Фильмы, снятые по произведениям «короля ужасов» Стивена Кинга

Стивен Кинг – известный американский писатель современности. Пишет в разных жанрах, но больше известен как «Король ужасов». Кинг удивительно тонко умеет раскрыть психологию личности, ее развитие или распад. А ещё он является самым экранизируемым писателем. Конечно, не все фильмы, снятые по произведениям мастера одинаково удачны. Все же, есть такие, впечатления от просмотра которых настолько яркие, что становится не по себе.









«Мертвая зона»

«Кладбище домашних животных»

«Побег из Шоушенка»

«Лангольеры»

«Худеющий»

«Зеленая миля»

«Ловец снов»

«Тайное окно»

«1408»

«Мгла»