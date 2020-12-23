7 фактов, доказывающих, что саркастичные люди умнее всех

Сарказм умеют определять абсолютно все люди, начиная с двух лет. Даже дети понимают сарказм! Очевидно, что саркастичность как выраженная черта характера неразрывно связана с интеллектом человека.



Приводим семь аргументов, доказывающих, что саркастичные люди отличаются незаурядным умом.









1. Они могут видеть человека насквозь

2. Они легко решают проблемы

3. Они обладают ключевыми социальными навыками для современного общества

4. Они довольно толстокожи и невосприимчивы к обидам

5. Они делают окружающих сообразительнее

6. Они выходят сухими из воды

7. Их друзья — настоящие