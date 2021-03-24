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9 хитростей, как избавиться от въевшихся жирных пятен на одежде без химчистки и дорогих средств

9 хитростей, как избавиться от въевшихся жирных пятен на одежде без химчистки и дорогих средств

Одно неловкое движение и на платье или брюках может расплыться жирное пятно. И хорошо, если вы заметили его сразу, а не после того, как загрязнение успело засохнуть, ведь так вывести жир еще сложнее. 

К счастью, если очень постараться, одежду можно спасти. Главное - использовать правильные подручные средства и действовать быстро. Мы подскажем, как эффективно бороться с жирными загрязнениями.

Рекомендации по избавлению от пятен

Одно неловкое движение, и на одежде красуется жирное пятно / Фото: tessuti-ital.ru

Одно неловкое движение, и на одежде красуется жирное пятно 

При попадании на одежду, маслянистое вещество быстро проникает в волокна ткани, застывает в них и прочно закрепляется на нитях основания. На участок прилипают пыль и другие загрязнения, которые только ухудшают положение и еще сильнее фиксируют жир. Проще всего вывести пятна, которым не более трех часов. Жир с маслом еще не успеют затвердеть и проникнуть в волокна. Однако даже если прошло больше времени, от загрязнений все равно получится избавиться.

Как правильно работать с пятном:

1. Перед стиркой нужно обязательно обработать испачканный участок. В противном случае загрязнение закрепится еще сильнее, и не поможет ни увеличение количества стирального порошка, ни высокая температура.

2. Предварительно очистите ткань от пыли.

Достаточно встряхнуть одежду несколько раз, а сухую грязь удалить щеточкой.

Перед стиркой важно правильно обработать пятно, чтобы не ухудшить ситуацию / Фото: fb.ru

Перед стиркой важно правильно обработать пятно, чтобы не ухудшить ситуацию 

3. Разложите вещь на ровной поверхности. Если ткань деликатная, подложите под нее былей трикотаж, сложенный в несколько слоев. Под грубым и толстым материалом лучше разместить щетку для чистки одежды.

4. Прежде чем использовать очищающее средство на пятне, сделайте тест на незаметном участке одежды с изнаночной стороны. Материал не должен вступать в реакцию с веществом и меняться, иначе вещь будет испорчена.

5. Обрабатывать пятно следует, двигаясь от краев к центру. Так вы соберете остатки жира вокруг загрязнения и предотвратите его распространение по ткани.

6. После обработки прополоскайте вещь, полностью смывая моющее средство. Затем можно отправить одежду в стирку.

Хитрости для удаления свежих загрязнений

1. Жидкость для мытья посуды

Жидкость для мытья посуды сдержит компоненты, которые расщепляют жиры / Фото: serviceplusnow.com

Жидкость для мытья посуды сдержит компоненты, которые расщепляют жиры 

В посудном геле содержатся расщепляющие жир компоненты. Именно поэтому он может удалить маслянистые пятна на любых поверхностях. Возьмите бесцветное средство, чтобы случайно не окрасить одежду, нанесите пару капель на испачканное место и легонько вотрите. Если ткань не деликатная, ее можно аккуратно застирать. Затем выдержите 15-20 минут и прополоскайте вещь. Повторять манипуляции можно до тех пор, пока загрязнение окончательно не исчезнет.

2. Промокательная бумага

Под воздействием утюга промокашка впитает жир и очистит ткань от загрязнения / Фото: hockey-samara.ru

Под воздействием утюга промокашка впитает жир и очистит ткань от загрязнения 

Воспользуйтесь промокашкой или любой другой бумагой с аналогичными свойствами. Расположите лист под и над пятном. Далее с двух сторон пройдитесь по испачканному участку утюгом. Высокая температура растопит жир, и он впитается в бумагу. Заменяйте листы и проглаживайте пятно до тех пор, пока на промокашку не перестанет отпечатываться жир. Важно: этот метод подходит только для вещей, которые допустимо гладить горячим утюгом.

3. Шампунь

Шампунь для жирных волос расщепляет маслянистые пятна / Фото: irecommend.ru

Шампунь для жирных волос расщепляет маслянистые пятна 

Используйте средство для жирных волос, поскольку оно расщепляет маслянистые частицы. Намочите пятно и нанесите на него немного шампуня. Аккуратно вотрите и выдержите 30 минут. Легонько потрите загрязнение и прополоскайте. Такой метод подходит даже для деликатных материалов.

4. Соль

Вместо поваренной соли также подойдет мел, крахмал, тальк и зубной порошок / Фото: akvaok.ru

Вместо поваренной соли также подойдет мел, крахмал, тальк и зубной порошок 

Свежее пятно нужно сразу присыпать поваренной солью, легонько втирая в материал. Продукт поглощает жир, «вытягивая» его из основы нитей. Подождите минут 20-30, а затем счистите соль щеткой. Если пятно исчезло с первого раза, постирайте вещь. Если нет, повторяйте действия столько, сколько нужно для достижения идеального эффекта. Вместо поваренной соли также подойдет порошок для чистки зубов, тальк, мел и крахмал.

Что делать с застарелыми и въевшимися пятнами

1. Хозяйственное мыло

Натрите пятно мылом там, чтобы образовалась плотная пленочка / Фото: vasilisashop.com

Натрите пятно мылом там, чтобы образовалась плотная пленочка 

Эффективное средство как для цветных, так и белых тканей. Смочите испачканное место и обильно натрите мылом так, чтобы на нем создалась плотная мыльная пленочка. Подождите несколько часов или даже всю ночь, еще раз обработайте пятно, постирайте вещь и ополосните. Чтобы усилить эффект, присыпьте намыленный участок сахарным песком и легонько его вотрите.

2. Скипидар и нашатырный спирт

У скипидарно-нашатырного раствора специфический аромат, поэтому проветрите помещение / Фото: chistodoma.com

У скипидарно-нашатырного раствора специфический аромат, поэтому проветрите помещение 

Соедините компоненты в равных долях и обработайте жидкостью въевшееся пятно. Оставьте одежду на 3 часа и прополощите. Единственный нюанс: скипидарно-нашатырный раствор обладает довольно специфическим и устойчивым запахом, поэтому обработку лучше проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

3. Крахмал

Горячий крахмал смягчает жир и сразу впитывает его / Фото: freelancehack.ru

Горячий крахмал смягчает жир и сразу впитывает его

Горячий порошок смягчает жир и сразу впитывает его. Крахмал подходит для одежды, которую нельзя стирать, и деликатных тканей. Насыпьте средство в маленькую емкость и подогрейте на огне, регулярно помешивая. Расстелите чистую салфетку и расположите на ней вещь. Нанесите на пятно горячий крахмал и распределите по загрязнению. Заменяйте порошок на новый по мере остывания и продолжайте до тех пор, пока средство не впитает весь жир.

4. Бензин

Лучше использовать очищенный бензин, а не обычный с добавками / Фото: odezhda.guru

Лучше использовать очищенный бензин, а не обычный с добавками 

Лайфхак подходит для обработки темных и плотных тканей. Лучше использовать очищенное средство, поскольку в обычном много добавок. Подложите под пятно салфетку, смочите ватный диск в бензине и начинайте протирать пятно, двигаясь от краев к центру. По мере растворения жира диск будет загрязняться, поэтому меняйте его на чистый. После удаления загрязнения отправьте вещь в машинку. Если одежду нельзя стирать, добавьте к бензину крахмал, чтобы получилась кашица. Нанесите ее на испачканное место и оставьте до полного высыхания. После этого счистите остатки средства щеточкой и повторите процедуру при необходимости.

5. Глицерин

Глицерин подходит для деликатных и тонких тканей / Фото: sovet.help

Глицерин подходит для деликатных и тонких тканей 

Бережное средство, которое не повреждает волокна. Подходит для деликатных материалов. Обработайте пятно глицерином и подождите 30 минут. Далее промокните участок салфеткой. Другой вариант с более «активным» средством. Смешайте глицерин с водой, нашатырем в одинаковых частях и нанесите на загрязненное место. Подержите 10 минут и смойте.

Бытовая химия

Специальные пятновыводители помогут в сложных случаях / Фото: poradum.com.ua

Специальные пятновыводители помогут в сложных случаях 

На помощь придут специальные пятновыводители. Например, жидкими средствами вроде Vanish и Bagi нужно обработать пятно, залить в емкость для порошка и только потом начинать стирку. Таким же образом действуют средства в порошковой форме (Dr.Beckmann, «Бос», «Тайфун»). Еще один вариант - пятновыводящие мыла. Застирайте жирные участки с «Антипятином» или Sarma, подождите 30 минут, а затем ополосните вещь. Также есть специальные спреи и роллеры.

 

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