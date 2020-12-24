Техника для кухни, которая стоит кучу денег, но на деле не нужна

Кухонная техника, которую мы часто видим в рекламе, часто привлекает возможностью быстро приготовить особенные продукты и блюда. Однако на самом деле это все — изворотливый маркетинговый ход, заставляющий потребителей тратить больше денег на ненужное им оборудование. Это не только не выгодно, но и занимает лишнее пространство на кухне, которое понадобится для хранения всей этой техники. Novate.ru предлагает подборку устройств, без которых можно вполне обойтись привычными методами готовки.
1. Умные мультиварки с поддержкой Wi-Fi
Классический вариант мультиварки гораздо лучше. /Фото: multivarka.pro
Мультиварка — несомненно полезный прибор на кухне. Однако современные варианты все больше становятся похожими на космическое оборудование из будущего. Например, мультиварка с Wi-Fi и возможностью взаимодействия со смартфоном — это лишняя трата денег. Возможность вносить изменения с телефона — это просто забавная дополнительная функция, которая на самом деле не дает особых преимуществ. На самом деле мультиварка и так работает автоматически, за ней не нужно дополнительно следить.
2. Хлебопечки
Лучшая хлебопечка на кухне — это духовка. /Фото: upload.wikimedia.org
Хлеб — продукт, который не так-то просто готовить самостоятельно. Прежде чем покупать печь для его приготовления, стоит серьезно задуматься, а стоит ли покупка трат и захочется ли этим часто заниматься. Конечно, домашний хлеб часто содержит меньше натрия и более полезен, но даже если хочется правильно питаться или следить за своим здоровьем, всегда можно выпекать хлеб в духовке. И хотя безглютеновые настройки на моделях хлебопечек более высокого класса довольно привлекательны, они вряд ли стоят таких трат. Приготовление хлеба в духовке не только сэкономит деньги, но и поможет сэкономить много места на кухне. В процессе выпечки хлеба используются особые методы замешивания, но они не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Важное дополнение: даже не все хлебопечки имеют функцию замешивания теста.
3. Инновационные холодильники
Наверное, скоро умные холодильники будут ходить вместо нас на работу. /Фото: gunswood.com
Холодильники с винными стеллажами и улучшенными настройками контроля температуры — довольно заманчивый современный вариант техники. Однако если производитель заманивает сенсорным экраном, камерами, социальными сетями и развлекательными центрами, то это перебор. Многие умные холодильники предлагают возможность заглянуть внутрь холодильника, чтобы увидеть, что у вас есть, не открывая дверь слишком часто, что, по мнению некоторых, сэкономит много денег на электроэнергии. Однако эта разница настолько незначительная, что о ней даже не стоит упоминать.
Умные холодильники также могут помочь отслеживать срок годности продуктов и продаются с приложениями, которые помогают загружать фотографии и оставаться на связи с семьей благодаря функциям синхронизации календаря и обмена сообщениями, а также опциями радио и телевидения. Однако так ли необходимы эти функции для холодильника, если такие уже есть на планшете, компьютере и смартфоне? Не особо разумно переплачивать большие деньги за навороченные функции, которые легко выполнимы и так.
4. Тостеры
Многие думают, что тостер на кухне нужен, но на самом деле это не так. /Фото: ixbt.com
Если на кухне есть микроволновая печь или духовка, то тостер — это лишняя трата денег и свободного места. Реклама этого прибора утверждает, что наличие тостера ускорит нагрев и приготовление хлеба, но на самом деле не так уж сложно поджарить его в духовке или в микроволновой печи. Тем более в тостере за раз можно сделать всего два тоста, а в духовке — целый противень. Это значительно удобнее и проще. А какая экономия времени!
5. Йогуртницы
Есть масса способов приготовить йогурт вручную, без дорогостоящей техники. /Фото: i.ytimg.com
Йогурт был изобретен задолго до появления умных гаджетов и причудливой кухонной техники, поэтому есть более традиционные способы его изготовления. В магазинах можно найти огромное количество вариантов этого продукта на любой вкус и назначение, например, густой греческий йогурт, обычный сладкий, обезжиренный, исландский йогурт или необычный шведский. Конечно, домашний йогурт намного полезнее и натуральнее, чем купленные в магазине, поэтому у многих часто возникает желание попробовать приготовить этот продукт самостоятельно.
Йогуртницы позиционируются как техника для быстрого и удобного приготовления. И, конечно же, с помощью такого устройства можно приготовить домашний йогурт, нажав всего пару кнопок. Однако процесс брожения может занять от 6 до 24 часов с техникой или без нее. Что касается удобства, то есть много простых способов приготовить йогурт в домашних условиях. Для этого подойдет духовка, мультиварка, банка с горячей водой или просто грелка. На самом деле нет причин тратить драгоценное место на кухне на этот очень специфический прибор, особенно если готовить йогурт достаточно просто и без него.
6. Электронные приборы для изготовления макарон
Макаронная фабрика прямо на кухне: насколько необходимо? /Фото: images.ua.prom.st
Паста — питательное и вкусное блюдо, которое любят очень многие. Поэтому идея готовки вручную с самого начала — довольно заманчива. Однако на практике, мало кто будет делать это достаточно часто, чтобы разместить это громоздкое устройство у себя на кухне на постоянной основе, тем самым отобрав значительную долю свободного пространства. Есть множество фирм по изготовлению спагетти или макарон очень высокого качества на любой вкус и состав, в том числе ручного приготовления.
Полезный совет: А если сильно хочется сделать это самостоятельно, то для кухни лучше купить обычную роликовую насадку для нарезки спагетти, чем ее электрическую версию, которая стоит больших денег.
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