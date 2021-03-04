В лак якобы нужно добавлять ацетон и еще 8 мифов о маникюре и ногтях

Уже много лет маникюр является одной из обязательных процедур, которая позволяет не только привести ногти в порядок, но и произвести хорошее впечатление, ведь при знакомстве первым делом обращают внимание именно на руки. С ростом популярности маникюра увеличивается и количество мифов: можно ли обрезать кутикулу, нужно ли ногтям «отдыхать» и пр. Novate.ru предлагает разобрать каждый из них более подробно, чтобы отделить правду от вымысла.
Миф 1: Нельзя трогать кутикулу
Кутикулу нужно обрезать ножницами, а не кусачками. / Фото: almode.ru
На самом деле, если обрезать кутикулу, ничего плохого не случится. Важно лишь использовать правильные инструменты и соблюдать инструкцию, чтобы можно было удалять кутикулу, избегая повреждений, в результате чего пальцы будут выглядеть намного ухоженнее.
Для обрезки кутикулы стоит применять только профессиональные, стерильные и хорошо заточенные инструменты. Кусачки из магазина напротив явно не подойдут. Во-первых, они предназначены для обработки ногтей, а не кожи, поэтому малейшее неосторожное движение может привести к царапине или порезу. Хорошо, если все обойдется, но случается и так, что в ранки попадают вредные бактерии, которые вызывают воспаления. Также может произойти деформация кожи и ногтевой пластины.
Обратите внимание: Такая процедура противопоказана людям с сахарным диабетом и тем, у кого близко расположены сосуды, ведь есть вероятность того, что обрезание кутикулы приведет к травмам.
Мнение эксперта: Инна Янева, топ-мастер по маникюру, говорит, что правильное выполнение процедуры выглядит так: мастер зачищает ногтевую пластину, готовит ванночку, а после этого делает необходимый срез. Если все условия соблюдены, не будет заусенец, активного роста кутикулы и травм пластины.
Миф 2: Подпиливать ногти можно как угодно
Ногти нужно аккуратно подпиливать. / Фото: heaclub.ru
Это только на первый взгляд кажется, что с подпиливанием ногтей может справиться любой человек. На самом деле здесь также есть свои нюансы, игнорирование которых может привести к неприятным последствиям. Так, например, неправильная техника нарушает структуру ногтей, приводит к тому, что они начинают слоиться и трескаться, особенно если вы подпиливаете мокрые ногти. Также обращайте внимание на выбор инструмента.
Миф 3: Гель-лаки лучше акрила
Слева гель-лак, справа акрил. / Фото: pinterest.ru
Да, у гель-лака есть преимущество – он менее агрессивен. Чтобы покрыть им ногтевую пластину, нужно только снять блеск и провести процедуру обезжиривания, а вот спиливать верхний слой нет необходимости. Однако в некоторых ситуациях моделирование ногтей неизбежно, так как без него не получается сделать красивый маникюр. В первую очередь это происходит из-за возрастных изменений или травмы пластины.
Следует понимать, что акрил и гель-лак принципиально разные: первый является твердым по структуре, второй – мягким. Поэтому окончательный выбор нужно делать лишь после того, как вы определили свои потребности: если вы нуждаетесь в стандартном декоративном покрытии, устраивает длина и форма ногтей, то подойдет УФ-лак. Если необходимо уплотнить ноготь или увеличить его длину, на помощь придет акрил.
Миф 4: Неважно, сколько слоев
Слоев должно быть четыре, чтобы маникюр дольше держался. / Фото: nails-journal.ru
В соответствии с информацией, указанной в технологической карте, процедура покрытия лаком должна включать в себя четыре этапа: база, два слоя выбранного оттенка и топ. Чтобы покрытие было качественным и стойким, необходимо соблюдать именно такую последовательность. Если переборщить со слоями или забыть об одном из этапов, качество маникюра оставит желать лучшего: лак будет скатываться, трескаться или даже отваливаться целыми кусками.
Миф 5: Белые пятна появляются из-за нехватки витаминов
Периодически на ногтях могут появляться белые пятна. / Фото: sn-portal.ru
Лейкохония – это заболевание, связанное с появлением белых пятен на ногтевой пластине. До конца непонятно, что именно становится причиной ее появления, но ученых сходятся во мнении, что главную роль в этом играет неполное ороговение клеток ногтя. Также пятна могут свидетельствовать о дефиците цинка в организме, гематите, отравлении тяжелыми металлами. Иногда они возникают из-за того, что ноготь пересушен гель-лаком.
Миф 6: Ногти должны «дышать»
Ногти не способны дышать, а лак защищает их от внешних повреждений. / Фото: hypometr.ru
Еще один популярный миф, который можно найти на бескрайних просторах интернета. Но если задуматься, то у ногтей нет аналога легких, поэтому дышать они не могут. Ногтевая пластина представляет собой ороговевший придаток кожи, в основе которого находится кератин. Нужные вещества он получает во время роста из крови. Все, что человек может сделать с отросшей пластиной – защитить от возможных повреждений, покрыв ее лаком.
Если вы хотите отдохнуть от покрытия с пользой для ногтей, то будьте готовы к тому, что ваш отпуск от лаков будет длиться минимум три месяца, а в идеале – полгода. За это время ногтевая пластина полностью обновится. Если же пропустить поход к мастеру один раз, то никакого результата это не даст.
Миф 7: Если добавить в лак ацетон, им можно будет красить ногти
Ацетон портит качество лака. / Фото: jaay.ru
Если бы все было так просто, мастера маникюра не тратили бы огромные деньги на новые пузырьки с лаками. На самом деле ацетон не разбавляет средство, не делает его более жидким, а окончательно и бесповоротно портит. Хотите, чтобы лак был не таким густым? Используйте специальные жидкости. Впрочем, в состав современных лаков обычно входят компоненты, которые не дают им засыхать многие месяцы.
Миф 8: Чтобы продлить срок годность лака, нужно хранить его в холодильнике
Лак не терпит перепадов температур. / Фото: travel-dom.ru
Этот миф имел бы право на жизнь, если бы не одно «но»: постоянные перепады температуры портят качество лака. Чтобы он долгое время выполнял возложенные на него задачи, следует соблюдать все условия хранения и использования: держать лак вертикально, в темном месте, не допускать колебаний температуры. После каждого использования горлышко стоит протирать ацетоном или любой другой жидкостью для снятия лака, чтобы флакон плотнее закручивался и внутрь не попадал воздух.
Миф 9: Специальные покрытия помогают укрепить ноготь изнутри
База укрепляет ногти только снаружи. / Фото: lediplus.ru
Увы, это невозможно. Любое покрытие даст только наружный эффект, поддержит текущее состояние ногтя, но не укрепит его. Если ногти постоянно ломаются, слоятся, плохо «держат» покрытие, необходимо искать первопричину, которая дает подобные побочные эффекты. Скорее всего, дело в нехватке витаминов, минералов, микроэлементов, неправильном питании или водном режиме.
Сама ногтевая пластина является мертвой тканью, которую нельзя напитать, поэтому лаковое покрытие выступает исключительно внешней защитой, своеобразной защитой от механических повреждений.
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