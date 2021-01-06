Какую тайну хранит утраченный шедевр Леонардо да Винчи, обнаруженный под фреской во Флоренции

Поверите ли вы, что под картиной Джорджо Вазари находится самый почитаемый при жизни и ныне потерянный шедевр Леонардо да Винчи? Почему Вазари переделал фреску гения Возрождения и какие сюжеты она скрывала? Археологи начали исследовать фреску в Палаццо Веккьо после того, как археолог обнаружил скрытые в фреске слова «cerca trova» - «ищи, и ты найдешь».
Палаццо Веккьо
История фрески Да Винчи
В 1503 году флорентийский государственный деятель Пьеро Содерини поручил Леонардо да Винчи написать картину «Битва при Ангиари» для зала Большого совета (Салона пятисот) дворца Синьории во Флоренции. Молодому Микеланджело было поручено выполнить роспись не менее известной битвы при Кашине, ознаменовавшей победу флорентийцев над Пизой в 1364 году. Сегодня это здание - Палаццо Веккьо (итал. Старый дворец) - одно из наиболее известных строений города, которое в настоящее время служит ратушей. Картина посвящена победе 1440 года в битве на равнине Ангиари между Миланом и Итальянской лигой во главе с Республикой Флоренция. Флорентийцы в то время вышли из конфликта победителями и восстановили папскую власть.
«Битва при Ангиари»
Да Винчи с энтузиазмом принялся за работу над этим заказом, используя его и как возможность поэкспериментировать с новыми техниками настенной росписи. Вдохновленный некоторыми работами Плиния Старшего, Леонардо решил написать фреску в технике энкаустики, которая также известна как роспись горячим воском. В ней используется нагретый пчелиный воск с добавлением цветных пигментов. К сожалению, техника не дала ожидаемого результата: нагретый воск невозможно было распределить равномерно по всей фреске, из-за чего краска местами отслаивалась. Как описывает Вазари, пигменты на основе воска не выдерживали высокой температуры, и фреска начала плавиться так, что Леонардо очень быстро отказался от нее и не завершил.
Да Винчи и эскизы фрески
По замыслу художника, фреска должна была стать самой масштабной его работой. По размерам (6,6 на 17,4 метра) она в три раза превышала «Тайную вечерю» и включала три непрерывных сцены: начало, середину и конец битвы. Леонардо тщательно подготовился к созданию росписи, изучил описание битвы и изложил свой замысел в записке, представленной руководству Палаццо. Результат превосходил все остальные работы эпохи Возрождения.
Неудивительно, что шедевр, хоть и незавершенный, позже был назван «школой для всего мира». Однако столетие спустя герцог Козимо I приказал художнику Джорджо Вазари закрасить роспись да Винчи. Правда ли, что Вазари перерисовал эту фреску и создал на ней свою собственную?
История фрески Вазари
После получения Вазари заказа, нет никаких достоверных данных о будущем «Битвы при Ангиари». Историки искусства знали, что он должен находиться в Палаццо Веккьо, но не нашли ничего, кроме скопированных эскизов Питера Пауля Рубенса.
Фреска Вазари
В середине XVI века Джорджо Вазари, поклонник творчества да Винчи, полностью реконструировал Зал по заказу Козимо I и нарисовал шесть новых фресок на восточной и западной стенах. Он проиллюстрировал флорентийскую победу в битве при Марчиано, очень кровавой битве, в которой, наконец, пала Сиена, и Флоренция перешла в руки семьи Медичи. В память о великой битве, которая окончательно победила Сиену, Козимо I приказал Бартоломео Амманнати построить храм на месте победы, а во Флоренции на площади Сан-Феличе была воздвигнута мраморная колонна. Вполне вероятно, что Вазари принял решение перерисовать шедевр Леонардо?
Джорджо Вазари
Находка 2012 года
Маурицио Серачини, инженер и диагност по искусству, профессор Университета Сан-Диего и один из ведущих мировых экспертов в области художественной диагностики, начал поиск фрески да Винчи более 30 лет назад. В 1970-х годах на одном из изображенных зеленых флагов на росписи Вазари Серачини увидел написанные белой краской слова «Cerca Trova». Другими словами: «Ищите, и найдете». Исследователь разумно решил, что это ключ к разгадке тайны потерянного шедевра Леонардо. Получив разрешение властей, Серачини провел лазерное, тепловизионное и радиолокационное сканирование зала, чтобы определить вероятное местоположение картины на панели.
"Ищи и ты найдешь"
И вот в марте 2012 года Серачини обнаружил, что картина Вазари на самом деле покоилась на тонкой стене на расстоянии от остальных работ в галерее. Датчики обнаружили зазор от 1 до 3 сантиметров между двумя стенами, достаточно большой для сохранения старой фрески. Сделав небольшое отверстие в росписи Вазари, Серачини обнаружил пигменты за этой стеной, которые использовал да Винчи в своих работах. Да, Вазари не смог разрушить знаменитые работы Леонардо, и именно поэтому он построил тонкую стену над оригинальной картиной, и уже эту стену покрыл своей росписью. Известно, что подобным образом Вазари поступал, когда получал заказы на записи фресок Джотто и Мазаччо.
Вазари – изобретательный живописец, который с почтением и уважением относился к Леонардо да Винчи, не желал уничтожать его шедевры. Наверняка он знал, что историки будут искать их столетия спустя. Именно поэтому он включил в свои росписи жизненно важный ключ – «ищи и ты найдешь».
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