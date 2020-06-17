Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили19 января, 15:28
    Любопытно,что в течение многих столетий медики верили в существование истерии и «лечили» ее массажем гениталий, в том...Шокирующая правда...
  • Александр К18 января, 18:01
    Господа, а где тут собственно эротические снимки?Скандальные эроти...
  • Alexander Gall18 января, 12:38
    дебильный информационный мусорКак высокородные ...

Глушитель для пушки: секретное оружие НАТО

К глушителям для стрелкового оружия никого не удивить, но военные придумали решения и для более крупного оружия. Глушитель для танков и артиллерии считался мифом, пока однажды не попал в кадр. Съемка подтвердила — глушитель существует и отлично справляется со своими функциями. Глушитель для пушки: секретное оружие НАТО

Этот массивный агрегат снижает шум от выстрела на целых 20 децибел. Сейчас он установлен в Германии на полигоне Технического центра оружия и боеприпасов Бундесвера. Глушитель для пушки: секретное оружие НАТО Пока глушитель существует в единственном экземпляре, но испытания он прошел успешно и вполне вероятно будет принят на вооружение. Интересно, что несколько лет назад компания Rheinmetall уже предлагала схожую конструкцию и даже тестировала ее на танке Leopard 2.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Глушитель для пушки: секретное оружие НАТО

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх