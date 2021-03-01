Рассказывает блогер winter-licht: «На фотографиях из собрания Norsk Folkemuseum, сделанных в период 1870-1920-х годов, представлены девушки в свадебных костюмах и великолепных головных уборах, напоминающих сказочные короны. Многие невесты держат в руках Библию».
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Сказочные наряды норвежских невест
Рассказывает блогер winter-licht: «На фотографиях из собрания Norsk Folkemuseum, сделанных в период 1870-1920-х годов, представлены девушки в свадебных костюмах и великолепных головных уборах, напоминающих сказочные короны. Многие невесты держат в руках Библию».
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