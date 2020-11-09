Привычные предметы в нашем доме, которым место в мусорном ведре

Все мы любим, когда дома тепло и уютно, а каждый уголок имеет свое настроение и характер. Для создания такой атмосферы существует изобилие различных предметов интерьера и приятных мелочей. Однако настает момент, когда места на полках, столах или балконе больше не хватает. Приходится перекладывать одни и те же вещи, чтобы освободить пространство.

Мы решили пополнить список вещей, с которыми проще расстаться, чем искать для них место.



1. Светящиеся лампы и статуэтки

2. Старая обувь

3. Китайские сувениры

4. Старая гладильная доска

5. Стеклянные банки для консервирования

6. Старые ложки и вилки

7. Еще один пакет с пакетами

8. Сувенирные подсвечники

9. Пустые флаконы из-под парфюма

10. Газеты и журналы

11. Старый монитор

12. Картонные коробки от бытовой техники

13. Рулоны обоев после ремонта

Керамические, пластиковые, деревянные фигурки или лампы, работающие на батарейках и призванные украшать интерьер, как правило, только занимают место на столе. Дело в том, что пользоваться встроенной подсветкой получается не так часто, как мы планировали, покупая эти предметы декора.Целый арсенал обуви с многолетней выдержкой, которая точно больше никогда не будет использоваться. Мы это понимаем, но внутренний голос каждый раз уговаривает переложить все это в дальний угол шкафа или балкона.Необычные сувенирные изделия китайского происхождения. Мы приобретали их с горящими глазами и детским восторгом, но уже через пару недель попросту перестали замечать. Теперь же во время уборки приходится стирать с этих покупок пыль или перекладывать их с места на место.За дверью в спальне или на балконе обязательно стоит гладильная доска, переданная по наследству. Потертая ткань и неустойчивые ножки больше не позволяют с комфортом ею пользоваться. Но выбросить ее мы никак не отваживаемся, так как на этой самой доске когда-то гладила одежду наша мама.Когда мы доедаем соленья или варенье, мы тщательно отмываем банку и ставим в дальний угол. И каждый раз надеемся, что она для чего-нибудь пригодится. И вот уже этих банок накопился не один десяток. Этот запас лучше утилизировать или предложить соседям.Целая куча старых алюминиевых или стальных ложек и вилок, которые хранятся в таком же древнем стакане. Происхождение каждой мы уже и не вспомним. Возможно, какие-то остались после новоселья 15 лет назад, а некоторые предназначались для поездок на природу.Да-да, именно «еще один». Изо дня в день количество целлофановых изделий увеличивается, и настает момент, когда приходится складывать их друг в друга. И так по кругу. Совершая покупки, мы слышим привычное: «Вам пакет нужен?» И каждый раз задумываемся о той куче, которая лежит где-то дома и занимает место.Фарфоровые или металлические подсвечники, предназначенные для нестандартных свечей. Они красиво смотрятся на витрине магазина и в первый день после покупки. Со временем этот элемент декора превращается в очередной пылесборник.Приятный аромат новых духов всегда поднимает настроение, а флакон необычной формы радует глаз. Вот только таких пузырьков на полке накопилось уже достаточно много, и места для них не хватает. В таких ситуациях проще всего отправить их в утиль, а не пытаться аккуратно расположить на полках.Многочисленные журналы о красоте и уюте в доме, целая гора газет с расписанием телепередач — все это постепенно скапливается на балконе или под кроватью. Скорее всего, из этой кучи понадобится лишь пара страниц желтой прессы, чтобы натолкать их в промокшую обувь.Современные технологии шагнули далеко вперед, беспощадно вытеснив из обихода старые компьютеры. У многих в кладовке или на балконе можно увидеть старый монитор с кинескопом: тяжелый, объемный, собирающий много пыли. Необходимость в нем полностью пропала, поэтому можно смело продать по объявлению или же утилизировать.Каждый раз, распаковывая новую бытовую технику, мы говорим: «Коробку не выбрасываем, пока гарантия есть». Вот только спустя несколько лет к этой упаковке так никто и не притронулся. В лучшем случае коробка аккуратно разобрана и сложена в плоском виде, а в худшем используется как подставка для выглаженных вещей.Ремонт — это всегда длительный и трудоемкий процесс, после которого остается большое количество неиспользованных материалов. Обои мы стараемся покупать с запасом, чтобы хватило наверняка. Зачастую после оклеивания стен остаются целые рулоны, которые занимают очень много места.