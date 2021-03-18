4 способа спасти комнатные растения от обезвоживания в период мощного отопления

В период отопления все комнатные растения получают серьезный удар ввиду сухого климата. Многие растения погибают, так как даже ежедневный полив не помогает грунту от пересушивания. Материал расскажет о том, как спасти растения от обезвоживания в период активного отопления.
1. Керамзит
Спасение от жары. / Фото: klubrasteniy.ru
Универсальный материал: им засыпают околоствольные круги деревьев и кустарников, кладут в качестве дренажа на дно горшков домашних растений. Реже - и совершенно напрасно - можно увидеть керамзит на поверхности земли вокруг горшечного растения. Те не менее, такой способ - надёжная профилактика пересыхания земли в разгар отопительного сезона. Цена вопроса - менее 1 у.е. за приличную упаковку, которой хватит минимум на полтора, а то и два десятка комнатных растений. Главное не перестараться: керамзит препятствует интенсивному испарению влаги, поэтому полив должен быть менее обильным.
2. Душ
Душик! / Фото: vk.com
Некоторые растения ужасные чистюли: они любят принимать душ. Так, например, заскучавший в сухой зимний период фикус (листья начинают желтеть и опадать) положительно реагирует на регулярные (примерно 1 раз в две недели) водные процедуры. Растение нужно поставить в ванну или на специальную поперечную досточку, отрегулировать температуру воды в душе (примерно 30 градусов - то есть летне-тёплая, но не горячая) и орошать крону деревца со всех сторон. Желательно прикрыть поверхность горшка, чтобы не залить растение. Данная процедура хороша ещё и тем, что любые подкормки в зимний период запрещены, а наблюдать медленное умирание растения в ожидании весны и легальной подкормки способны не многие растениеводы.
3. Шарики орбиз
Это спасёт растения в период сухого климата в жилище. / Фото: kursi-floristiki.ru
Гидрогелевые шарики - настоящее спасение для растений в период отопления, а также в период, когда вы уезжаете надолго, а за растениями присмотреть некому. Достаточно купить копеечный набор гидрогелевых шариков орбиз, поместить их в емкость с водой, затем дождаться, когда шарики вырастут в 10 раз, а после поместить их в горшок с растением. Гидрогелевые шарики будут дозированно отдавать влагу в почву, их эффекта хватит на две недели.
4. Сообщающиеся сосуды
Спасение растений за счёт сообщающихся сосудов. / Фото: tut.by
Берем небольшой пластиковый сосуд с узким горлышком и помещаем его горлышком в грунт. Таким образом, жидкость будет уходить равными частями по мере подсыхания грунта. Если у вас нет подходящего сосуда, то можно единожды приобрести удобрение для тех же орхидей, потом у вас останется емкость, которую можно будет наполнять водой и помещать в грунт с любым растением. Вода будет уходить дозированно в период жилищной засухи.
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