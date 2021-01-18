Секс, блондинки и Аллах: как турецкий телепроповедник создал культ разврата

Турецкий писатель псевдонаучного направления, исламский креационист Аднан Октар создал противоречивый «секс-культ», который просуществовал несколько десятилетий. Любитель роскоши и показухи, он постоянно появлялся в окружении гламурных красоток, которых называл «кисками». Тем не менее, недавно его империя разврата рухнула, когда Октара арестовали и приговорили к 1075 годам заключения за многочисленные преступления.

64-летний Аднан осуждал дарвинизм и годами проповедовал исламский креационизм на собственном телеканале. Он постоянно появлялся в окружении ярко накрашенных и вызывающе одетых блондинок. Общественность узнала о темной изнанке культа только два года назад, когда лидера организации Октара арестовали вместе с его последователями. Узнайте о проделках лидера странной исламской секс-секты из нашего материала.

Публика была в шоке, когда стало известно, что проповедник Аднан Октар заставлял своих поклонниц принимать противозачаточные таблетки и насиловал их.

Октару вменялся целый ряд преступлений по различным статьям УК Турции. В частности, он признан виновным в сексуальном насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищении и лишении свободы других лиц, незаконном сборе частной информации, нарушениях налогового и антитеррористического законодательства, шпионаже.

«Киски» и «львы»

Вместе с ним по делу проходили еще 236 подозреваемых, часть из которых получили до 12 лет тюрьмы за участие в деятельности «преступной организации Октара».

Аднан Октар появился в центре общественного внимания в 1990-х годах. Тогда он возглавлял Научно-исследовательский фонд. Организация проводила научную деятельность, рассматривая социальные и политические конфликты. В 2011 году проповедник основал собственный телеканал A9, который сделал его известным во всем мире.

Телепроповедник регулярно загружал видео, на которых разглагольствовал о креационизме в окружении «кисок». Девушки с ярким макияжем, очень похожие друг на друга, собирались вокруг него, прислушиваясь к каждому слову, а затем танцевали вокруг своего лидера. Последователей-парней Октар называл «львами».

Одиозный организатор секты признался, что у него было около 1000 любовниц. Свою страсть к женщинам он оправдывал безграничной любовью, которая является одним из главных качеств мусульман.

Насилие над женщинами

Среди многих шокирующих свидетельств, которые прозвучали в суде, были истории женщин, изнасилованных Аднаном Октаром. Они рассказывали, что проповедник заставлял их принимать контрацептивы. Полицейские нашли 69 000 противозачаточных таблеток в его доме во время одного из рейдов. Сам лидер уверял, что использовал их для лечения кожных заболеваний.

Одна из свидетельниц говорила, что новые девушки, приходившие в секту, должны были переспать с мужчинами, состоявшими в организации. В группе даже была доска достижений, на которой участники отмечали количество женщин, с которыми у них был секс. После этого определяли чемпиона недели и месяца. Если у мужчины не было секс-достижений, его называли геем.

Показуха и роскошь

Перед последним арестом Аднан Октар часто приглашал журналистов в свой дом и студию, из которой транслировал телешоу с «кисками». Пышные интерьеры были полны золота и шика. Проповедник говорил, что хочет быть похожим на царя Соломона. Он считал, что богатство и красота — одна из целей ислама.

Лидер культа часто позировал со своими поклонницами в откровенных нарядах и бикини на борту роскошных яхт. В его доме была изысканная мебель и впечатляющая коллекция окаменелостей. Возле особняка находился огромный бассейн.

Противоречивые книги о креационизме и Холокосте

Проблемы с законом и общественные споры возникали у Октара и в прошлые годы. Он продал тысячи копий своей книги «Атлас создания», пропагандирующей креационизм, американским ученым, членам Конгресса и научным музеям.

В 1996 году проповедник опять подвергся критике после издательства книги «Ложь о Холокосте» («Soykırım Yalanı»). В этой книге утверждается, что «то, что представлено как Холокост, — это смерть некоторых евреев из-за тифа во время войны и голода в конце войны, вызванного поражением немцев».

Тем не менее Аднан Октар отверг свое авторство этих книг, сказав, что они лишь отражают его взгляды.

Годы борьбы с законом и громкие заявления

Лидер извращенного культа был впервые арестован в 1999 году. Тогда его обвиняли в использовании угроз и создании организации с преступным намерением. Тем не менее, позже обвинения были сняты.

В 2008 году проповеднику дали три года за создание незаконной организации с целью личной выгоды. В мае 2010 года Октар подал апелляцию, и обвинения опять сняли.

Два года назад Аднана Октара арестовали во время очередного рейда и посадили в тюрьму окончательно. Общий срок за совершенные им преступления составил больше 1000 лет. Похоже, одиозному проповеднику больше не удастся вернуться к своим «кискам».