7 странных фактов о нашей Вселенной

Вселенная, в которой мы живем — довольно странное место. Человек даже не изучил ее полностью, поскольку просто не имеет такой возможности. Большая часть имеющейся на данный момент информации — это теоретические выкладки ученых. Они, по счастью, подтверждаются наблюдениями космических аппаратов, но кто знает, что на самом деле происходит в глубоком космосе?









Гравитационные волны

Межпланетная транспортная сеть

Плазма

Свечение неба

Регуляция Солнца

Темная материя

Другие миры