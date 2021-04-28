10 мифов о молоке, в которые мы слепо верим

С самого детства мамы и бабушки твердили нам о том, что нужно пить молоко для того, чтобы здоровье и кости были крепкими. Став старше многие из нас привнесли эту привычку во взрослую жизнь и продолжают регулярно употреблять молоко. Но действительно ли молоко так безоговорочно полезно или оно таит в себе подводные камни, о которых мы не догадываемся?

Современные исследования касаемо молока открыли для мира много нового и неожиданного. Мы спешим поделиться с вами самыми распространёнными мифами о молоке, в которые стоит прекращать верить.

Ежедневное потребление молока полностью удовлетворяет потребность организма в кальции

Всем известно, что молоко является основным источником кальция. Норма потребления этого важнейшего микроэлемента составляет от 800 до 1200 миллиграммов в сутки для взрослого человека, а для беременных и кормящих матерей его количество увеличивается до 2000 миллиграммов. Кроме молока кальций содержится в растительной пище (злаки, бобовые, орехи, овощи и фрукты) и продуктах животноводства (печень, говядина, телятина, птица). В 1 стакане молока содержится от 244 миллиграммов (для обезжиренного молока) до 315 миллиграммов кальция (для цельного молока). Зная содержание кальция в стакане молока, легко подсчитать, что для восполнения суточной нормы этого микроэлемента одним только молоком, нужно пить его целый день без остановки и выпить в общей сложности от 3 до 5 стаканов.

Кальций лучше всего усваивается из молока, творога, сыра и йогурта

Теоретически это возможно, но на практике такая задача уже не кажется выполнимой.

При своей безусловной пользе, кальций является капризным и трудноусвояемым микроэлементом. В человеческом организме непрерывно происходит как растворение костного вещества с высвобождением кальция, так и отложение его в костной ткани. Из продуктов питания кальций поступает в нерастворимых или плохо растворимых в воде соединениях, а уже в процессе пищеварения под воздействием вырабатываемых печенью желчных кислот кальций приобретает способность растворяться. Лучше всего кальций усваивается в присутствии белка. При низкобелковом рационе его усвояемость снижается на 10%, поэтому содержащийся в молочных продуктах белок делает творог, молоко, сыр и йогурт продуктами, из которых нашему организму действительно легче всего добыть необходимый кальций.

Молоко бесполезно для взрослых

Бытует мнение, что молоко полезно только детям, а для взрослого организма оно абсолютно бесполезно. Многолетние исследования разных отечественных и зарубежных институтов диетологии приводят достоверные научные сведения о том, что люди, употребляющее достаточно молока и предпочитающие сливочное масло разным маргаринам, имеют минимальный риск пострадать от многих болезней иммунной системы. Молочные продукты насыщают организм витаминами и микроэлементами, являясь прекрасным источником кальция, что особенно важно для пожилых людей, склонных к остеопорозам.

Молоко способствует ожирению

Приверженцы антимолочных диет пытаются доказать, что употребление молока неизбежно ведет к ожирению. Но люди набирают вес не от самого молока, а от содержащихся в нем жиров. Если без ограничений питаться одной сметаной, сливками и маслом, то, без сомнения, через определенное время в крови неизбежно повысится холестерин, а это, в свою очередь, приведет к появлению лишних килограммов. Но если покупать молоко с минимальным процентом жирности, то следить за весом будет проще. Неслучайно тем, кто хочет остаться стройным, рекомендуют обязательно включать в свой рацион обезжиренное молоко, творог и кефир.

Фермерское молоко лучше заводского

Парное молоко "из-под коровы" 2 часа остается стерильным из-за содержания в нем натуральных бактерицидных веществ, вырабатывающихся в коровьем вымени, но по истечении этого срока в нем могут размножаться разные бактерии, и полезными их назвать не получится. Разливное молоко, которое продают на рынках или в бочках, может быть опасным, так как, с одной стороны, оно представляет собой питательный продукт, но с другой — самую лучшую среду для размножения патогенной микрофлоры. Молоко безопасней всего брать у проверенных сертифицированных производителей, которые чистоту своего продукта не отделяют от своей репутации. Пастеризация молока на заводе при температуре 76–78 градусов сохраняет все полезные вещества и микроэлементы, которые есть в сыром молоке.

Аллергия на молоко свидетельствует, что с ним не все в порядке

Аллергия бывает и на мед, и на орехи, и на массу других продуктов, что нисколько не умаляет их пользы. Индивидуальная непереносимость лактозы, ответственной за расщепление сахара, или повышенная чувствительность к молочным белкам сравнительно небольшой группы людей не дает оснований говорить о всеобщей непереносимости молока. На полках магазинов можно найти безлактозные молочные продукты, и даже те, кто страдает заболеваниями, связанными с непереносимостью молока, с большим удовольствием пьют ряженку и кефир.

Стерилизованное молоко так же полезно, как и пастеризованное

При пастеризации молоко подвергают обработке при температуре 65 градусов в течение 30 минут, 75–79 градусов в течение 15–40 секунд или 86 градусов в течение 8–10 секунд. Таким образом молоко становится безопасным для здоровья человека, но сохраняет молочнокислые бактерии и все исходные витамины: оно хранится совсем недолго, киснет, из него можно готовить кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог. Стерилизация — самый “беспощадный” способ обработки сырого молока, при котором теряется большинство полезных веществ. Сырое молоко нагревается и выдерживается при температуре от 120—130 до 130—150 градусов в течение получаса. Стерилизованное молоко не киснет, а просто становится горьким. Хранится около года при комнатной температуре.

Молоко содержит антибиотики

Антибиотики, добавленные в молоко — самый устойчивый, и в то же время самый неправдоподобный народный вымысел. Производители молока имеют в арсенале достаточно широкий спектр природных “консервантов”, чтобы сохранить свой продукт, и им нет необходимости прибегать к такой крайней мере. При любом молокозаводе существует лаборатория, которая тщательно контролирует качество сырья, исключая попадание на конвейер молока от больных коров, которые недавно прошли курс лечения. Вот почему в стерильный пакет молока не могут попасть ни умышленно, ни случайно никакие вредные для человека вещества.

Молоко пагубно воздействует на сердце

Не менее абсурдные заблуждения связаны с влиянием молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему. Вопреки устоявшемуся мнению о разрушительном действии белка казеина на стенки сосудов, употребление молока приводит к прямо противоположному эффекту — препятствует развитию атеросклероза, который считается основной причиной заболеваний сердца. Известный русский врач Сергей Петрович Боткин настойчиво рекомендовал молочную диету больным, предрасположенным к сердечно-сосудистым недугам. Его английский коллега Питер Элвуд, профессор Университета г. Кардиффа, профессионально подтвердил эти выводы, изучив истории болезни несколько тысяч пациентов. Он заявил во всеуслышание, что люди, которые пьют хотя бы 2 стакана молока в день, с точностью 99% не будут знать, с какой стороны находится их сердце.

Пометка “гомогенизированное” связана с ГМО

Гомогенизированное — значит "однородное". При хранении свежего молока и сливок из-за наличия разницы в плотности молочного жира и плазмы происходит всплытие жировой фракции или ее отстаивание. Чтобы придать продукту однородность, молоко гомогенизируют, то есть жир разбивается на мелкие частички, смешивается с основной массой молока. В целом гомогенизированное молоко, получаемое на производстве, по составу и свойствам ничем не отличается от негомогенного. Что касается ГМО, то молоко в принципе не может быть генномодифицированным, так как в гены коров никто не вмешивается. Некоторые производители могут использовать этот знак на упаковке как маркетинговый ход.