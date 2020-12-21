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Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Практически, каждой женщине что-то не нравится в своей внешности, вызывая непреодолимое желание измениться. Некоторым это идет на пользу. К примеру, после избавления от лишнего веса, появляется уверенность в себе и улучшается здоровье. А, кто-то предпочитает выдать недостаток за эксклюзивную «изюминку». Именно так и поступили звезды, о которых пойдет речь.

1. Наоми Гроссман


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Пожалуй, этот пример является самым ярким и познавательным. Если рассматривать каждую черту лица Наоми по отдельности – не позавидуешь. Однако актриса научилась мастерски преподносить комбинацию, подаренную природой. Остается только восхищаться достигнутым ею успехом, богатством и счастьем.

2. Ума Турман


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Юность актрисы была омрачена комплексом из-за высокого роста – 183 см. Все ровесники были намного ниже нее. Плюс к этому – мужской размер ступни – 42-й. Теперь переживания остались в прошлом. Турман не отказывает себе в удовольствии носить обувь на каблуках, невзирая на рост и размер ноги. Великий Тарантино с удовольствием снимает Уму в своих фильмах и не перестает публично восхищаться ее ступнями.

3. Эмилия Кларк


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

При росте 157 см., «Мать драконов» не может похвастаться точеной фигуркой. Всему виной ее непреодолимая страсть к вкусным, но вредным блюдам.
Слишком полные руки и плечи постоянно становятся предметом обсуждения зрителей и критиков. Сама же актриса относится к этому абсолютно спокойно, объясняя тем, что при необходимости ей не составит труда избавиться от лишних килограммов. Ограничивать себя в еде не собирается, так как это слишком тяжелое испытание для нее.

4. Сара Джессика Паркер


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Все замечания по поводу худобы и внушительного носа актриса пропускает мимо ушей. Она с молодости решила, что не стоит подстраиваться под навязанные стандарты в угоду моде или конкретному человеку. И не прогадала. Сегодня ее героини являются примером не для одного поколения прекрасного пола в плане стиля и изысканных манер.

5. Хлоя Грейс Морец


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Из-за короткого, широкого торса и далеко не длинных ног злопыхатели прозвали девушку Губкой Бобом. Несмотря на явные отклонения от модельных стандартов, возлюбленная Бруклина Бекхэма смотрится великолепно, благодаря грамотному выбору гардероба.

6. Ким Кардашьян


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Тяжелые бедра и роскошный зад не помешали храброй девушке добиться успеха. Мало того, она сделала ставку на выдающиеся части тела и даже апргрейдила и увеличила ягодицы. Сегодня многие пластические хирурги сколотили состояние на операциях по увеличению бедер.

7. Лейтон Мистер


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

По мнению специалистов и утонченных эстетов, звезда сериала «Сплетница» обладает далеко не идеальными ногами. Поклонники актрисы не оспаривают этот факт, однако ее красота и уверенность в себе затмевают все недостатки.

8. Жизель Бюндхен


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

У одной из лучших ангелов Victoria’s Secret с восхитительной внешностью, напрочь отсутствует талия. Эта особенность телосложения бывшей подружки Леонардо Ди Каприо не служит препятствием для демонстрации нижнего белья. Да, и на личную жизнь высокооплачиваемая модель мирового уровня, не жалуется.

9. Ребел Уилсон


Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Жизнерадостная актриса, продюсер и сценарист вовсе не унывает по поводу размера своей одежды и заражает оптимизмом всех вокруг. Ребел предпочитает придерживаться мнения, что каждый человек прекрасен по-своему и подтверждает это собственным примером. А, как вы относитесь к подобной позиции? Правильно поступают эти актрисы, или следует бороться с собой и природой и исправлять недостатки, а не выдавать за шарм неохоту действовать?

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Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

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Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинстваПодписаться на мой Instagram
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