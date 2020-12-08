Чего мы не знали о слепоте и дальтонизме

Некоторые слепые люди относятся к своей слепоте как к дару! И этому явлению есть научное обоснование. Если вы утрачиваете одно из пяти чувств, другие усиливаются — в качестве компенсации. То есть слух слепого человека порой намного лучше, чем зрячего. Некоторые слепые, к примеру развивают у себя способность к эхолокации. Они издают звуки и слушают эхо от окружающих объектов, чтобы определить, где они находятся. Именно так ориентируются летучие мыши!



Собак-поводырей обучают ходить в туалет по команде. Таким образом хозяин может убрать за животным.







Американские военные прибегали к помощи дальтоников для обнаружения замаскированных объектов, которые было трудно заметить людям с нормальным зрением.







Некоторые слепые люди умеют ориентироваться в пространстве при помощи эхолокации. Они издают языком щёлкающие звуки и слышат, как эти звуки отражаются от предметов.







По данным Всемирной организация здравоохранения, на планете живёт около 280 миллионов слабовидящих людей. Примерно 40 миллионов из них полностью слепы.







В Соединённом королевстве слепые люди получают 50% скидку на оплату ТВ антенны (во многих странах Европы за пользование телевизором, подключенным к общей антенне, часто взимается плата).

Шрифт из рельефных точек был создан по заказу Наполеона, чтобы солдаты могли обмениваться сообщениями ночью без звука и света. Позже эта техника вдохновила Брайля на создание шрифта для слепых.По оценкам Всемирной организация здравоохранения, 80% случаев нарушений зрения по всему миру поддаются лечению, но большинство людей с ослабленным зрением живут в бедных странах и не имеют достаточного доступа к медицине.Серия детских книг Рэдволл известна очень яркими, образными описаниями. Причина кроется в том, что автор Брайан Джейкс изначально создавал свои книги для слепых детей.Проводились опыты, в ходе которых обезьяны избавлялись от дальтонизма после инъекций колбочек. Потенциально это лечение сможет помочь и людям.Во время одного из первых ядерных испытаний в Нью-Мексико слепая женщина по имени Джорджия Грин увидела яркую вспышку… с расстояния в 80 километров Только после создания порядка 2 миллионов карандашей главный карандашный мастер фирмы Crayola Эмерсон Мозер признался, что он дальтоник.Слепые люди видят ночные кошмары в четыре раза чаще людей с обычным зрением.Если слепой человек боится собак или имеет аллергию на собачью шерсть, он может получить в поводыри лошадь.Собаки-поводыри не могут определить цвет сигнала светофора, и слабовидящим приходится переходить дорогу на слух. Однако собака откажется идти, если приближается машина.Девятнадцатилетний незрячий подросток Мэтью Вейгман был арестован за незаконное проникновение в телефонную сеть. Он взламывал телефоны при помощи своего сверхчувствительного слуха, а затем звонил в службу 911 и направлял её в дома неприятных ему людейЕсли верить статистике, слепые чаще находят пару, чем люди с нормальным зрением. 65 процентов слепых людей живут в браке или с партнёром, и уровень разводов среди них – только 16,5 процентов.У слепых от рождения не бывает шизофрении, но увеличен риск аутизма.В некоторых странах в помощь слабовидящим тротуары выкладывают специальной выпуклой плиткой. Это особенно полезно около пешеходных и подземных переходов.Слепые тоже могут видеть галлюцинации после принятия ЛСД.Слепые от рождения люди улыбаются и хмурятся точно так же, как зрячие. Это означает, что мимика эмоций запрограммирована в наших генах, мы не учимся ей, мы просто знаем её.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)