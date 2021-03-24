9 хитростей, как избавиться от въевшихся жирных пятен на одежде без химчистки и дорогих средств

Одно неловкое движение и на платье или брюках может расплыться жирное пятно. И хорошо, если вы заметили его сразу, а не после того, как загрязнение успело засохнуть, ведь так вывести жир еще сложнее.

К счастью, если очень постараться, одежду можно спасти. Главное - использовать правильные подручные средства и действовать быстро. Мы подскажем, как эффективно бороться с жирными загрязнениями.

Рекомендации по избавлению от пятен

Одно неловкое движение, и на одежде красуется жирное пятно

При попадании на одежду, маслянистое вещество быстро проникает в волокна ткани, застывает в них и прочно закрепляется на нитях основания. На участок прилипают пыль и другие загрязнения, которые только ухудшают положение и еще сильнее фиксируют жир. Проще всего вывести пятна, которым не более трех часов. Жир с маслом еще не успеют затвердеть и проникнуть в волокна. Однако даже если прошло больше времени, от загрязнений все равно получится избавиться.

Как правильно работать с пятном:

1. Перед стиркой нужно обязательно обработать испачканный участок. В противном случае загрязнение закрепится еще сильнее, и не поможет ни увеличение количества стирального порошка, ни высокая температура.

2. Предварительно очистите ткань от пыли.

Достаточно встряхнуть одежду несколько раз, а сухую грязь удалить щеточкой.

Перед стиркой важно правильно обработать пятно, чтобы не ухудшить ситуацию

3. Разложите вещь на ровной поверхности. Если ткань деликатная, подложите под нее былей трикотаж, сложенный в несколько слоев. Под грубым и толстым материалом лучше разместить щетку для чистки одежды.

4. Прежде чем использовать очищающее средство на пятне, сделайте тест на незаметном участке одежды с изнаночной стороны. Материал не должен вступать в реакцию с веществом и меняться, иначе вещь будет испорчена.

5. Обрабатывать пятно следует, двигаясь от краев к центру. Так вы соберете остатки жира вокруг загрязнения и предотвратите его распространение по ткани.

6. После обработки прополоскайте вещь, полностью смывая моющее средство. Затем можно отправить одежду в стирку.

Хитрости для удаления свежих загрязнений

1. Жидкость для мытья посуды

Жидкость для мытья посуды сдержит компоненты, которые расщепляют жиры

В посудном геле содержатся расщепляющие жир компоненты. Именно поэтому он может удалить маслянистые пятна на любых поверхностях. Возьмите бесцветное средство, чтобы случайно не окрасить одежду, нанесите пару капель на испачканное место и легонько вотрите. Если ткань не деликатная, ее можно аккуратно застирать. Затем выдержите 15-20 минут и прополоскайте вещь. Повторять манипуляции можно до тех пор, пока загрязнение окончательно не исчезнет.

2. Промокательная бумага

Под воздействием утюга промокашка впитает жир и очистит ткань от загрязнения

Воспользуйтесь промокашкой или любой другой бумагой с аналогичными свойствами. Расположите лист под и над пятном. Далее с двух сторон пройдитесь по испачканному участку утюгом. Высокая температура растопит жир, и он впитается в бумагу. Заменяйте листы и проглаживайте пятно до тех пор, пока на промокашку не перестанет отпечатываться жир. Важно: этот метод подходит только для вещей, которые допустимо гладить горячим утюгом.

3. Шампунь

Шампунь для жирных волос расщепляет маслянистые пятна

Используйте средство для жирных волос, поскольку оно расщепляет маслянистые частицы. Намочите пятно и нанесите на него немного шампуня. Аккуратно вотрите и выдержите 30 минут. Легонько потрите загрязнение и прополоскайте. Такой метод подходит даже для деликатных материалов.

4. Соль

Вместо поваренной соли также подойдет мел, крахмал, тальк и зубной порошок

Свежее пятно нужно сразу присыпать поваренной солью, легонько втирая в материал. Продукт поглощает жир, «вытягивая» его из основы нитей. Подождите минут 20-30, а затем счистите соль щеткой. Если пятно исчезло с первого раза, постирайте вещь. Если нет, повторяйте действия столько, сколько нужно для достижения идеального эффекта. Вместо поваренной соли также подойдет порошок для чистки зубов, тальк, мел и крахмал.

Что делать с застарелыми и въевшимися пятнами

1. Хозяйственное мыло

Натрите пятно мылом там, чтобы образовалась плотная пленочка

Эффективное средство как для цветных, так и белых тканей. Смочите испачканное место и обильно натрите мылом так, чтобы на нем создалась плотная мыльная пленочка. Подождите несколько часов или даже всю ночь, еще раз обработайте пятно, постирайте вещь и ополосните. Чтобы усилить эффект, присыпьте намыленный участок сахарным песком и легонько его вотрите.

2. Скипидар и нашатырный спирт

У скипидарно-нашатырного раствора специфический аромат, поэтому проветрите помещение

Соедините компоненты в равных долях и обработайте жидкостью въевшееся пятно. Оставьте одежду на 3 часа и прополощите. Единственный нюанс: скипидарно-нашатырный раствор обладает довольно специфическим и устойчивым запахом, поэтому обработку лучше проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

3. Крахмал

Горячий крахмал смягчает жир и сразу впитывает его

Горячий порошок смягчает жир и сразу впитывает его. Крахмал подходит для одежды, которую нельзя стирать, и деликатных тканей. Насыпьте средство в маленькую емкость и подогрейте на огне, регулярно помешивая. Расстелите чистую салфетку и расположите на ней вещь. Нанесите на пятно горячий крахмал и распределите по загрязнению. Заменяйте порошок на новый по мере остывания и продолжайте до тех пор, пока средство не впитает весь жир.

4. Бензин

Лучше использовать очищенный бензин, а не обычный с добавками

Лайфхак подходит для обработки темных и плотных тканей. Лучше использовать очищенное средство, поскольку в обычном много добавок. Подложите под пятно салфетку, смочите ватный диск в бензине и начинайте протирать пятно, двигаясь от краев к центру. По мере растворения жира диск будет загрязняться, поэтому меняйте его на чистый. После удаления загрязнения отправьте вещь в машинку. Если одежду нельзя стирать, добавьте к бензину крахмал, чтобы получилась кашица. Нанесите ее на испачканное место и оставьте до полного высыхания. После этого счистите остатки средства щеточкой и повторите процедуру при необходимости.

5. Глицерин

Глицерин подходит для деликатных и тонких тканей

Бережное средство, которое не повреждает волокна. Подходит для деликатных материалов. Обработайте пятно глицерином и подождите 30 минут. Далее промокните участок салфеткой. Другой вариант с более «активным» средством. Смешайте глицерин с водой, нашатырем в одинаковых частях и нанесите на загрязненное место. Подержите 10 минут и смойте.

Бытовая химия

Специальные пятновыводители помогут в сложных случаях

На помощь придут специальные пятновыводители. Например, жидкими средствами вроде Vanish и Bagi нужно обработать пятно, залить в емкость для порошка и только потом начинать стирку. Таким же образом действуют средства в порошковой форме (Dr.Beckmann, «Бос», «Тайфун»). Еще один вариант - пятновыводящие мыла. Застирайте жирные участки с «Антипятином» или Sarma, подождите 30 минут, а затем ополосните вещь. Также есть специальные спреи и роллеры.