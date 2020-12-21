Александр Маринеско: самые скандальные выходки «подводника №1»

У Александра отношения с военным начальством складывались не намного лучше – он не раз оказывался в центре скандалов.

Тем не менее, в январе 1941 года капитан II ранга Евгений Юнаков дал следующую характеристику 27-летнему командиру подлодки: «Маринеско решителен, смел, находчив и сообразителен. Отличный моряк… Умеет быстро ориентироваться и принимает верные решения».