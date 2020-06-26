10 полезных правил, которые должен знать каждый велосипедист

Велосезон давно открыт, но радует это, похоже, только самих велосипедистов. Водители автомобилей же, которым приходится делить проезжую часть с велотранспортом, активно закупают успокоительные. В чем же дело? В обыкновенном незнании водителей велосипедов основ пдд. Если вы - велосипедист и беспокоитесь о своей жизни - не поленитесь почитать несколько полезных правил перед тем, как сесть за руль.
1. Выехал на дорогу - соблюдай пдд
К сожалению, многие велосипедисты любят комбинировать правила для разных участников движения: то на тротуар заедут, то снова по обочине, то перед зеброй не остановятся...
Дорогие велосипедисты, помните, что если вы едете в потоке машин, то вы, как полноценные участники движения, должны соблюдать все те правила, которые предназначены для автомобилистов, в частности:
- обгон транспорта справа - запрещен!
- движение можно осуществлять только на зеленый сигнал светофора.
- перед пешеходным переходом необходимо остановиться и пропустить людей.
Единственное правило, направленное именно на велосипедистов - придерживаться правого края дороги!
2. 14+
Выезжать на проезжую часть имеют право только те владельцы велотранспорта, которые достигли возраста 14 лет.
Кстати, нелишним будет напомнить об элементарных правилах безопасности, таких, как ношение шлема и перчаток. Шлем не гарантируют полной безопасности, но все же защитит от серьезных травм. А перчатки помогут осуществлять движение с комфортом.
3. Велодорожка
В большинстве городов специально для удобства всех участников движения создаются дорожки, по которым и должен передвигаться велосипедист.
Конечно, и для велодорожек существуют свои ограничения: по ней нельзя передвигаться с грузом, более 1 метра в ширину.
4. Пассажирские перевозки
Осуществлять провоз на велосипеде дополнительных пассажиров можно при условии наличия специального оборудования, например, прицепа или детского кресла.
Если у вас большая семья, с которой вы не привыкли расставаться - купите себе велосипед - тандем. Это и весело и правилами не запрещено).
5. Передвижение ночью
В темное время суток происходит больше всего аварий. Все из-за того, что разглядеть велосипедиста или пешехода на неосвещенной улице или без специальных светоотражающих элементов на одежде очень сложно.
Поэтому велосипедист обязательно должен позаботиться о том, чтобы его было заметно издалека: приобрести передний фонарь, специальные светоотражающие элементы или лазерный задний фонарь, четко показывающий зоны движения.
6. Передвижение по "зебре"
И снова насчет зебры, но теперь уже с другой стороны баррикад. Перед нами картинка, на которой четко показано, как велосипедист должен переходить зебру. А вот на нижней картинке есть нарушение, которое вы сами можете оценить.
7. С этим не шутят
Конечно, в детстве было высшим классом проехать, не держась за руль. Но на проезжей части этот трюк может стоить жизни.
ПДД запрещают управлять велосипедом, не держась за него хотя бы одной рукой. Так что оставьте эти свои трюки.
8. Жесты велосипедиста
Немногие велосипедисты, да что там - немногие автомобилисты знают эти жесты. Неоднократно были замечены автомобилисты, хихикающие над тем, как велосипедист машет руками.
Но это все вещи нужные! Руки заменяют велосипедисту поворотные сигналы. На картинке вы можете увидеть, как подать сигнал едущему позади человеку.
9. К ремонту готов!
Внезапные поломки никто не отменял. Но, чтобы произвести маломальский ремонт, можно обойтись инструментами, указанными на картинке: насос, шестигранники, гаечный ключ. Они-то и смогут оказать первую помощь, так что не поленитесь и возьмите их с собой.
10. Будьте внимательны и осторожны!
Все это к тому, чтобы хоть как-то помочь велосипедистам сориентироваться на дороге. Не думайте, что вы - виртуоз вождения. Постарайтесь ехать аккуратно, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности других участников движения.
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