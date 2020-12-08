Как быстро отмыть строительный инструмент

Как и во время любой другой работы, во время ремонта инструменты пачкаются и избежать этого никак нельзя. Даже если мы их моем, строительные материалы со временем словно бы въедаются в инструмент и образуют своеобразный налет.



Однако и запачканным, например, в строительном растворе шпателям можно вернуть былое величие. Но как? Очень просто! Их можно довольно просто и без особых усилий отмыть. Причем шпатели будут почти как новенькие!



Вам потребуются:



лимонная кислота;

горячая вода;

губка

Берем подходящую по размерам емкость, наливаем в нее горячую воду, в которой растворяем затем лимонную кислоту. Чем концентрация кислоты больше, тем активнее и агрессивнее будет раствор. Не забывайте, вода должна полностью покрывать инструмент. Оставляем инструмент в получившемся растворе примерно на ночь — 15 часов.



По истечении этого времени, просто, без особых усилий смываем размягченный раствор со шпателей с помощью губки. Сходит он очень легко. Шпаклевка, плиточный клей, штукатурка — все это легко отмывается. Если же налет многолетний и с первого раза не отмылся на 100%, просто повторите процедуру еще раз.



А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как очистить шпатели от старого раствора.