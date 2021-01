9 образцов огнестрельного оружия, которые перевернули свою эпоху с ног на голову

Иронично, но в истории было немало конструкторов оружия – воспитанных, образованных и честных людей с добрыми глазами, которые с детской непринужденностью и искренностью всерьез полагали: чем эффективнее будет их оружие, тем быстрее «угомонятся» люди, склонные к уничтожению друг друга. Но как-то так получилось, что человечество уже до ядерной бомбы дошло, а войны и конфликты только учащаются и становятся все более разрушительными. 1. Colt Peacemaker К названию полковник Кольт подошел с иронией. /Фото: oruzhie.info.

Сегодня многие считают автомобильного магната Генри Форда пионером массового производства. Однако, куда более справедливо, было бы присвоить этот почетный титул другому американцу – Самуэлю Кольту. Именно Кольт еще в 70-е годы XIX века наладил массовое производство своих револьверов «Миротворец». Главным достоинством револьверов Кольта стало то, что его револьверы делались из идентичных комплектующих, что существенно понижало стоимость и сложность их ремонта в будущем.



2. Картечница Гатлинга



Картечница стала новым словом в оружейном деле. /Фото: tomcruisefan.com.



Пулемет Гатлинга стал тем оружием, что было способно заменить по своему боевому потенциалу целый взвод стрелков с ружьями. И хотя в годы Гражданской войны многие военачальники Севера иронизировали о том, что, стреляя из пулемета они разорятся после первого же сражения (такие дорогие были к нему патроны) от использования картечницы отказываться не стали. Уж больно впечатляющее воздействие она производила на порядки противника.



3. Винтовка Мосина

Две мировые, три революции. /Фото: vik-patriots.ru.



Пробивает броню легкой техники противника, при попадании в воду превращается в весло, а также является одной из причин создания женевской конвенции! Последнее конечно же шутка. Но говорить соотечественнику о том, что винтовка Мосина – это легенда и целая эпоха точно не стоит: война с Японией, три русские Революции, Гражданская и две мировые войны. Мало какое оружие прошло столько знаковых событий, бучи при этом выпущенном в таком огромном количестве.



4. Пулемет Максима





Пулемет Максима используется по сей день. /Фото: livejournal.com.



Легенда гласит, что после выхода нового пулемета на рынок Хайрем Максим мрачно пошутил о том, что если хочешь на чем-то заработать в США, то нужно сделать такую штуку, которая позволит европейцам еще лучше убивать друг друга. Пулемет Максима получился действительно оружием исключительным, хотя и не лишенным недостатков. Тем не менее, по совокупности факторов оружейная система вышла настолько эффективной и надежной, что эти пулеметы всплывают в горячих точках то там, то здесь до сих пор.



5. ППШ





В нем воплотилась советская суровость. /Фото: pokazuha.org.



Назвать ППШ красивым – это все равно, что назвать телевиденье – честным. Однако, знают и любят отечественный автомат все-таки не за его эстетические характеристики, а за возможность буквально заливать противника свинцовым дождем. Вещь исключительно страшная, особенно когда ей вооружено в представительном количестве целое подразделение автоматчиков. Массовое производство ППШ помогло красной армии достаточно сильно изменить баланс сил на поле боя, особенно при проведении наступательных и штурмовых операций.



6. MG-42

Современный пулемет Германии - слегка тюнингованный 42-ой. /Фото: pokazuha.org.



«Пила Гитлера» или «Косторез» - названия в таком духе получал пулемет MG-42 в годы Второй мировой войны. Пулемет использовался и в качестве станкового, и в качестве ручного. В зависимости от установленного затвора, MG-42 способен развивать буквально феноменальную скорострельность для тяжелого ручного огнестрельного оружия в 1 500 выстрелов в минуту. Оружие вышло на редкость удачным. Достаточно сказать, что современный немецкий пулемет MG3 – это, по сути, все тот же 42-ой, только с небольшими «косметическими» изменениями.



7. АК-47

Оружие ставшее символом холодной войны. /Фото: forum.guns.ru.

Нужно ли вообще говорить о том, что Автомат Калашникова – это оружие, изменившее мир и ставшее одним из символом целой эпохи? На государственных флагах стран можно увидеть мечи, сабли, пики, пушки и… Автоматы Калашникова! Настолько сильно это оружие повлияло на человеческое сознание. Можно с уверенностью сказать, что сегодня «русского культурного кода» в творении Михаила Тимофеевича больше, чем в водке, матрёшке и Достоевском вместе взятых.



8. Glock 17



Австрийские пистолеты покупает весь мир. /Фото: forum.guns.ru.

Герой Брюса Уиллиса в «Крепком орешке 2» пугал охрану аэропорта тем, что «эти парни вооружены пистолетами, которые не купишь на всю вашу зарплату». В действительности, пистолеты Glock далеко не такие дорогие, как полагал товарищ Маклейн. Да и металлодетекторы их видят, вопреки популярному мифу (незаметное оружие нельзя делать по законам всех стран). Однако, весь этот пиар-лоск ни в коем случае не преуменьшает выдающихся качеств данного пистолета. Сегодня австрийский «Глок» покупает буквально вся планета.



9. Uzi

Король оружейной компактности. /Фото: best-wallpaper.net.

«Я продавал израильские Узи арабским фундаменталистам», - рассказывал торговец оружием Юрий Орлов в исполнении Николаса Кейджа в фильме «Оружейный барон». Сложно сказать, действительно ли какой-либо популярностью пользуются знаменитые ПП у ближневосточных радикалов, однако свой след в истории суперкомпактный автомат действительно оставил. Производился уже больше половины века с 1953 года. По самым скромным оценкам Uzi уже разошлись по миру тиражом в 10 млн экземпляров.

