10 полезных правил, которые должен знать каждый велосипедист

1. Выехал на дорогу - соблюдай пдд

К сожалению, многие велосипедисты любят комбинировать правила для разных участников движения: то на тротуар заедут, то снова по обочине, то перед зеброй не остановятся...Дорогие велосипедисты, помните, что если вы едете в потоке машин, то вы, как полноценные участники движения, должны соблюдать все те правила, которые предназначены для автомобилистов, в частности:- обгон транспорта справа - запрещен!- движение можно осуществлять только на зеленый сигнал светофора.- перед пешеходным переходом необходимо остановиться и пропустить людей.Единственное правило, направленное именно на велосипедистов - придерживаться правого края дороги!