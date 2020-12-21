Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Практически, каждой женщине что-то не нравится в своей внешности, вызывая непреодолимое желание измениться. Некоторым это идет на пользу. К примеру, после избавления от лишнего веса, появляется уверенность в себе и улучшается здоровье. А, кто-то предпочитает выдать недостаток за эксклюзивную «изюминку». Именно так и поступили звезды, о которых пойдет речь.
1. Наоми Гроссман
Пожалуй, этот пример является самым ярким и познавательным. Если рассматривать каждую черту лица Наоми по отдельности – не позавидуешь. Однако актриса научилась мастерски преподносить комбинацию, подаренную природой. Остается только восхищаться достигнутым ею успехом, богатством и счастьем.
2. Ума Турман
Юность актрисы была омрачена комплексом из-за высокого роста – 183 см. Все ровесники были намного ниже нее. Плюс к этому – мужской размер ступни – 42-й. Теперь переживания остались в прошлом. Турман не отказывает себе в удовольствии носить обувь на каблуках, невзирая на рост и размер ноги. Великий Тарантино с удовольствием снимает Уму в своих фильмах и не перестает публично восхищаться ее ступнями.
3. Эмилия Кларк
При росте 157 см., «Мать драконов» не может похвастаться точеной фигуркой. Всему виной ее непреодолимая страсть к вкусным, но вредным блюдам. Слишком полные руки и плечи постоянно становятся предметом обсуждения зрителей и критиков. Сама же актриса относится к этому абсолютно спокойно, объясняя тем, что при необходимости ей не составит труда избавиться от лишних килограммов. Ограничивать себя в еде не собирается, так как это слишком тяжелое испытание для нее.
4. Сара Джессика Паркер
Все замечания по поводу худобы и внушительного носа актриса пропускает мимо ушей. Она с молодости решила, что не стоит подстраиваться под навязанные стандарты в угоду моде или конкретному человеку. И не прогадала. Сегодня ее героини являются примером не для одного поколения прекрасного пола в плане стиля и изысканных манер.
5. Хлоя Грейс Морец
Из-за короткого, широкого торса и далеко не длинных ног злопыхатели прозвали девушку Губкой Бобом. Несмотря на явные отклонения от модельных стандартов, возлюбленная Бруклина Бекхэма смотрится великолепно, благодаря грамотному выбору гардероба.
6. Ким Кардашьян
Тяжелые бедра и роскошный зад не помешали храброй девушке добиться успеха. Мало того, она сделала ставку на выдающиеся части тела и даже апргрейдила и увеличила ягодицы. Сегодня многие пластические хирурги сколотили состояние на операциях по увеличению бедер.
7. Лейтон Мистер
По мнению специалистов и утонченных эстетов, звезда сериала «Сплетница» обладает далеко не идеальными ногами. Поклонники актрисы не оспаривают этот факт, однако ее красота и уверенность в себе затмевают все недостатки.
8. Жизель Бюндхен
У одной из лучших ангелов Victoria’s Secret с восхитительной внешностью, напрочь отсутствует талия. Эта особенность телосложения бывшей подружки Леонардо Ди Каприо не служит препятствием для демонстрации нижнего белья. Да, и на личную жизнь высокооплачиваемая модель мирового уровня, не жалуется.
9. Ребел Уилсон
Жизнерадостная актриса, продюсер и сценарист вовсе не унывает по поводу размера своей одежды и заражает оптимизмом всех вокруг. Ребел предпочитает придерживаться мнения, что каждый человек прекрасен по-своему и подтверждает это собственным примером. А, как вы относитесь к подобной позиции? Правильно поступают эти актрисы, или следует бороться с собой и природой и исправлять недостатки, а не выдавать за шарм неохоту действовать?
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