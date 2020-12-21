Знаменитости, которые недостатки внешности превратили в достоинства

Практически, каждой женщине что-то не нравится в своей внешности, вызывая непреодолимое желание измениться. Некоторым это идет на пользу. К примеру, после избавления от лишнего веса, появляется уверенность в себе и улучшается здоровье. А, кто-то предпочитает выдать недостаток за эксклюзивную «изюминку». Именно так и поступили звезды, о которых пойдет речь.



1. Наоми Гроссман

2. Ума Турман

3. Эмилия Кларк

4. Сара Джессика Паркер

5. Хлоя Грейс Морец

6. Ким Кардашьян

7. Лейтон Мистер

8. Жизель Бюндхен

9. Ребел Уилсон