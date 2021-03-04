В лак якобы нужно добавлять ацетон и еще 8 мифов о маникюре и ногтях

Миф 1: Нельзя трогать кутикулу

Кутикулу нужно обрезать ножницами, а не кусачками. / Фото: almode.ru

Миф 2: Подпиливать ногти можно как угодно

Ногти нужно аккуратно подпиливать. / Фото: heaclub.ru

Миф 3: Гель-лаки лучше акрила

Слева гель-лак, справа акрил. / Фото: pinterest.ru

Миф 4: Неважно, сколько слоев

Слоев должно быть четыре, чтобы маникюр дольше держался. / Фото: nails-journal.ru

Миф 5: Белые пятна появляются из-за нехватки витаминов

Периодически на ногтях могут появляться белые пятна. / Фото: sn-portal.ru

Миф 6: Ногти должны «дышать»

Ногти не способны дышать, а лак защищает их от внешних повреждений. / Фото: hypometr.ru

Миф 7: Если добавить в лак ацетон, им можно будет красить ногти

Ацетон портит качество лака. / Фото: jaay.ru

Миф 8: Чтобы продлить срок годность лака, нужно хранить его в холодильнике

Лак не терпит перепадов температур. / Фото: travel-dom.ru

Миф 9: Специальные покрытия помогают укрепить ноготь изнутри

База укрепляет ногти только снаружи. / Фото: lediplus.ru