6 фриков, которые прославились благодаря скандалам на телешоу и даже успели стать мемами

Некоторые люди годами работают над своей репутацией, чтобы стать узнаваемыми и почитаемыми в обществе. Другие буквально выгрызают место на звездном Олимпе, обходя сотни конкурентов. А некоторым, для того чтобы «засветиться», достаточно один раз прийти на какое-то телешоу и продемонстрировать всю свою неадекватность.

Примерно так и поступили герои нашего обзора: Гоген Солнцев, Диана Шурыгина, Света Яковлева и другие.

Яна Лукьянова

Кто-то считает Яну Лукьянову светской львицей, кто-то — телезвездой, а кто-то просто фриком. Сама девушка пишет о себе следующее: «Как и все, актриса, певица, party girl, дизайнер, ведущая, DJ, модель, потомственная графиня и… мразь».

Прославилась Яна благодаря своему участию в передачах «Званый ужин», «Давай поженимся», «Дом-2», «Пацанки» и «Мужское/Женское». Кстати, почти на всех этих шоу Яна устраивала драки. Да, девушка она довольно своенравная, о чем любит заявлять публично и очень громко.

Сейчас Лукьянова ведет блог в Инстаграме, где рассказывает о своем отношении к жизни, мужчинам, любви, детям и, конечно же, делится откровенными фотографиями. Куда без них?

Олеся Малибу

Олеся Малибу сделала свою первую пластическую операцию, когда ей было всего 18 лет.

С тех пор девушка постоянно как-то меняет и улучшает свою внешность, из-за чего частенько становится объектом для насмешек.

Но мнение окружающих мало волнует Олесю! Девушка очень уверена в себе, амбициозна и эгоистична, что она неоднократно демонстрировала в эфирах передач «Давай поженимся», «Дом-2», «Давай мириться» (после драки в первом шоу — очень актуально), «Страшно красивые», «Званый ужин», «Инстаграмщицы» и многих других.

Диана Шурыгина

Историю Дианы Шурыгиной знают, наверное, все. Даже те, кого она совершенно не интересовала — спрятаться от новостей, посвященных изнасилованию этой девушки в свое время было просто невозможно. А все потому, что Диане и Андрею Малахову удалось «раздуть» из разборок между подростками настоящую «Санта-Барбару».

Очередного выпуска «Пусть говорят», где Диана должна была рассказать про то, что пила водку «на донышке» и потом к ней начали приставать мальчики, вся страна ждала, как манну небесную. Вопреки опасениям родителей, что появление их дочери на телевидении окончательно разрушит ее жизнь, все произошло совсем иначе. Уже скоро Диана стала узнаваемой медиа-личностью, переехала в Москву, устроилась на работу и вышла замуж.

Гоген Солнцев

Не только девушки успели отличиться своим участием на телешоу. Гоген Солнцев, можно сказать, даже превзошел их всех: всего благодаря одному удачному кадру из передачи, он на долгие годы стал «человеком-мемом». Парень, желая обратить на себя внимание публики, резко повысил голос и закричал «Адвокат!». В этот момент его лицо выглядело настолько забавным, что его тут же начали использовать во время важных переговоров.

Но и после того Гоген Солнцев не раз появлялся на подобных передачах, в том числе и со своей женой 63-летней Екатериной Терешкович. Кстати, недавно женщина перенесла несколько пластических операций и стала выглядеть значительно моложе. Несмотря на это, подписчики Гогена продолжают думать, что их брак был заключен ради пиара.

Света Яковлева

Света Яковлева — девушка, мягко говоря, необыкновенная: встретив такую на улице, ее легко можно спутать со сбежавшей пациенткой психиатрической клиники. При этом Света уверяет, что абсолютно здорова, называет себя певицей, светской львицей, и просто «скромно» суперзвездой.

В сети до сих пор ведутся споры насчет того, кто такая Света Яковлева: актриса, решившая таким образом привлечь внимание, обычная девушка с расстройством психики или персонаж, нанятый телеканалами для повышения рейтингов. Отметим, что последний вариант вполне возможен, так как Света успела засветиться, извините за тавтологию, на шоу «Давай поженимся!», «Дом-2», «Прямой эфир», «Званый ужин», «Минута славы» и далее по списку.

Александр Шпак

Блогер Александр Шпак впервые появился на телевидении в шоу «Говорим и показываем». В эфире этот неординарный персонаж рассказал, почему решил перекроить свое тело (для непосвященных: раньше Александр был простым парнем, бодибилдером) и покрыть его татуировками.

После этого Шпак появлялся в передачах «Мужское/женское», Comedy Club и «Пусть говорят». Кстати, многие не знают, но Александр женат. Его супруга — модель Ирина Мещанская, с которой они совместно развивают собственные проекты в Instagram.