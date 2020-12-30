Какие бывают виды соли

Соль – это самая популярная приправа, без которой не обходится приготовление большинства блюд. Многие из нас знакомы лишь с самой распространенной поваренной солью, однако, на самом деле существует большое количество разных видов соли. С некоторыми из них вас познакомит этот пост.







Поваренная соль







Получить такую соль позволяет метод выпаривания самодостаточной, садочной или каменной соли. Соляные озера таят самодостаточную соль, морская вода дает нам садочную соль, в то время как каменную добывают в шахтах из соляных отложений. Садочная и морская соль имеют особый вкус, так как в них больше всего минералов. Мелкие белые кристаллы хлорида натрия различают по







Получить такую соль позволяет метод выпаривания самодостаточной, садочной или каменной соли. Соляные озера таят самодостаточную соль, морская вода дает нам садочную соль, в то время как каменную добывают в шахтах из соляных отложений. Садочная и морская соль имеют особый вкус, так как в них больше всего минералов. Мелкие белые кристаллы хлорида натрия различают по сортам : второй, первый, высший и экстра. Количество хлористого натрия и полезных элементов зависит от сорта.





Кошерная соль







Данная соль содержит среднезернистые кристаллы и подходит для приготовления мясных блюд.







Данная соль содержит среднезернистые кристаллы и подходит для приготовления мясных блюд.





Органическая соль







Органическая соль произведена по жестким требованиям. Получить соответствующий сертификат и заниматься







Органическая соль произведена по жестким требованиям. Получить соответствующий сертификат и заниматься производством данной соли не просто. Отметки Bio-Gro (Новая Зеландия), Nature&Progres (Франция) и Soli Association Certified (Уэльс) говорят о том, что перед вами настоящий продукт.





Черная соль







Еще с древних времен придумали способ производства черной соли. Для изменения цвета соль запекали. Наличие угля делает этот вид соли особенно полезным, так как она способствует выведению из организма токсинов и вредных шлаков.







Еще с древних времен придумали способ производства черной соли. Для изменения цвета соль запекали. Наличие угля делает этот вид соли особенно полезным, так как она способствует выведению из организма токсинов и вредных шлаков.





Гималайская розовая соль







Естественным способом такой вид соли был высушен много миллионов лет назад. Лечебные свойства соли обеспечивают 85 микроэлементов, входящих в ее состав. Она считается самой экологически чистой и натуральной.







Естественным способом такой вид соли был высушен много миллионов лет назад. Лечебные свойства соли обеспечивают 85 микроэлементов, входящих в ее состав. Она считается самой экологически чистой и натуральной.





Красная гавайская соль Alaea







Добавление глины из прожилок между застывшими потоками лавы обеспечивает соли красный цвет







Добавление глины из прожилок между застывшими потоками лавы обеспечивает соли красный цвет . Кроме того соль получает еще больше микроэлементов и железа.





Соль Fleur de Sel







Это французское название переводится, как «цветок моря». Соляные фермы в Геранде занимаются производством данного вида соли из морской воды. Технология производства не изменилась с древних времен. Кристаллы соли собираются вручную, она обладает особо мягким вкусом и стоит достаточно дорого.







Это французское название переводится, как «цветок моря». Соляные фермы в Геранде занимаются производством данного вида соли из морской воды. Технология производства не изменилась с древних времен. Кристаллы соли собираются вручную, она обладает особо мягким вкусом и стоит достаточно дорого.





Соль Kala Namak







Обладающую специфическим запахом, эту соль добывают в серных озерах северной Индии и Пакистана. Соль входит в состав приправы «Чат масала», являясь ее основным ингредиентом. Удивительно преображает вкус блюда за счет кисловатого «яичного» привкуса и сернистого запаха.







Обладающую специфическим запахом, эту соль добывают в серных озерах северной Индии и Пакистана. Соль входит в состав приправы «Чат масала», являясь ее основным ингредиентом. Удивительно преображает вкус блюда за счет кисловатого «яичного» привкуса и сернистого запаха.

