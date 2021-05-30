11 кухонных трендов, которые скоро выйдут из моды

1. Встроенная микроволновая печь

Встроенная микроволновая печь. /Фото: neo.aleshamusic.com

2. Размещение посуды на крючках над разделочным столом

Размещение посуды на крючках над разделочным столом. /Фото: kingsofsro.com

3. Кухонный стол

Кухонный стол. /Фото: kvartblog.ru

4. Латунная или медная отделка

Латунная и медная отделка. /Фото: pixball.com

5. Застекленные шкафы

Застекленный шкафы — устаревший тренд. /Фото: s3-production.bobvila.com

6. Керамическая раковина для мытья посуды

Керамическая раковина для мытья посуды. /Фото: s3-production.bobvila.com

7. Оформление искусственными материалами

Оформление искусственными материалами. /Фото: huntskitchendesigns.com

8. Небольшой по размерам плинтус

Установка плинтуса не только имеет практическое значение, но и декоративное. /Фото: s3-production.bobvila.com

9. Окна без штор

Окна без штор - не самое лучшее решение для кухни. /Фото: ambitenergy.com

10. Столешницы из керамической плитки

Столешницы из керамической плитки — не лучшее решение для кухни. /Фото: tessonsk.ru

11. Мебель ярких цветов

Мебель ярких цветов предпочтительнее размещать в загородном домике, а не на кухне. /Фото: s3-production.bobvila.com