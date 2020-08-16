Что говорит о вас домашняя одежда, в которой вы переживаете карантин

Итак, вы сидите дома. Работаете или вынужденно отдыхаете — и наверняка гадаете, надолго ли это. Ответа на этот вопрос нет ни у кого, поэтому предлагаем вам развлечь себя гаданием на пижаме: что говорит о вашем карантине домашняя одежда, в которой вы его проводите?



Пижама: тревожный тип на эмоциональных качелях Found Image Holdings Inc/Getty Images Вы перемещаетесь по дому в парадной пижаме, которой обзавелись в первый же день самоизоляции — с полной уверенностью, что все это закончится через пару дней, но вы проведете эти дни достойно. Или она давно ждала своего часа: «Вот бы никуда не надо было ходить и можно было бы просто посидеть дома в этой прекрасной пижаме», — опрометчиво мечтали вы. И вот момент настал! Несмотря на тревожный контекст, вы радуетесь новым возможностям. Но, скорее всего, радость очень быстро сменяется отчаянием и апокалиптическими настроениями. А потом снова радостью, а потом снова отчаянием. Хорошая новость: сейчас так у всех, так что вы не одиноки. Новость похуже: пижаму тоже нужно отпаривать. Халат: хозяин жизни Picturenow/ Universal Images Group via Getty Images Кажется, вы тот человек, для которого «Мой дом — моя крепость» не просто слова, а нерушимое правило.

Дом — действительно крепость (а может быть, замок), халат — и доспехи, и королевская мантия в одном флаконе . Вспомните, с каким шиком (и с солнцезащитными очками) носил свой гротескный халат Брэд Питт в «Бойцовском клубе». А Роберт Де Ниро в красном шелке в «Казино»? А, в конце концов, культовый полосатый халат юного бонвивана из комедии «Феррис Бьюллер берет выходной»? Эти парни точно знали, что все будет ровно так, как они скажут. Рискнем предположить, что вы запаслись продуктами или распланировали бесконтактные доставки всего необходимого, включили любимую музыку на виниле и теперь преспокойно сидите в любимом кресле с бокалом чего-то очень достойного. Также напоминаем, что альтернативой домашним тапочкам могут быть лоферы Gucci, многие марки предложат вам вышить на халате ваши инициалы, а бывают и версии, у которых лацканы подбиты бархатом и даже мехом норки. Так держать! Топлес: когда футболку сменила тоска Historical Picture Archive/CORBIS/Corbis via Getty Images Кажется, вы немного приуныли. Действительно, зачем надевать худи, если неизвестно, что принесет завтрашний день? Тревога и апатия — абсолютно нормальные чувства на фоне разворачивающихся событий, хотя они и понижают качество домашней жизни. Наш совет — все же надевайте футболку и возьмитесь за жизнеутверждающую книгу или же вооружитесь одной из идей из нашего карантинного гида. Спортивный костюм: меньше слов, больше дела GraphicaArtis/Getty Images Лента инстаграма планомерно превращается в череду домашних тренировок (вперемежку с онлайн-барами), так что самое время достать спортивный костюм и пообещать себе осилить новую фитнес-программу. Не хотим вас огорчать, но то, что вы выбрали такой комплект в качестве домашней одежды, едва ли послужит вам мотивацией. Предвидя справедливое возмущение спортсменов, заметим: если вы тот человек, который и без всяких карантинов регулярно занимается дома, то вряд ли вы станете расхаживать в спортивной форме день напролет. А если расхаживаете… Ну, не нам вас судить: все же в ней удобно. Костюм как в офис: control freak Found Image Holdings/Corbis via Getty Images Ваша удаленная работа предусматривает регулярные созвоны в Zoom или вы просто пытаетесь сохранить деловой настрой, каждое утро одеваясь как в офис? Вы уверены, что это для вас комфортно, или просто действуете по привычке, чтобы дать себе почувствовать, что все под контролем и мир не сошел с ума? Расслабьтесь! Видимость «приличной одежды» может поддержать и удобная фланелевая рубашка (вот в Америке их продажа уже заметно выросла по сравнению с продажей брюк — в видеочате все равно никто не узнает, есть ли они на вас), а привычка все контролировать, вплоть до безупречного внешнего вида, сейчас скорее приведет вас к нервному истощению, чем к успехам в работе. В одном белье: под стрессом и в смятении Тут одно из двух: либо у вас совсем нет домашней одежды, либо у вас совсем нет понимания , как пережить все предстоящие дни (или недели) самоизоляции.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: