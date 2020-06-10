Что случилось с маршалом Ахромеевым после путча ГКЧП

Смерть

Тело 69-летнего маршала было найдено поздно вечером 24 августа, когда дежурный офицер охраны заглянул в служебный кабинет №19а. Следователями была обнаружена тесемка, с помощью которой маршал совершил суицид, и 6 записок.

На фоне других событий тех бурных августовских дней гибель маршала не получила широкого резонанса. Возможно, её сознательно замолчали, опасаясь, что смерть Ахромеева может всколыхнуть армию, где маршал имел огромный авторитет.