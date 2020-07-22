Как избавиться от суперклея, застывшего на пальцах

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Воистину, суперклей - одно из полезнейших изобретений человеческой цивилизации! Сколько разбитых тарелок, пластиковых игрушек, любимых бабушкиных ваз, ножек стульев, джинсов





Всякий хозяин, которому приходилось работать с суперклеем, отлично знает о том, как этот наиполезнейший состав может прилипать к рукам. В последствии отмыть клей с кожи может быть очень сложно и что не менее важно – приятного в данном процессе будет крайне мало, придется основательно «шкрябать». Возможно, в дело придется пустить не только пемзу, но даже ногти и зубы. Если же напрочь



Воистину, суперклей - одно из полезнейших изобретений человеческой цивилизации! Сколько разбитых тарелок, пластиковых игрушек, любимых бабушкиных ваз, ножек стульев, джинсов , полок, автомобилей и даже смартфонов осталось не отремонтированными на скорую руку, если бы не данный чудо-состав. Правда, есть и негативная сторона – суперклей нередко остается в большом количестве на пальцах. Сегодня научимся решать данную проблему быстро и без пыли. Всякий хозяин, которому приходилось работать с суперклеем, отлично знает о том, как этот наиполезнейший состав может прилипать к рукам. В последствии отмыть клей с кожи может быть очень сложно и что не менее важно – приятного в данном процессе будет крайне мало, придется основательно «шкрябать». Возможно, в дело придется пустить не только пемзу, но даже ногти и зубы. Если же напрочь проигнорировать мытье кожи от суперклея, то уже через 10-20 часов руки станут натурально черными. Выглядит неприятно, а самое главное – ужасно мешает. Существует много способов «побороть» непослушную клейкую субстанцию, которая имела наглость прилипнуть там, где не надо и соединить то, что не просили. Понадобится емкость, вода, соль, столовая ложка. Воду наливаем в сосуд, после чего насыпаем в него ровно три столовые ложки поваренной соли. Тщательно размешиваем раствор, на дне не должно остаться ни одного кристалла. Опускаем руки в соляной раствор и держим 20-40 секунд. Если склеились пальцы, то рассоединятся они примерно на 30 секунде, в зависимости от количества вступившего в контакт с кожей суперклея . После этого ждем еще секунд 10-25. За это время клей должен будет полностью сойти с кожи или во всяком случае отслоиться от нее. После этого останется только пойти в ванную комнату и хорошенько помыть руки с мылом. Они будут чистые и нежные, как у младенца.

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