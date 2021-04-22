Настоящая история девочки в красном пальто, которая выжила в краковском гетто

Соломия Витвицкая впервые назвала причину развода с мужем и рассказала, как поделила имущество с экс-супругом

О разрыве с мужем ведущая молчала несколько месяцев. Только спустя время Соломия опубликовала пост в своем Инстаграм-блоге, где призналас...