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Сказочные наряды норвежских невест

Рассказывает блогер winter-licht: «На фотографиях из собрания Norsk Folkemuseum, сделанных в период 1870-1920-х годов, представлены девушки в свадебных костюмах и великолепных головных уборах, напоминающих сказочные короны. Многие невесты держат в руках Библию».

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

Сказочные наряды норвежских невест

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