедицию историки называют сегодня «полярной гонкой» - британцы во главе со Скоттом очень старались обойти конкурирующую команду Руаля Амундсена, ведь речь шла о том, чтобы честь этого свершения доставить Британской империи.http://navote.ru/?p=22566
Команда Скотта на Южном полюсе 18 января 1912 года
В 1912 году мужественные полярники покорили свою цель, но оказались не первыми – норвежцы обогнали их на месяц. Экспедиция начала долгий путь домой, но, добираясь до «схронов», измученные люди все чаще обнаруживали канистры с топливом пустыми. Наиболее правдоподобной причиной этого несчастья современные историки считают «оловянную чуму». Пайку швов в то время все еще делали из этого ненадежного металла, и, скорее всего, в условиях полярных морозов канистры дали течь. Кстати, команда Амундсена тоже страдала от этого явления, но их экспедиция была лучше организована, и потеря некоторой части керосина не стала критичной. А вот для англичан все закончилось плохо. Нехватка топлива стала для них настоящей катастрофой, и в марте 1912 года мужественные полярники погибли, не сумев преодолеть обратный путь от покоренного ими полюса.
После этих нескольких случаев чистый металл перестали использовать для бытовых предметов, а ученые начали активно искать лекарство от «оловянной чумы». Выяснилось, что решить эту проблему в принципе невозможно, да и нет необходимости – гораздо удобнее вместо чистого олова использовать его сплавы, которые такой беде не подвержены. В то время получили, например, знаменитый «Пьютер» - он состоит из 95% олова, 2% меди и 3% сурьмы. Золотистый и достаточно прочный, он сегодня используется при производстве различных украшений и предметов быта. Так, например, именно из этого сплава, с золотым напылением, делают самые известные кинематографические награды - статуэтки «Оскара».
Статуэтки «Оскара» отливают из сплава олова
Самым известным сплавом, содержащим, олово, является бронза. Именно с ней связана целая эпоха в истории развития человечества. Долговечный металл способен донести до нас следы цивилизаций, даже спустя тысячелетия.
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