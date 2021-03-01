Сказочные наряды норвежских невест

Рассказывает блогер winter-licht: «На фотографиях из собрания Norsk Folkemuseum, сделанных в период 1870-1920-х годов, представлены девушки в свадебных костюмах и великолепных головных уборах, напоминающих сказочные короны. Многие невесты держат в руках Библию».











































































источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





