Глушитель для пушки: секретное оружие НАТО

К глушителям для стрелкового оружия никого не удивить, но военные придумали решения и для более крупного оружия. Глушитель для танков и артиллерии считался мифом, пока однажды не попал в кадр. Съемка подтвердила — глушитель существует и отлично справляется со своими функциями.



Этот массивный агрегат снижает шум от выстрела на целых 20 децибел. Сейчас он установлен в Германии на полигоне Технического центра оружия и боеприпасов Бундесвера. Пока глушитель существует в единственном экземпляре, но испытания он прошел успешно и вполне вероятно будет принят на вооружение. Интересно, что несколько лет назад компания Rheinmetall уже предлагала схожую конструкцию и даже тестировала ее на танке Leopard 2.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:









