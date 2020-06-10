Что случилось с маршалом Ахромеевым после путча ГКЧП

24 августа 1991 года ушёл из жизни советский маршал Сергей Ахромеев, один из самых выдающихся военачальников позднего СССР. По официальной версии, находясь в депрессии из-за политических событий, он покончил жизнь самоубийством в своём кабинете в Кремле. Однако с этим согласны далеко не все исследователи, которые указывают на несостыковки в деле.
Последние дни
Маршал Ахромеев занимал должность советника президента Михаила Горбачёва по военным вопросам. Изначально он не был членом ГКЧП, однако узнав о его формировании 19 августа 1991 года, решительно поддержал действия путчистов и после переговоров с вице-президентом Геннадием Янаевым присоединился к штабу ГКЧП. Задачей маршала был анализ военно-политической ситуации в Советском Союзе. Как впоследствии утверждал Ахромеев, он изначально был уверен в «поражении авантюры».
Когда 21 августа члены ГКЧП были арестованы, Ахромеев остался на свободе и продолжал ходить на работу.
Смерть
Тело 69-летнего маршала было найдено поздно вечером 24 августа, когда дежурный офицер охраны заглянул в служебный кабинет №19а. Следователями была обнаружена тесемка, с помощью которой маршал совершил суицид, и 6 записок.
На фоне других событий тех бурных августовских дней гибель маршала не получила широкого резонанса. Возможно, её сознательно замолчали, опасаясь, что смерть Ахромеева может всколыхнуть армию, где маршал имел огромный авторитет.
Странности
Свидетельские показания, собранные в ходе расследования, рисуют картину достаточно необычного поведения маршала. Первую попытку суицида, как следует из записки, он предпринял в 9:40 утра, двадцать минут находился без сознания, а затем, очнувшись, как ни в чем не бывало принимал посетителей, отвечал на звонки и планировал поездки.
Также неизвестно, где был Ахромеев в 15 часов дня – в это время ключ в двери его кабинета отсутствовал, а вечером он вновь появился.
Вопросы вызывала и поза, в которой был обнаружен труп. Покойный почему-то сидел на полу. Шпагат он привязал к ручке оконной рамы, хотя на потолке в его кабинете имелся крюк для подвешивания люстры. Если маршалу было затруднительно совершить задуманное этим путём, то почему он не воспользовался имевшимися у него лекарственными средствами, передозировка которых привела бы к менее мучительной смерти?
Наконец, из показаний очевидцев остаётся непонятным, кто именно первым увидел тело – офицер охраны Владимир Коротеев или его непосредственный начальник – комендант кремлёвского корпуса №1 Михаил Барсуков, будущий ельцинский директор ФСБ.
Сомнения в самоубийстве
Не прояснены возможные мотивы самоубийства Ахромеева. Первоначально в прессе сообщалось, что маршал якобы испытывал чувство вины за свою связь с ГКЧП. Однако он не менял своих политических взглядов.
Более того, в день смерти он приготовил текст доклада перед депутатами Верховного Совета, сессия которого должна была начаться 26 августа. Известно, что военачальник планировал огласить факты предательства рядом высокопоставленных лиц государственных интересов.
Есть параллели между внезапной смертью Ахромеева, самоубийством члена ГКЧП Бориса Пуго и гибелью депутата Николая Кручины. Сходства этих событий и их близость по срокам дали основания некоторым публицистам предполагать, что имела место цепочка политических убийств.
По одной из версий, неизвестные вошли в кабинет маршала и довели его до самоубийства, возможно, угрожая расправиться с его семьей.
Этим можно объяснить загадочную фразу из предсмертной записки, обращенную к родным:
- Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами. Прошу вас мужественно пережить эти дни, - написал Ахромеев.
Кто осквернил могилу?
Осталось загадкой и посмертное надругательство над телом Ахромеева в сентябре 1991 года. Злоумышленники, на второй день после похорон вскрывшие могилу и снявшие с трупа маршала мундир, оставив его в одних трусах, так и остались ненайденными. Почему Троекуровское спецкладбище для высокопоставленных лиц не охранялось в те дни должным образом, неизвестно.
Тимур Сагдиев
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